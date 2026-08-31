Colombia

La cocaína superó al petróleo y lidera las exportaciones de Colombia: el país es el responsable del 70% de la oferta mundial, según The Economist

Un informe de la Universidad Eafit reveló que las exportaciones de cocaína alcanzaron los US$16.500 millones en 2024, por encima del petróleo y el carbón

Colombia se consolida como primer exportador mundial de cocaína, según Eafit - crédito Fernando Vergara/AP
Colombia se consolida como primer exportador mundial de cocaína, según Eafit - crédito Fernando Vergara/AP
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El mercado colombiano experimentó un cambio histórico durante 2024, cuando las exportaciones de cocaína superaron por primera vez a las de petróleo, según un informe elaborado por la Universidad Eafit.

El documento situó el valor de las exportaciones ilegales de cocaína en 16.500 millones de dólares, cifra superior a los 15.000 millones alcanzados por el petróleo.

Esta transformación en la estructura económica nacional refleja la consolidación de Colombia como el mayor productor mundial de esta droga, responsable de cerca del 70% del suministro global, de acuerdo con proyecciones citadas por The Economist.

El estudio de la Universidad Eafit también posicionó al carbón como la tercera fuente de exportaciones, con 7.100 millones de dólares, seguido por el oro legal e ilegal, que suman 4.100 y 3.600 millones respectivamente. Sin embargo, el crecimiento explosivo de la economía ilícita de la cocaína destaca sobre los demás sectores, representando el 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.

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El petróleo pierde liderazgo, las exportaciones colombianas caen frente al auge de la cocaína - crédito Eli Hartman/REUTERS
El petróleo pierde liderazgo, las exportaciones colombianas caen frente al auge de la cocaína - crédito Eli Hartman/REUTERS

Esta cifra deja atrás a industrias tradicionales como el petróleo, el carbón, el oro y el café, y multiplica por cinco la magnitud de la economía del oro ilegal en el país.

El informe académico subrayó que la mayor parte de la cadena de valor de la cocaína se desarrolla fuera de Colombia, lo que expone los flujos financieros del narcotráfico a mayores riesgos de confiscación en el extranjero.

En contraste, el oro ilegal circula mayoritariamente dentro del territorio nacional, dificultando la intervención internacional en sus finanzas.

Los especialistas de Eafit advirtieron que, en la última década, la economía ilegal de la cocaína pasó de representar el 0,8% al 4% del PIB, impulsada principalmente por un incremento en los volúmenes de producción, mientras que los precios internacionales permanecieron relativamente estables.

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La cadena de precios de la cocaína, desde la hoja hasta la llegada a los mercados internacionales, expone la rentabilidad de este negocio ilícito. Según el análisis, el kilogramo de hoja de coca en Colombia cuesta alrededor de 468 dólares. Luego, en los laboratorios nacionales, el valor del kilo de cocaína procesada se eleva hasta 1.400 dólares.

Con la reforma tributaria aumentaron los impuestos a la industria de los hidrocarburos. Además, ya no podrán deducir las regalías de los impuestos. Foto: Jesus Aviles.
Caen los ingresos petroleros en Colombia mientras la economía ilícita crece y desplaza al crudo - crédito Jesus Aviles/Infobae

Al ser vendido para exportación, el precio oscila entre 2.000 y 3.000 dólares. Una vez que el cargamento llega a México, el valor sube a un rango de 14.000 a 18.000 dólares, mientras que en Estados Unidos alcanza aproximadamente 28.000 dólares al por mayor, y en Europa se sitúa entre 30.000 y 40.000 dólares el kilo.

Finalmente, el precio mayorista en el viejo continente puede superar los 78.000 dólares, de acuerdo con los datos reunidos por la universidad antioqueña.

El informe señaló que las organizaciones criminales colombianas mantienen una participación activa en la cadena de distribución internacional, lo que les permite acceder a utilidades generadas fuera del país.

“El precio de la cocaína se multiplica a lo largo de la ruta”, explicó Eafit. De hecho, el precio ponderado por volumen para las organizaciones nacionales se acerca a los 5.920 dólares por kilo, superando el valor del primer desembarco en el extranjero.

Erradicación de cultivos de hoja de coca en San Pablo, Sur de Bolívar. (Colprensa - Álvaro Tavera)
El mercado ilegal de la cocaína representa ya el 4,4% del PIB nacional - Álvaro Tavera/Colprensa

El auge de la cocaína como principal rubro de exportación ilegal se produce mientras los ingresos petroleros retroceden debido a la caída de los precios internacionales y la disminución de la producción nacional desde 2014.

Paralelamente, la producción de cocaína en Colombia aumentó de menos de 300 toneladas en 2013 a cerca de 3.000 toneladas en 2024, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que alarma a expertos y autoridades.

El fenómeno no solo impacta la economía formal, sino que plantea desafíos en materia de seguridad, gobernabilidad y relaciones internacionales. Los especialistas advierten que la estructura financiera del narcotráfico dificulta la intervención estatal y fortalece redes criminales transnacionales.

“Este mercado ilegal se convirtió en la mayor economía criminal y no solo tiene amplias redes en Colombia, sino que estas van más allá de las fronteras”, afirmaron los académicos de Eafit.

El carácter opaco y cambiante de las cifras dificulta un diagnóstico exacto sobre el peso real del narcotráfico en la economía colombiana.

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