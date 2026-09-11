Shakira habría contratado a un detective privado para vigilar a Piqué ante sospechas de infidelidad: Jordi Martín reveló detalles sobre el caso

El paparazzi Jordi Martin relató cómo obtuvo la evidencia de la infidelidad de Piqué, y cómo su cubrimiento de la crisis de la pareja le cambió la vida @3gerardpique y @jordimartinpaparazzi/Instagram

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El 4 de junio de 2022 Shakira anunció a través de sus redes sociales el final de su relación sentimental con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha, poniendo fin a los meses de rumores frente a un distanciamiento entre la pareja, producto de una supuesta infidelidad del entonces futbolista del FC Barcelona con Clara Chía, una trabajadora española de su empresa Kosmos, orientada a la realización de eventos deportivos.

Esta ruptura, de alcance mediático a nivel mundial, fue el punto de partida para que la barranquillera compusiera y grabara los temas de Las mujeres ya no lloran, su primer trabajo discográfico en ocho años y responsable de iniciar su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la más rentable de un artista latinoamericano en toda la historia.

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A cuatro años de la separación y a pocos días de que la colombiana inicie su residencia de conciertos en Madrid, el paparazzi español Jordi Martín reconstruyó el origen y desarrollo de su cobertura sobre la ruptura de la pareja. Lo hizo en una conversación con la periodista Maite Peñoñori, publicada en su canal de YouTube. Esa cobertura marcó un punto de inflexión en su carrera y lo llevó a especializarse durante años en el seguimiento de ambos.

El inicio del romance, según el paparazzi

Jordi Martín afirmó que Shakira y Piqué se conocieron antes del Mundial de Sudáfrica 2010, durante el festival Rock in Río de Madrid - crédito @shakira/Instagram

Jordi Martín precisó, en diálogo con Peñoñori, que Piqué y Shakira no se conocieron durante el Mundial de Sudáfrica 2010, como suele repetirse, sino días antes, en el festival Rock in Río de Madrid. Allí surgió un acercamiento entre ambos que continuó cuando, tras la consagración de la selección española, la pareja viajó a Ibiza.

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Además, reveló que fue testigo de cómo salieron de la reconocida discoteca ibicenca Pacha, a un hotel. “Entraron a las siete de la madrugada y sobre las once Piqué sale”, relató el paparazzi sobre la primera noche que documentó junto a otros tres colegas. Según recordó Martin, ambos mantenían entonces relaciones con otras parejas: Piqué con una novia previa, y Shakira con el empresario argentino Antonio de la Rúa.

A partir de ese momento, Martín afirmó haberse especializado en el seguimiento de la pareja. “Mi día a día se concentraba en hacerle fotos a ellos, nacimientos de los hijos, viajes, de todo, entonces al final ella me conocía”, explicó. Esa dedicación, señaló, generó que la propia Shakira llegara a reconocerlo con el tiempo, al punto de definirse a sí mismo como “un espía” que sigue fotografiando a la expareja “siempre respetando la distancia”.

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El viaje a Florida que marcó el inicio de la crisis

La infidelidad de Piqué se dio mientras Shakira estaba en Estados Unidos grabando el programa "Dancing With Myself" en 2022 - crédito NBC

Según el relato de Jordi Martín, la pareja ya atravesaba dificultades cuando viajó a Orlando, Florida, a finales de 2021. El paparazzi sostuvo que fue entonces cuando Piqué le habría planteado a Shakira la posibilidad de terminar la relación, una propuesta que la habría tomado por sorpresa.

Tiempo después, la cantante viajó a Estados Unidos para participar en el programa Dancing With Myself, de NBC, en 2022. Antes de partir, según Martín, le habría sugerido al todavía futbolista que aprovechara los 17 días de su ausencia para aclarar sus dudas sobre el vínculo: “Bueno, pues me voy ahora a un talent show a Estados Unidos, estos 17 días que voy a estar fuera igual te vienen bien para despejarte”, habría sido el mensaje que le transmitió a Piqué, de acuerdo con la reconstrucción de Martín.

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La contratación de un detective privado

Según Jordi Martín, Shakira contrató a un detective privado para seguir a Gerard Piqué mientras la cantante estaba en Estados Unidos, en 2022 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante las sospechas que la inquietaban, Shakira habría optado por una medida concreta antes de que la infidelidad saliera a la luz públicamente: contratar a un investigador privado para seguir a Piqué durante su ausencia.

“Entonces ella, que es muy lista, le mete un detective. En esos días que ella se va, se lo lía y le mete un detective”, afirmó Martín. “Cuando regresa, el detective le dice: ‘Estamos viendo cosas raras. Se está viendo con una persona, pero no hay un beso, no hay nada. Pero, oye, hay cosas raras’. Pues esta chica trabajaba en la empresa”, relató, haciendo alusión a Clara Chía, que comenzó a ser vista entrando y saliendo de la oficina junto al futbolista.

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La mudanza, el regreso temporal y el desenlace en Muntaner

Martín sostuvo que, tras una mudanza inicial y un regreso temporal al hogar en mayo de 2022, Piqué dejó la casa familiar y se instaló con Clara Chía - crédito Europa Press

En medio de ese período de tensión, Jordi Martín describió una conversación entre Shakira y Piqué tras la cual el español se habría mudado por primera vez de la vivienda familiar. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, en mayo de 2022 Piqué regresó al hogar y ambos convivieron durante aproximadamente un mes.

Fue durante esa convivencia, según el relato del paparazzi, cuando la situación alcanzó un punto sin retorno. “En ese mes explota todo y él decide abandonar la casa familiar y se va al piso de la calle Muntaner, al famoso piso de soltero, que ahí es donde ya empieza a vivir con Clara”, relató Martín. A partir de esa mudanza definitiva, Piqué comenzó a convivir en forma pública con Chía, mientras el vínculo con Shakira llegaba a su fin definitivo.

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El paparazzi explicó que la primera pista concreta sobre la relación entre Piqué y Clara Chía llegó, poco después, a través de una fuente vinculada al entorno de la empresa Kosmos.

“Te ofrezco dinero a cambio de que me des información, porque me dicen que la novia de Piqué trabaja aquí. Me dice, ‘efectivamente, trabaja aquí, pero teletrabaja’”, contó Martín sobre el primer contacto con la empleada, a quien le ofreció una compensación económica a cambio de datos concretos.

Según su relato, la fuente le adelantó semanas después que la nueva pareja de Piqué asistiría a la boda de un socio del exjugador del FC Barcelona: “Me dijo de la boda, me dijo de la finca y me dijo la hora y todo. Yo soy MacGyver”, ironizó el paparazzi en referencia al detective de ficción.

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“Yo me escondo en el bosque y consigo la primera imagen de Clara Chía y de Piqué agarrados de la mano. Cuando yo tengo esa imagen, mi corazón me bombea a mil”, relató.

Martín agregó que debió cubrirse con una red de camuflaje para no ser detectado: “A todo esto, yo estoy tapado con una red de camuflaje, es el bosque, para que no me vean, porque había un dron de la boda. Los novios tenían un dron”, recordó.

El paparazzi obtuvo la primera imagen de Piqué y Clara Chía durante en la boda de un socio del exjugador del FC Barcelona, tras esconderse con camuflaje en un bosque y evadiendo un drón que vigilaba los alrededores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras obtener el material, Martín aseguró haber contactado al hermano de la cantante, Tonino, para advertirle sobre la inminente publicación y sugerirle una respuesta.

“Oye, Toni, mira, ayer hubo una boda, hice esta foto, esta foto va a salir el miércoles. Yo con tu hermana sé que no puedo pactar nada, porque tu hermana no es de pactar, pero yo lo que haría, tu hermana tiene un momento ahora de ser la madre coraje, tu hermana lo que tendría que hacer es salir a pasear con sus hijos y esa foto va a contrarrestar mucho a la otra, porque la otra va a quedar de mujeriego, de infiel, y en cambio tu hermana va a quedar de madre coraje”, relató haberle transmitido al entorno de la artista.

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Horas después de esa conversación, según contó Martín, Shakira salió a un parque con sus dos hijos, una salida que fotografió y que se convirtió en portada de la revista Hola tanto en España como en Argentina.

“Esa foto para mí fue muy fuerte (...) Esa foto la verdad que me llevó al cielo en América”, afirmó el paparazzi, quien llevaba entonces apenas dos meses trabajando para la cadena Univisión.

El deterioro emocional que Jordi Martín dice haber presenciado en la relación Shakira-Piqué

El fotógrafo relató haber sido testigo directo de momentos de angustia de la cantante colombiana durante ese período.

“Había veces que yo la veía salir y yo decía, ‘no la voy a fotografiar hoy, de lo mal que la veo’. Y me estaban dando ese día 2 mil euros la revista Hola, y yo decía, ‘es que me sabe mal, es que pobrecita’. Triste, los ojos llorosos (...) yo decía, ‘ostras, es que me puede pasar a mí, y a mí no me gustaría tener un tipo enfrente fotografiando cuando estoy llorando’. Y yo no la fotografiaba”, describió.

Según su versión, Shakira atravesaba entonces una etapa de fuerte exposición pública que incluyó, además de la ruptura, el litigio con la Agencia Tributaria española por presunto fraude fiscal. La cantante terminó pagando 24 millones de euros sin llevar el caso a juicio, una decisión que, según Martín, sus propios abogados habrían intentado disuadir.

“Me han dicho que sus abogados le dijeron, ‘pero Shakira, si te lo podemos ganar’. Pero ella quería evitarse el cada día pasar por allí, que éramos 30 o 40 periodistas, y dijo, ‘¿sabes qué? Pago y me voy’”, recordó Martín.

La demanda de Clara Chía, aún sin resolución final

Jordi Martin reveló que sigue sin resolución firme la demanda de Clara Chía en su contra por presunto acoso - crédito Europa Press

Jordi Martín también detalló el proceso judicial que Clara Chía inició en su contra por presunto acoso, una causa que, según explicó, cuenta con una condena en Cataluña, pero no con sentencia firme.

“Eso está recurrido y vamos al Tribunal Supremo de España y que decida el Tribunal Supremo”, precisó, y remarcó que Piqué había presentado una denuncia similar que posteriormente retiró: “Piqué me retira una denuncia, él, y se queda Clara Chía como denunciante”.

El paparazzi sostuvo que, de confirmarse la condena, se trataría de un hecho inédito: “Sería la primera vez en la historia de España que un paparazzi sale condenado por tomar fotografías”. Como consecuencia del proceso, actualmente tiene prohibido acercarse a menos de 400 metros de Clara Chía, aunque relativizó el efecto de esa restricción: “Me da igual, porque como mi lente alcanza 700, tienes un problemita”.

La situación actual de la expareja

Consultado sobre el presente de ambos, Jordi Martín indicó que Shakira y Gerard Piqué mantienen hoy una relación cordial centrada en la crianza de sus hijos, tras un período inicial de comunicación exclusivamente a través de abogados.

“A día de hoy ellos tienen una relación cordial, ella ha superado ya todo el dolor, son cuatro años lo que han pasado, hablan de los nenes, pero ella está recuperada”, afirmó el paparazzi, quien agregó que la cantante colombiana se instaló de forma definitiva en Miami tras la publicación de la fotografía clave del escándalo. “Gracias a mi foto ella se va a Miami. Esa foto fue la que le abrió, de verdad, le quitó la venda de los ojos, porque hasta ahora eran rumores. Pero cuando vio esa foto es cuando Shakira dijo, ‘yo me voy’”, indicó.

Martín también mencionó que, pese a haber sido, según su versión, quien contribuyó a que Shakira confirmara la infidelidad de Piqué, no recibió respaldo del entorno de la cantante cuando enfrentó las consecuencias legales de su cobertura.

“Si yo estoy dando la cara por ti en todos los programas del mundo, estoy abriéndote los ojos y resulta que luego tengo aquí un problemón con Piqué y tú no eres ni para decir, oye, te voy a ayudar. Pues me sentí un poco solo, la verdad”, reconoció el fotógrafo.