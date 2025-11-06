Sociedad

El oasis donde solo viven cuatro personas que resiste colgado de las montañas de San Juan y puede hospedar apenas a 14 turistas

Iván Solar vive en El Chinguillo, junto a su esposa y sus dos hijos. Detalles de la vida silenciosa de la familia y la educación de los hijos

Guardar
Iván, junto a sus dos
Iván, junto a sus dos hijos y las montañas de San Juan de fondo

El silencio en El Chinguillo solo es interrumpido por el eco lejano de algún animal o el roce del viento entre los árboles. Este pueblo emerge como un oasis suspendido en el desierto cuyano. El viajero que se aventura desde la ciudad sanjuanina de Rodeo debe surcar setenta kilómetros de caminos ásperos, solo aptos para vehículos todoterreno, antes de presenciar cómo un valle secreto se abre a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. De pronto, aparecen árboles, parcelas cultivadas y una calma que resiste incluso los rigores del invierno.

Aquí viven apenas cuatro personas: Iván Solar, su esposa Lorena y los hijos de ambos, Jesús, de 10 años, y Reinaldo, de ocho. Los Solar son los últimos custodios del norte de San Juan, en el departamento de Iglesia. No hay vecinos ni ruidos de autos. Solo la memoria de una familia que se niega al éxodo.

La herencia de un territorio inhóspito

“Tenemos árboles frutales, una huerta con hortalizas, chivos, pollos, gallinas y ovejas”, detalla Iván, que atiende el teléfono desde una tierra donde la señal es a veces un milagro. Hay en su voz la seguridad de quien ha elegido el aislamiento: “Además, tenemos producción de vino de varias cepas. Eso hace que casi no necesitemos comprar alimentos. Somos autosustentables en casi todo”.

Árboles en pleno desierto sanjuanino
Árboles en pleno desierto sanjuanino en El Chinguillo

El campo que trabajan es herencia de los ancestros. El abuelo de Iván pastoreaba las mismas pendientes. El padre le confió la tierra, pero de los once hermanos, solo él optó por quedarse. El desarraigo, para los Solar, no es una opción. La rutina empieza antes del sol. Se recorren huertas, se revisan cercos. Bajo el cielo abierto, los días adquieren otra densidad.

—Bajaba a caballo con la guitarra y un cordero para asar —recuerda Iván sobre sus viajes de juventud a Rodeo—. Ahí la conocí a Lorena, en una de las fiestas del pueblo.

Juntos, Iván y Lorena han impulsado además un pequeño emprendimiento vitivinícola que suma tintes modernos a la tradición familiar. Para la cosecha, cuentan con un peón que sube especialmente. El resto del año, el trabajo es solo de la familia. Los niños también asumen su cuota de responsabilidad.

Iván Solar junto a Lorena
Iván Solar junto a Lorena y sus dos hijos

Infancia entre las pantallas y el campo

El aula de Jesús y Reinaldo es una pantalla. “Estudian a distancia tres semanas al mes,” explica Iván. Solo la cuarta semana viajan a Rodeo para asistir a clases presenciales. En ese entonces, Lorena los acompaña, mientras que Iván permanece en la finca, vigilando cultivos y animales.

—Ya tienen sus chivos para cuidar —dice sobre los hijos—. Colaboran con la huerta y en los trabajos más suaves. Pero su prioridad es el estudio.

La rutina de los niños oscila entre el campo y la computadora, regalando una infancia híbrida, tejida entre la naturaleza y la tecnología, entre raíces profundas y ventanas que se abren al mundo exterior.

Desde El Chinguillo hasta Rodeo median setenta kilómetros, seguidos de otros cincuenta por caminos de tierra, donde el cruce de ríos se convierte en un desafío según el caudal. “Muchas veces quedamos aislados durante seis meses sin posibilidad de usar vehículos, y solo podemos movernos a caballo o en mula”, resume Iván, mientras dibuja con palabras cotidianas la geografía del aislamiento.

Los dos hijos de Iván
Los dos hijos de Iván en plena montaña, cerca de El Chinguillo

La comunidad vive en una frontera física y simbólica. La energía solar abastece lo esencial y un generador sirve de respaldo en emergencias. Pero la luz es escasa: “Lo ideal sería que se extienda el cableado que está a unos 30 kilómetros del pueblo. No es tanta distancia. Ya se lo pedimos al Gobierno de San Juan. Por ahora no tenemos respuesta”.

Turismo al borde del mundo

El rumor del boca a boca traza una curva improbable desde Buenos Aires o Chile hasta este rincón remoto. La familia Solar encontró en el turismo una fuente adicional de subsistencia. Hay en el pueblo capacidad para alojar catorce personas, aunque el lujo y la velocidad aquí no existen. “Es una propuesta para pasar un par de días en un clima de paz que no van a encontrar en ningún otro lado del mundo,” afirma Iván.

Los huéspedes llegan en 4x4 y son recibidos con hospitalidad intacta. La rutina se detiene: paseos por calles polvorientas, contacto con animales y comidas preparadas con productos de la huerta. El menú puede ir desde una cazuela criolla hasta verduras recién cortadas o un chivo a la parrilla. Cuando la noche cae y las nubes envuelven los techos bajos, el silencio cobra textura y los visitantes descubren la intensidad de la soledad.

En los alrededores destaca la pequeña capilla, todavía en pie, y el cementerio, casi camuflado por la vegetación agreste. Todo parece flotar en una calma suspendida, apenas alterada por alguna carcajada infantil o por el paso de animales. “Llegan turistas de Chile, Buenos Aires y europeos. Y se van encantados con el pueblo,” resume Iván.

La familia Solar consume los
La familia Solar consume los alimentos que produce. Casi no necesita nada del exterior

El aprendizaje llega por aire

Gracias al apoyo de empresas locales y a la apuesta que algunas han hecho por la capacitación remota, la familia Solar accede a cursos a distancia. Lorena decidió sumarse al desafío: empezó un curso de gastronomía en línea, organizado por GL Support Sitios Remotos, marca de Grupo L, que brinda servicios integrales de alimentación y limpieza.

La posibilidad de formarse formalmente sin abandonar el pueblo, solo posible gracias a la tecnología, sorprendió a su entorno. Ahora, Lorena guarda un diploma digital y nuevos trucos culinarios, tan útiles en las tardes de turismo como en la vida diaria.

Un refugio para quienes trabajan bajo la montaña

Otra de las actividades de los Solar es el alojamiento y servicio de comidas para los trabajadores de la explotación minera Vicuña, empresa responsable de la futura extracción de cobre en la zona. Para los mineros, El Chinguillo representa la urbanización más cercana, un oasis práctico al pie de la montaña.

La familia Solar se mueve
La familia Solar se mueve a caballo por los alrededores de El Chinguillo

—Somos la urbanización más cercana, así que tratamos de ayudar a los trabajadores en lo que podamos —cuenta Iván—. Les ofrecemos alimento y también un lugar para vivir si es que lo necesitan.

El valle, con sus árboles, huertas y parras, se sostiene como un epicentro diminuto donde el tiempo es otro.

Para los Solar, cada ventaja viene aparejada con un sacrificio. La autosuficiencia alimentaria, la oportunidad de criar a los hijos lejos del bullicio y el privilegio de vivir rodeados de naturaleza imponen una constante lucha contra la falta de infraestructura y la amenaza de quedar aislados por meses.

Los visitantes se marchan con la certeza de haber transitado un escenario ajeno al vértigo del siglo XXI. El pueblo queda en su colina, bajo una luna intensa y el trabajo paciente de quienes decidieron escribir su historia al margen de casi todo.

Temas Relacionados

El ChiringuilloIván SolarSan JuanPueblos argentinos

Últimas Noticias

Balearon el frente de una escuela secundaria en Rosario y dejaron un mensaje mafioso

Todo sucedió en el barrio Fontanarrosa, donde la Policía encontró cinco vainas servidas y una pancarta con un mensaje dirigido a un ex miembro de la barra de Rosario Central

Balearon el frente de una

Encontraron a un joven con un tiro en la cabeza en Santa Fe y se encuentra internado con pronóstico reservado

Fue su tío quien lo halló tendido en el suelo y gravemente herido en una esquina céntrica de la localidad de Villa Gobernador Gálvez

Encontraron a un joven con

Comienza el jury a Julieta Makintach, la jueza acusada de querer robarse el estrellato en el juicio por la muerte de Maradona

El proceso inicia este jueves y está previsto que se extienda por cinco audiencias. La magistrada podría ser destituida de su cargo. Quiénes declararán

Comienza el jury a Julieta

Eutanasia en la Argentina: un nuevo proyecto vuelve a la carga con la legalización tras la aprobación en Uruguay

El diputado mendocino Julio Cobos lo presentó luego de que el país vecino sancionara su ley. La iniciativa se suma a otras cuatro en la misma dirección

Eutanasia en la Argentina: un

Cuatro prestamistas extorsionaron a una mujer y le dispararon a su vecina cuando quiso tranquilizarlos

El ataque ocurrió en el barrio de Arturo Seguí, en la esquina de 154 y 412, donde los agresores enfrentaron a la víctima con una carabina y un revólver calibre 22, y luego escaparon sin apuro tras herir a una vecina que quiso mediar

Cuatro prestamistas extorsionaron a una
DEPORTES
El próximo Enzo Fernández de

El próximo Enzo Fernández de Scaloni: los jugadores que pelearán por ser la sorpresa de la selección argentina en la lista del Mundial

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

TELESHOW
La China Suárez arremetió contra

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

INFOBAE AMÉRICA

Trump declaró que el cristianismo

Trump declaró que el cristianismo enfrenta “una amenaza existencial” en Nigeria y advirtió que EEUU “no puede quedarse de brazos cruzados”

Neurosis, deseo insatisfecho y la trampa del entretenimiento: qué significa hoy vivir en el aburrimiento

“Antisemitismo virtuoso”: Eva Illouz conmueve con su ensayo sobre el giro moral de la izquierda ante Hamás

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo