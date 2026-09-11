México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea A por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

11:30 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea A del Metro, con dirección a Pantitlán. Mientras, a través de su cuenta de X, el Metro CDMX informó que la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.

11:01 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.

Metro CDMX Inicio de Operaciones Estación Rosario
Metro CDMX Inicio de operaciones estación Rosario (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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