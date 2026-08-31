Altafulla fue sometido a una operación después de tres meses esperando un donante: su movilidad estaba gravemente comprometida

Roberto Velásquez defendió el regreso de Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras críticas de fans - crédito @altafulla/IG

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El cantante barranquillero Andrés Altafulla apareció ante sus seguidores apoyado en un caminador y con la pierna izquierda vendada. Lo que muchos interpretaron como una lesión reciente era, en realidad, el desenlace de años de postergación: una osteotomía de rodilla que incluyó la reparación de ligamentos y un injerto de menisco proveniente de un donante fallecido.

La cirugía se realizó a comienzos de agosto de 2026, tres meses después de que los médicos encontraran el tejido compatible que el procedimiento exigía.

Una lesión que el artista ignoró durante años

El origen del problema se remonta a una lesión de fútbol que Altafulla nunca trató de forma adecuada. Con el tiempo, la rodilla empezó a desplazarse de su lugar y a volver sola, con una inflamación que él mismo describió como “hinchada como un sapo”. A pesar del dolor, el artista seguía actuando.

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Altafulla fue sometido a una operación en su rodilla conocida como 'ostetomía' para corregir una malformación de esa zona del cuerpo - crédito @altafulla/IG

Ante las cámaras de La Red, el artista explicó que durante años se convenció de que podía ignorar el problema: “Yo decía: Nombe, yo estoy bien, yo me desinflamo, yo vuelvo a estar como si nada”. Fue solo cuando los síntomas se agudizaron en plena tarima —al saltar, subir escaleras o bajar de un escenario— que empezó a tomar en serio la situación.

El diagnóstico médico fue contundente: el cartílago ya estaba dañado y la capacidad del cuerpo para regenerarlo, prácticamente nula a su edad. Su médico le advirtió que, sin intervención, en dos o tres años necesitaría una prótesis y que, en dos décadas, su movilidad estaría gravemente comprometida. “Esta vaina es en serio, voy pa’lante”, decidió el artista.

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Qué es una osteotomía y por qué requirió un donante

Una osteotomía es una cirugía en la que se corta uno o varios huesos para corregir su alineación, redistribuir la carga sobre la articulación o reparar el daño acumulado. En el caso de la rodilla, el procedimiento suele intervenir el fémur o la tibia para aliviar la presión sobre el cartílago deteriorado y frenar el avance de la artrosis.

El barranquillero apareció con su pierna izquierda vendada - crédito @altafulla/IG

Lo que distingue a esta cirugía de una prótesis es su enfoque conservador: preserva la articulación natural del paciente. Por esa razón, los especialistas la recomiendan con frecuencia en personas jóvenes o activas que aún tienen zonas de cartílago sano.

En el caso de Altafulla, el procedimiento incluyó además la reparación de ligamentos y un injerto de menisco de un donante fallecido, lo que explica los tres meses de espera antes de entrar al quirófano.

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El momento más difícil de la recuperación

El postoperatorio inmediato fue, según relató a La Red, una experiencia que lo llevó al límite. En plena recuperación, la rodilla volvió a desplazarse y desató una crisis de dolor que se escuchó fuera de su habitación. “Se escuchaban los gritos aquí en el edificio, pusieron alarmas”, contó.

Rodeado de personas que no podían hacer nada por él, Altafulla recurrió a la oración: “Va, Dios, sálvame, porque yo por mi propio pie no puedo levantarme, no puedo correr, no puedo nada”. Describió esos minutos como los más difíciles de todo el proceso.

La recuperación y lo que viene

Un equipo de cirujanos efectúa una operación de osteotomía con instrumental especializado en un quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el alta médica, el cantante regresó a casa con caminador e inició un proceso de rehabilitación que aún continúa. La consolidación ósea tras una osteotomía puede extenderse varios meses, con controles de imagen periódicos para verificar que el hueso suelda correctamente en su nueva posición.

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Altafulla, ganador de La Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada, ha compartido su proceso con sus seguidores en redes sociales. En la misma entrevista con La Red, también habló de su deseo de formar una familia: “Yo sí me muero por tener una familia, un hogar y tener hijos”, aunque reconoció que los compromisos profesionales han limitado ese proyecto personal.