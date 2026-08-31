España

La receta del abuelo de almejas a la marinera con cava: “Esta salsa no puede quedarse en el plato”

El chef Rafael Antonio, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato tradicional para mojar pan

. (Canva)
El chef Rafael Antonio, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato tradicional para mojar pan. (Canva)
Guardar

Las almejas a la marinera son uno de esos platos que han trascendido generaciones gracias a su sencillez y su sabor profundo. Originario del norte de España, especialmente popular en Galicia y Cantabria, este plato celebra el marisco fresco acompañado por una salsa a base de ajo, cebolla, vino y perejil. En este caso, ‘Rafuel’ sustituye el caldo típico por un cava, un toque muy catalán con el que el chef evidencia la influencia de su región de origen en su cocina.

Para esta receta, perfecta para una comida festiva o una buena ronda de tapas con vino blanco y pan crujiente para mojar en la salsa, se pueden utilizar almejas de muchos precios y calidades, pero quedarán riquísimas tanto si se prepara con las magníficas almejas de Carril de Galicia, como con las almejas japónicas de cultivo.

PUBLICIDAD

Como ocurre con este tipo de recetas tradicionales, según el gusto y la capacidad de innovación de quien las cocine, pueden variar sus ingredientes. Hay quien añade una guindilla para darle un puntito picante, y quien tritura la salsa que acompaña a estas almejas. Lo que nunca varía es la base del sofrito que da sabor a este plato, uno preparado a base de ajo, cebolla, harina para espesar y un toque de pimentón.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de almejas frescas (de vivero)
  2. 3 copas de cava
  3. 1 cebolla mediana
  4. 2 dientes de ajo
  5. 3 cayenas
  6. 2 cucharadas soperas de harina
  7. 1 cucharada de pimentón de la Vera dulce
  8. 1 vaso de caldo de verduras
  9. 1 ramita de perejil fresco
  10. Aceite de oliva virgen extra
  11. Sal (al gusto)
  12. Y un buen pan…imprescindible para mojar en la salsa

Cómo hacer almejas a la marinera con cava, paso a paso

  1. Pon las almejas 20 minutos en agua fría con un poco de sal. Escurre y ábrelas en una cazuela con el cava. En cuanto estén abiertas, las retiras.
  2. Muy importante: cuela muy bien el caldo que han soltado las almejas junto con el cava y resérvalo. ¡Aquí está buena parte del secreto de la salsa!
  3. Pica la cebolla y los ajos muy finos. Hazlo con cuchillo afilado para evitar que suelten agua en exceso.
  4. En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva. Añade la cebolla, el ajo y la cayena, sofríe a fuego medio hasta que estén blandos y transparentes, sin que cojan color.
  5. Incorpora la harina y rehoga 1 minuto. Así la salsa quedará ligada y brillante.
  6. Incorpora también el pimentón de la Vera, dale unas vueltas rápidamente para que no se queme y añade el caldo de verduras y el caldo de las almejas y el cava que habías reservado.
  7. Deja que reduzca y que la salsa quede bien ligada. Incorpora las almejas, cocina unos minutos y termina con abundante perejil fresco y sal.
  8. Sirve inmediatamente, acompañando con pan para mojar en la salsa.
Almejas frescas sumergidas en agua dentro de una olla de acero inoxidable, junto a un plato con sal, un trozo de limón y un paño.
Cuela muy bien el caldo que han soltado las almejas junto con el cava y resérvalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos clave:

  • Utiliza almejas frescas y revisa que todas estén bien cerradas antes de cocinarlas.
  • No cuezas en exceso las almejas: en cuanto se abran, retira del fuego para que no se pongan gomosas.
  • Si quieres una salsa más fina, cuélala antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 raciones como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Azúcares: <1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las almejas a la marinera con cava se deben consumir en el momento. Si sobran, guarda en nevera en recipiente hermético y consume antes de 24 horas. No se aconseja congelar.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

MariscosSalsasRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

La cocinera de 83 años desvela sus trucos para bordar este clásico de la gastronomía española

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El verano cierra con más de 5.200 muertes por calor, la cifra más alta desde que hay registros

El sistema MoMo calcula un exceso de más de 8.000 muertes desde el 15 de mayo, la mayoría debido a las altas temperaturas

El verano cierra con más de 5.200 muertes por calor, la cifra más alta desde que hay registros

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”