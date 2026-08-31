Perú

Expolicía prófugo es capturado tras abusar, embarazar y provocar la muerte de su hija de 12 años

Idubis Trujillano Bustamante figuraba en el programa de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de 100 mil soles tras darse a la fuga en el 2024

Idubis Trujillano Bustamante, exsuboficial sentenciado a cadena perpetua por el abuso sexual y muerte de su hija de 12 años, fue finalmente capturado por la policía en la localidad de Cuñumbuza, Juanjuí.
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La Policía Nacional detuvo a Idubis Trujillano Bustamante, exsuboficial condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente, embarazar y causar la muerte de su hija de 12 años, tras permanecer prófugo desde 2024.

La captura de Trujillano Bustamante se produjo en la localidad de Cuñumbuza, en el distrito de Juanjui, región San Martín. El exmiembro de la Policía Nacional figuraba en el programa de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de 100 mil soles a quien aportara datos para su ubicación.

Detienen al exagente policial buscado por violar, embarazar y causar la muerte de su hija de doce años
Detienen al exagente policial buscado por violar, embarazar y causar la muerte de su hija de doce años| Foto: PNP

Condenado se fugó del hospital hace años

Las autoridades informaron que el exsuboficial fue hallado oculto en un inmueble de Cuñumbuza y posteriormente llevado a la comisaría de Juanjui, donde quedó a disposición de las instancias judiciales correspondientes. Trujillano Bustamante, de cuarenta años, había logrado fugarse la madrugada del 28 de agosto de 2024 del Hospital Regional de Lambayeque, donde se encontraba internado desde el 9 de ese mes por un cuadro de hemorragia gastrointestinal.

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Pese a que estaba bajo la custodia de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el condenado dejó las esposas en la camilla y escapó del establecimiento.

Tras su detención, las autoridades iniciaron los trámites para su reingreso al sistema penitenciario, donde deberá continuar cumpliendo la condena de cadena perpetua impuesta por el Poder Judicial.

Marcha feminista con cartel en contra de los altos índices de feminicidio en Perú.
En lo que va del año, se han contabilizado 142 feminicidios. - Crédito: Karen Melo/Getty Images/El Estímulo

Caso de menor fallecida tras abuso sexual

El caso de Idubis Trujillano Bustamante comenzó en 2021 en el distrito de José Leonardo Ortiz, región Lambayeque. Trujillano Bustamante vivía con sus tres hijos menores y, en agosto de ese año, llevó a su hija mayor, de doce años, a una fiesta en la localidad de Incahuasi. Allí abusó sexualmente de la menor, a quien luego amenazó para evitar que lo denunciara y restringió todo contacto con la familia y su madre, quien trabajaba en Lima. El embarazo de la niña fue ocultado durante meses en un entorno de abuso y control.

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El 3 de enero de 2022, la menor falleció con ocho meses de gestación. El padre intentó sepultarla en secreto en Chota, Cajamarca, pero la Fiscalía intervino durante el velorio y trasladó el cuerpo a la morgue para la necropsia y pruebas de ADN. Los exámenes forenses confirmaron la violación y establecieron que el propio Trujillano era el progenitor del feto, lo que derivó en una investigación judicial.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo condenó a Trujillano a cadena perpetua en diciembre de 2022, además de imponerle una reparación civil de cinco mil soles. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque lo halló responsable de violación sexual y de causar la muerte de su hija, aunque no prosperó la acusación por parricidio ante la falta de pruebas directas sobre la causa de muerte.

Permaneció recluido en el penal de Chiclayo hasta el 28 de agosto de 2024, cuando escapó durante una atención médica en el Hospital Regional de Lambayeque. Pese a estar bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los agentes encargados alegaron haberse quedado dormidos y el reo dejó las esposas en la camilla.

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