Gelatina tricolor vegana: la versión sin lácteos para el 15 de septiembre

Una gelatina patriótica sin ingredientes de origen animal puede resolver el postre de las fiestas del 15 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gelatina tricolor vegana ofrece una alternativa sin lácteos ni grenetina para las celebraciones del 15 de septiembre, con las franjas verde, blanca y roja de la bandera de México.

La preparación utiliza agar-agar, un gelificante vegetal que se obtiene de algas rojas. Para que cuaje, la mezcla debe llegar al hervor y mantenerse en ebullición durante unos minutos.

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La receta conserva la presentación tradicional en charola y permite cortar rectángulos individuales con los tres colores. La capa blanca lleva bebida de coco, mientras que las laterales combinan frutas, jugos o infusiones vegetales.

Las versiones patrióticas convencionales suelen usar coco, limón y fresa. Esta adaptación reemplaza los ingredientes de origen animal, pero conserva el método de montaje. El resultado es apto para personas veganas y para quienes no consumen lactosa.

La gelatina requiere agar-agar y tres bases de color

La proporción elegida busca una consistencia firme para desmoldar y cortar las banderitas sin que pierdan su forma. La fórmula es de ocho gramos de agar-agar por litro de líquido.

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Cada franja se prepara por separado. La capa central debe cuajar antes de incorporar las partes verde y roja.

Los líquidos laterales deben entibiarse antes de verterlos en el molde. Si llegan demasiado calientes, pueden afectar la capa blanca ya firme.

Ingredientes para una charola grande

24 gramos de agar-agar en polvo, divididos en tres porciones de ocho gramos.

Tres litros de líquido en total: un litro para cada color.

Aceite vegetal para engrasar ligeramente la charola.

Sirope de agave, azúcar de coco, xilitol o stevia, al gusto.

Dos separadores de acetato para formar la franja blanca central, de forma opcional.

Ingredientes para la capa verde

Un litro de mezcla de agua, jugo de limón y jugo de uva verde o manzana verde.

Ocho gramos de agar-agar en polvo.

Uvas verdes lavadas y secas.

Endulzante al gusto.

Una pizca de sal marina, de forma opcional.

Ingredientes para la capa blanca

Un litro de bebida vegetal de coco.

Ocho gramos de agar-agar en polvo.

Endulzante al gusto.

Esencia de vainilla, de forma opcional.

Ingredientes para la capa roja

Un litro de jugo o puré de fresa.

Como alternativa, un litro de infusión concentrada de flor de jamaica colada.

Ocho gramos de agar-agar en polvo.

Fresas lavadas y fileteadas, si se utiliza la versión de fruta.

Endulzante al gusto.

La preparación utiliza agar-agar, un gelificante vegetal que se obtiene de algas rojas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franja blanca debe cuajar antes de montar la bandera

Unta la charola rectangular con una capa muy fina de aceite vegetal. Retira el excedente con una servilleta limpia para evitar una superficie demasiado grasosa. Coloca los separadores de acetato para delimitar el espacio central de la capa blanca. Vierte la bebida vegetal de coco en una cacerola y agrega los ocho gramos de agar-agar poco a poco. Mezcla hasta disolver el polvo y lleva la preparación al fuego. Cuando alcance el hervor, mantén la mezcla en ebullición durante dos o tres minutos. Remueve de forma constante para evitar grumos. Agrega el endulzante y la vainilla, si decidiste usarla. Retira la espuma que se haya formado en la superficie y vierte la preparación en el centro de la charola. Lleva el molde al refrigerador hasta que la franja blanca esté firme al tacto.

La técnica de usar separadores para construir la parte central permite mantener las proporciones de la bandera y facilita el agregado posterior de los colores laterales.

La capa verde combina limón y uvas frescas

Mezcla el agua, el jugo de limón y el jugo de uva o manzana verde hasta completar un litro de líquido. Reserva una pequeña cantidad de la mezcla fría y disuelve allí los ocho gramos de agar-agar. Calienta el resto del líquido verde hasta que hierva. Incorpora el agar-agar disuelto y mezcla de forma continua. Mantén el hervor durante dos o tres minutos para activar el gelificante vegetal. Añade el endulzante y, si lo deseas, una pizca de sal para equilibrar la acidez del limón. Retira la preparación del fuego y espera a que deje de emitir vapor. Vierte una capa fina en uno de los extremos de la charola y refrigera durante unos minutos. Distribuye las uvas verdes sobre esa primera capa, sin saturar el espacio. Cubre las frutas con el resto de la mezcla verde y regresa la charola al refrigerador.

La franja roja puede hacerse con fresa o jamaica

Licúa y cuela las fresas con agua hasta obtener un litro de base roja. También puedes usar una infusión concentrada de flor de jamaica. Si eliges jamaica, hierve la flor en agua, deja reposar la infusión y cuélala antes de continuar con la receta. Disuelve los ocho gramos de agar-agar en una pequeña parte del líquido frío. Lleva el resto del jugo, puré o infusión al fuego hasta que hierva. Agrega el agar-agar disuelto y mezcla durante dos o tres minutos a punto de ebullición. Ajusta el dulzor. La jamaica puede requerir una cantidad mayor de endulzante por su perfil ácido. Espera a que la preparación se entibie para no alterar la franja blanca. Vierte una capa fina en el espacio libre de la charola y refrigérala unos minutos. Agrega las fresas fileteadas si utilizaste esa versión. Cubre la fruta con el resto de la mezcla roja hasta igualar la altura de las otras franjas.

La gelatina tricolor vegana ofrece una alternativa sin lácteos ni grenetina para las celebraciones del 15 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reposo nocturno ayuda a cortar las banderitas

Refrigera la charola completa durante varias horas. Para una textura más estable, deja reposar la gelatina durante toda la noche. Pasa una espátula fina por los bordes del molde antes de desmoldar. Voltea la preparación sobre una bandeja limpia y amplia. Corta tiras largas que atraviesen las tres franjas de color. Divide las tiras en rectángulos individuales para formar las banderitas comestibles. Mantén las porciones en refrigeración hasta el momento de servir.

La cantidad de uvas y fresas debe ser moderada. Si se incorporan demasiadas frutas, las porciones pueden perder estabilidad durante el corte.

Con el reposo adecuado y un corte cuidadoso, la gelatina puede conservar las tres franjas definidas al momento de servir.

El uso de agar-agar permite obtener una consistencia firme, aunque el resultado final dependerá de respetar el hervor de cada mezcla, enfriar las capas antes de continuar el montaje y no excederse con la cantidad de fruta.

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La combinación de bebida vegetal, jugos, infusiones y endulzantes ajustables permite adaptar la receta a distintas preferencias alimentarias.

De este modo, el postre mantiene la presentación asociada a las fiestas patrias y suma una alternativa sin lácteos ni ingredientes de origen animal para compartir durante la celebración.