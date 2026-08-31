De la corona al cártel: cinco reinas de belleza que terminaron atrapadas por el narco en México

Emma Coronel, una de las reinas de belleza que terminó dentro del mundo del narcotráfico. (Redes sociales)

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Detrás de las coronas, las bandas y los escenarios, varias reinas de belleza mexicanas terminaron escribiendo una historia muy distinta a la de los certámenes. Algunas fueron parejas de capos; otras enfrentaron procesos penales, fueron asesinadas o incluso señaladas por dirigir estructuras del narcotráfico.

De Laura Elena Zúñiga a y Emma Coronel Aispuro, estos son cinco casos documentados en los que el mundo de los concursos de belleza quedó entrelazado con algunos de los cárteles más poderosos de México.

Laura Elena Zúñiga: Miss Sinaloa 2008

La mujer iba con su pareja en Zapopan, jalisco, pero elementos de seguridad la detuvieron a ella y a varios más (Foto: Archivo)

Cuando un agente le preguntó a dónde iba, Laura Elena Zúñiga Huizar respondió: “A Bolivia y Colombia, de compras”. Era 2008 y la joven de 23 años acababa de ganar Nuestra Belleza Sinaloa y la corona de Reina de Hispanoamérica en Bolivia. Meses después, elementos de seguridad la interceptaron en Zapopan, Jalisco, a bordo de una camioneta junto con siete hombres.

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Sobre la mesa del operativo quedaron dos rifles R-15, varias pistolas, nueve cargadores, más de 600 cartuchos de distintos calibres y miles de dólares en efectivo. El entonces secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera, confirmó que Zúñiga era pareja sentimental de Ángel García, uno de los detenidos e identificado como hermano de Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, señalado como operador del Cártel de Juárez con vínculos en Colombia y un movimiento estimado de 600 millones de dólares anuales.

Tras su detención le retiraron ambas coronas. Fue liberada a inicios de 2009 por falta de pruebas. En entrevista posterior aseguró que desconocía las actividades de los hombres detenidos y que había sido secuestrada por su novio.

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Años después, en 2016, dijo al periodista Joaquín López Dóriga que durante años los medios la confundían con Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo: “Lo único que pido es tener una vida normal”. Su último mensaje en redes sociales data de agosto de 2021.

María Susana Flores Gámez: la novia del Cholo Iván

María Susana Flores Gámez, coronada Mujer Sinaloa y pareja del ‘Cholo Iván’, no murió en un enfrentamiento como se dijo en 2012, según nuevas revelaciones. (Redes sociales/Cuartoscuro)

María Susana Flores Gámez ganó su primera corona a los 4 años en Guamúchil, Sinaloa. Los títulos se fueron acumulando: Reina de la Primavera, Modelo del Año, y en febrero de 2012, Mujer Sinaloa, con el que representó a México en un concurso internacional en China. Su vida personal cargaba ya con pérdidas propias: su padre Mario Flores murió acribillado el 4 de junio de 1998. Susana moriría el 24 de noviembre de 2012, el día en que él habría cumplido años.

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El padrino designado para sus XV años era Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”. Elizalde fue asesinado a balazos en Tamaulipas el 25 de noviembre de 2006, un mes antes de la celebración. Su hermano cumplió el compromiso: asistió a la fiesta y le regaló a Susana un vehículo último modelo. En 2011, mientras estudiaba en Culiacán, su madre y sus hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Doce días después liberaron a su hermana menor y a su madre, pero retuvieron a su hermano hasta que la familia pagó rescate.

Ese mismo año comenzaron a circular rumores sobre su relación con Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de gatilleros y escolta personal de El Chapo, que más tarde serían confirmados.

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La madrugada del 24 de noviembre de 2012, soldados rodearon una casa abandonada en El Palmar de Los Leal, Mocorito, tras una persecución que comenzó kilómetros atrás. Según los testimonios incorporados al expediente judicial recientemente dados a conocer, Flores Gámez salió con las manos en alto y pidió que no dispararan. Minutos después estaba muerta.

Durante casi 14 años, la versión oficial sostuvo que había muerto en un enfrentamiento y que la prueba de rodizonato confirmaba que disparó un rifle AK-47. Los documentos judiciales publicados por Ríodoce el 10 de agosto de 2026 cuentan otra historia. El Tribunal de Apelación confirmó en junio el auto de formal prisión contra dos soldados, José Manuel y Miguel Ángel, por homicidio doloso.

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La prueba de rodizonato sí dio positivo, pero los documentos precisan que ese resultado no corresponde al momento de su muerte: cuando los militares dispararon, Flores Gámez estaba desarmada. En su declaración ante la jueza, el soldado José Manuel se dijo inocente: “Toda mi vida se la entregué al Ejército, mi juventud se la entregué al Ejército y hasta el momento me considero una persona de bien”.

“El Cholo Iván” escapó esa madrugada y no fue detenido sino hasta el 9 de enero de 2016, en Los Mochis, junto con El Chapo, en la tercera y última captura del capo.

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Vanessa Gurrola: la doble de Emma Coronel

Quién es Vanessa Gurrola, la joven detenida en EEUU, señalada por el crimen de El Chato, operador del Cártel de los Arellano Félix. (Instagram: Vanessa Gurrola)

Lidia Vanessa Gurrola Peraza obtuvo en 2011 la corona del Festival de los Juegos Florales de Mazatlán. Después construyó una carrera como modelo e influencer con 1.4 millones de seguidores en Instagram, conocida en medios por su parecido físico con Emma Coronel. La propia Gurrola reconoció en entrevista televisiva en 2019 que la confusión le sumaba seguidores: “No me molesta”.

El 9 de octubre de 2025 fue detenida en San Diego, California, acusada de homicidio en primer grado. La víctima fue “El Chato”, operador vinculado a Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, del Cártel de los Arellano Félix. El crimen ocurrió el 17 de febrero de 2024 en University City. La investigación documentó que Gurrola presuntamente sostenía una relación sentimental con la víctima; fotografías y videos publicados antes de los hechos formaron parte de su expediente.

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En septiembre de 2024, su nombre apareció en volantes lanzados desde avionetas en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, que la señalaban como presunta operadora de Los Chapitos en actividades de lavado de dinero e inmobiliarias. Los volantes incluían fotografías, nombres y datos de contacto de autoridades mexicanas y de la DEA. Las autoridades no confirmaron de forma oficial que el homicidio de “El Chato” esté vinculado a las pugnas entre esa facción y los remanentes de los Arellano Félix. Sus redes sociales dejaron de tener actividad tras su detención.

Clara Laborín: Miss Sonora que llegó a dirigir el Cártel de los Beltrán Leyva

(Foto: Archivo)

Antes de ser conocida como “La Señora” dentro del mundo del narcotráfico, Clara Laborín Archuleta fue una reina de belleza en Sonora. Originaria de Agua Prieta y nacida el 19 de febrero de 1964, ganó el certamen Miss Sonora en la década de los noventa, cuando su nombre estaba asociado a las pasarelas y no a los expedientes criminales.

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Su vida cambió al convertirse en pareja de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, uno de los fundadores del Cártel de los Beltrán Leyva. Dentro de la organización comenzó como operadora financiera, función por la que fue sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En abril de 2010, en plena guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, Laborín fue secuestrada por un comando ligado a Ignacio “Nacho” Coronel. Trece días después apareció con vida en Hermosillo, maniatada y con una narcomanta dirigida a su esposo.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la posterior captura de Héctor, las autoridades mexicanas sostienen que Clara Laborín asumió el liderazgo operativo de la organización. Bajo el alias de “La Señora”, fue señalada como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, Morelos, Sonora y Baja California, además de fortalecer alianzas con Los Zetas, el Cártel de Juárez y el CJNG.

Su carrera criminal terminó el 15 de septiembre de 2016, cuando la Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República la capturaron en Hermosillo junto con dos presuntos sicarios, armas de alto poder y clorhidrato de cocaína.

Emma Coronel: de reina del café y la guayaba en Durango a condenada en Washington

Emma Coronel reina de belleza (Foto: Especial)

En 2006, una joven de 17 años puso su nombre en la contienda para el Festival del Café y la Guayaba de Canelas, Durango. Cada candidata debía organizar una fiesta de presentación. La de Emma Coronel Aispuro tuvo lugar el 6 de enero de 2007, Día de los Reyes Magos, y contó con un invitado que ninguna otra candidata podría presumir: Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el narcotraficante más buscado de México.

Coronel ganó el certamen con 400 de 800 votos sobre otras cuatro concursantes. Ella sostiene que ganó por méritos propios. Medios mexicanos reportaron que Guzmán habría intervenido con los jueces. Poco después se casaron. Ella tenía 18 años; él, 54.

Durante el juicio de El Chapo en Nueva York, en 2019, Coronel acaparó la atención en la sala con ropa y joyas de diseñador. “No conozco a mi esposo como la persona que están tratando de mostrar”, dijo al New York Times días antes de que el jurado lo declarara culpable de narcotráfico, lavado de dinero, secuestro y homicidio. Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua.

El 22 de febrero de 2021, Coronel fue arrestada en el aeropuerto de Dulles, Virginia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusó de tres cargos de conspiración, además de comprobarse su complicidad operativa en la planeación y logística de la fuga de su esposo, “El Chapo” Guzmán, del penal del Altiplano en 2015.

En noviembre de ese año, el juez Rudolph Contreras la condenó a 36 meses de prisión y una multa de 1.5 millones de dólares. El fallo tomó en cuenta su cooperación parcial con las autoridades y el perfil menos violento de sus delitos frente a otros casos de narcotráfico. El 13 de septiembre de 2023 quedó en libertad.

Desde entonces construye una nueva vida como creadora de contenido.