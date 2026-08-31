Aldo Rendón insulta nuevamente a Mariana Ochoa a sus espaldas en La Casa de los Famosos: “Es una inmunda, asquerosa”

Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

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Aldo Rendón vuelve a arremeter contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026: la cantante exintegrante de OV7 se salvó de la quinta eliminación, pero al regresar a la casa encontró a Rendón y a Gema Garoa esperándola con burlas a sus espaldas centradas en su ropa y su apariencia, comentarios que en redes sociales fueron señalados como clasistas y misóginos.

El episodio ocurrió en cuanto los participantes volvieron al interior de la casa tras la gala. Garoa y Rendón se apartaron del grupo y comenzaron a hablar de la actriz en voz baja, con un tono que mezcló el desdén con la burla abierta.

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La actriz apuntó directo al atuendo de la cantante: “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”, disparó Garoa. Además, pidió que rastrearan el origen de la prenda: “Tómale una foto al vestido de Mariana y averigua en dónde lo compró”.

Aldo no frenó los comentarios, los celebró. “Lo mismo que hice hoy. Ni la volteé a ver. Vestido naco y horrible”, dijo el estilista mientras ambos reían. Lo que ninguno de los dos advirtió es que, en ese momento, Ochoa entraba a la sala justo detrás de Garoa. Las cámaras de la transmisión en vivo captaron la escena completa.

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Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del atuendo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

Aldo Rendón escala los ataques contra la exOV7

En otro momento que Mariana se retiró a cambiarse de ropa argumentando que el vestido le provocaba picazón en el brazo, Aldo volvió a la carga. Sus palabras subieron de tono y abandonaron cualquier pretexto de broma: “Es para que te lo hubieras quitado hace media hora. Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, expresó.

Los comentarios no se detuvieron ahí. El estilista continuó: “Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?” Garoa sumó: “Ahora sí voy a hablar mal de ti... Con las extensiones más asquerosas y baratas que he visto en mi vida”.

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Internautas tunden a Aldo Rendón

En redes sociales, los internautas señalaron el uso reiterado de la palabra “naco” y los ataques a la imagen de Ochoa como lenguaje clasista. Varios usuarios también calificaron los comentarios de misóginos, al centrarse exclusivamente en la apariencia física y la ropa de la cantante.

“Gema se está pasando de soberbia”

“Saquemos a Aldo”

“Promoviendo el hostigamiento hacia una mujer”

“No lo soporto”

“Gema y Aldo van para afuera”

“No era necesario despreciar la ropa”

“Se siguen hundiendo”

“¿Por qué tanto odio?"

“Aldo quiere ser Mariana”

Tras la quinta gala de La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón y Gema Garoa se burlaron del vestido y las extensiones de Mariana Ochoa.

La enemistad viene desde el regreso de Mariana Ochoa al reality

La tensión entre Rendón y Ochoa no nació en la quinta gala. Desde que la cantante regresó del exilio al reality, el estilista lanzó lo que presentó como bromas, quejándose de su presencia. Con el paso de los días, Mariana comenzó a defenderse.

El sábado 29 de agosto, Mariana Ochoa le plantó cara a Aldo Rendón en la transmisión en vivo de La Casa de los Famosos México 2026 tras semanas de hostilidad del estilista. La cantante expuso su hartazgo sin rodeos: “La verdad ya me quiero ir porque estarte aguantando es tan difícil”, le dijo durante un enfrentamiento en la compra semanal.

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