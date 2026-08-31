México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Hoy comienzan los pagos a las beneficiarias?

Este año, el programa entrega un apoyo económico de 3 mil 100 pesos de forma directa y sin intermediarios

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar están a la espera de su siguiente pago, que será correspondiente al bimestre septiembre-octubre, y a continuación te decimos si hoy inician los depósitos.

Este año, el programa entrega un apoyo económico de 3 mil 100 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada en 2025 por el gobierno de México y está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

Mujer mexicana de cabello gris sonríe en una acera urbana con puestos de tacos y gente, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar.
Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política vs dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad, sin embargo, al cumplir 65 años pasan a ser automáticamente derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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¿Hoy comienzan los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar?

La respuesta es no, hoy no comienzan los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar. Las autoridades no han informado la fecha en la que inician los depósitos, aunque se espera que los recursos empiecen a distribuirse a partir del 1 de septiembre.

Calendario tentativo de pagos

  • Martes 1 de septiembre: A
  • Miércoles 2 de septiembre: B
  • Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: C
  • Lunes 7 de septiembre: D, E, F
  • Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: G
  • Jueves 10 de septiembre: H, I, J, K
  • Viernes 11 de septiembre: L
  • Lunes 14 y martes 15 de septiembre: M
  • Miércoles 16 de septiembre: (Suspensión por día festivo, no hay pagos)
  • Jueves 17 de septiembre: N, Ñ, O
  • Viernes 18 de septiembre: P, Q
  • Lunes 21 y martes 22 de septiembre: R
  • Miércoles 23 de septiembre: S
  • Jueves 24 de septiembre: T, U, V
  • Viernes 25 de septiembre: W, X, Y, Z
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Formas de saber si ya llegó el pago de la Pensión

Para comprobar si el apoyo ya fue depositado sin acudir a una sucursal, los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

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La recomendación es esperar el calendario oficial y consultar únicamente las páginas y redes institucionales. Hasta que la Secretaría del Bienestar confirme las fechas, el inicio del pago el 1 de septiembre y la distribución alfabética deben considerarse estimaciones.

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