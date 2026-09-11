¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea A por lluvia

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
11:30 hsHoy
Usuarios reportan atrasos en Línea A del Metro, con dirección a Pantitlán. Mientras, a través de su cuenta de X, el Metro CDMX informó que la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.
11:01 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.