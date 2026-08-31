Barcelona vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde el encuentro de la Jornada 3 en LaLiga desde México

El cuadro blaugrana busca su tercer triunfo de la temporada y alcanzar al Real Madrid en la cima de la tabla general. (Jesúe Abraham Aviles)

Guardar

Barcelona se enfrenta al Rayo Vallecano este lunes 31 de agosto a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) desde el Spotify Camp Nou en juego correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga.

Barcelona busca su tercer triunfo al hilo

El cuadro blaugrana busca el tricampeonato

Barcelona mantiene su ritmo goleador y busca conseguir el tricampeonato de la LaLiga. El camino hacia ese objetivo comenzó de manera positiva, tras vencer como visitante al Elche con marcador de 0-5, destacando la actuación de Fermín y Raphinha, quienes anotaron doblete.

En la segunda jornada, el equipo debutó en casa con un triunfo de 2-0 frente al Athletic Club de Bilbao. La diferencia pudo ser mayor de no ser por las intervenciones de Unai Simón.

PUBLICIDAD

La llegada de refuerzos como Aaron Gordon, Karim Adeyemi y Rodri fortalece a un plantel que ya mostraba solidez. Estas incorporaciones ofrecen nuevas alternativas ofensivas y mayor dinamismo al esquema de Hansi Flick, quien tiene como objetivo no solo defender el título de liga, sino también competir por la UEFA Champions League.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el club habría llegado a un acuerdo para fichar a Gabriel Jesus, exdelantero del Arsenal.

El brasileño llegaría para ocupar el centro del ataque, una posición vacante tras la salida de Robert Lewandowski y que, hasta ahora, Raphinha desempeñaba como falso 9.

PUBLICIDAD

Rayo Vallecano va por su primera victoria de la temporada

Rayo Vallecano busca regresar a Europa. (EFE)

Después de firmar una de las mejores campañas en su historia gracias a su participación en la UEFA Conference League, donde alcanzaron la final y cayeron ante el Crystal Palace, el Rayo Vallecano busca mantener el nivel y acercarse a los puestos de competencias europeas.

Sin embargo, el inicio de la temporada ha sido complicado, ya que el equipo no ha podido ganar en sus dos primeros partidos tras caer frente al Sevilla en la primera jornada y empatar en casa ante el Deportivo Alavés.

Ahora, el objetivo es mejorar y, al menos, sumar un punto frente a uno de los equipos más importantes del mundo como lo es el Barcelona.

PUBLICIDAD

El cuerpo técnico confía en que la experiencia obtenida la temporada pasada contra este tipo de rivales, puedan ayudarles en este tipo de enfrentamientos para buscar dar la sorpresa.

Cuándo y dónde ver el partido desde México

El encuentro entre Barcelona y Rayo Vallecano podrá seguirse en punto de las 13:30 horas a través de las pantallas de Sky Sports.