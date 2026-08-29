Empalamiento, cortes y quemaduras con cigarrillo: quedó firme la perpetua para la pareja que mató a un niño de 4 años en Mar del Plata

Los condenados por las torturas al niño de cuatro años

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a prisión perpetua de Diego Fernando Grollino e Ivana Isabel Toledo, autores del atroz crimen de Uriel Cisneros, un nene de 4 años al que torturaron y ahorcaron en la ciudad de Mar del Plata en el año 2015.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Grollino. Toledo, por su parte, había desistido de su propia presentación durante el trámite, lo que dejó firme su condena de manera anticipada.

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Todo se descubrió el 11 de septiembre de 2015, cuando una ambulancia fue convocada a una vivienda ubicada en la calle Solís al 4700, en el barrio Las Avenidas, debido a que un niño estaba inconsciente. Al llegar, los médicos encontraron a Uriel muerto y advirtieron de inmediato que no se trataba de una muerte natural.

El cuerpo presentaba signos evidentes de violencia. La escena dio paso a una investigación. Con el correr de los días, los hallazgos fueron pertubadores.

La autopsia finalmente terminaría por confirma el horror: los exámenes forenses revelaron que Uriel padeció un cuadro de violencia prolongada. Tenía múltiples lesiones, cortes, quemaduras producidas con cigarrillos y con líquidos calientes, traumatismos de distinta data y hematomas internos. El examen forense también detectó heridas compatibles con haber sido “abusado o empalado” y “politraumatismos en la totalidad de su cuerpo”.

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Según se reconstruyó en la causa, entre julio y septiembre de 2015 Uriel fue sometido a distintas formas de maltrato mientras estuvo bajo el cuidado de la pareja, hasta que finalmente el 11 de septiembre fue ahorcado con un lazo.

La hipótesis del ritual umbanda y el proceso con ocho acusados

Durante la investigación surgió un elemento que durante años rodeó al caso: el vínculo de la familia Toledo con prácticas umbanda. Ramona Rosa Toledo, madre de Ivana y conocida como “La Mae Rosa”, era señalada como referente de ceremonias realizadas en distintos puntos de Mar del Plata, según recuerdan los medios marplatenses.

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Surgieron testimonios sobre rituales y sacrificios de animales, y se instaló la hipótesis de que Uriel había sido víctima de torturas durante una ceremonia. Esa línea llevó a los investigadores a avanzar sobre numerosas personas vinculadas con ese entorno, y la causa llegó a tener ocho acusados.

La madre de Uriel, Romina Hernández, había entregado al niño al cuidado de Toledo y Grollino precisamente porque era “hija de Religión” de La Mae Rosa. Hernández fue procesada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. El debate se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata y comenzó en noviembre de 2018.

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La fiscalía había solicitado prisión perpetua para cuatro de los acusados y sostenía que el asesinato estaba vinculado a un ritual de magia negra.

El tribunal, no obstante, concluyó que no existían elementos suficientes para afirmar que el homicidio hubiera ocurrido durante una ceremonia umbanda, y delimitó la responsabilidad penal de cada acusado a partir de las pruebas reunidas.

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Las condenas y el camino a la sentencia firme

El 21 de noviembre de 2018, los jueces condenaron a Toledo y Grollino a prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, y a Hernández a cinco años de prisión. Los restantes acusados fueron absueltos.

Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

La sentencia fue revisada y confirmada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires y luego por la Suprema Corte provincial. Las defensas recurrieron entonces ante la Corte Suprema de la Nación en un último intento por revertir las perpetuas.

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Con el rechazo al planteo de Grollino y el desistimiento previo de Toledo, ambas condenas adquirieron carácter definitivo. El fallo del Máximo Tribunal no modificó la reconstrucción realizada durante el juicio ni reabrió las hipótesis que habían rodeado la investigación: de esta manera, confirmó la responsabilidad penal de ambos por el asesinato de Uriel.