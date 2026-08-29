Al menos 27 muertos y 42 heridos tras un ataque ruso a un almacén cercano a la capital de Ucrania

Se eleva humo bajo una zona residencial tras un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 29 de agosto de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

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Un total de 27 personas murieron en el distrito de Buchansky, en la región de Kiev, como consecuencia de un ataque ruso, según informó el jefe de la administración estatal regional, Timur Tkachenko, a través de Telegram.

“Continúan las labores para mitigar las consecuencias del ataque enemigo en el distrito de Buchansky. Estamos coordinando a todos los servicios responsables en el lugar. Lamentablemente, hasta el momento se han confirmado 27 fallecimientos. Esta cifra podría no ser definitiva. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, declaró Tkachenko, citado por Ukrinform.

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Actualmente, equipos de rescate llevan a cabo operaciones de desmantelamiento de estructuras, extinción de incendios, búsqueda y rescate, e inspección de edificios y alrededores en la zona afectada. Los servicios médicos se encuentran en el lugar; 42 personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas y recibieron atención médica especializada. Siete de los heridos fueron hospitalizados.

Las autoridades evacuaron a 381 personas, incluidas 59 niñas y niños, de la zona de emergencia. En Dmytrivka se habilitó un centro de operaciones para tramitar solicitudes de residentes, ofrecer comidas calientes y apoyo psicológico.

La evaluación de los daños continúa, aunque se estima que unas 50 viviendas sufrieron daños de distinta gravedad. Se dispuso alojamiento temporal para quienes perdieron sus hogares. Para más información, los afectados pueden dirigirse al centro de operaciones del ayuntamiento de Dmytrivska.

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Al menos 27 muertos tras un ataque ruso a un almacén cerca de la capital de Ucrania (Europa Press)

Según datos previos de Ukrinform, el jefe de la comunidad del asentamiento de Dmytrivska, Taras Didych, falleció a raíz del ataque ruso, que dejó además seis personas heridas.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que no se deben almacenar municiones cerca de viviendas. “Existen regulaciones que prohíben almacenar municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se tomarán las medidas pertinentes”, afirmó Zelensky en una publicación en X en la que compartió imágenes de lo sucedido.

“Desde la noche de ayer, se han iniciado esfuerzos en la aldea de Myla, cerca de Kiev, para lidiar con las secuelas de un ataque con drones rusos. Se han establecido centros de coordinación en el lugar para ayudar a las personas. Todos los servicios necesarios están desplegados. Unidades del Servicio Estatal de Emergencias están en el terreno, con más de 300 personas involucradas”, detalló el mandatario.

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Y siguió: “Un almacén fue alcanzado, seguido de una detonación. Desafortunadamente, la infraestructura circundante ha sufrido daños significativos: edificios residenciales, así como un hogar de cuidado para personas mayores y personas con discapacidades, han sido dañados. Hasta ahora, se han reportado 27 personas fallecidas. Una de las víctimas fatales fue el jefe de la comunidad de Dmytrivka, Taras Didych. Él estaba rescatando a personas. Mis condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Decenas de personas han resultado heridas. Más de 370 personas ya han sido evacuadas, y la evacuación continúa en curso”.

“Recibí informes del Primer Ministro Sergii Koretskyi y del Ministro del Interior Ivan Vyhivskyi. Quienes permitieron que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones. Investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania están llevando a cabo una investigación previa al juicio, y se han iniciado procedimientos penales por cargos de negligencia oficial. Hay regulaciones en vigor: las municiones no pueden almacenarse cerca de hogares u otras áreas residenciales. Ciertamente se sacarán conclusiones apropiadas”, prometió.

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Por último, indicó: “También hubo ataques en nuestras regiones durante la noche: las regiones de Odessa, Dnipro, Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Kharkiv, Mikolaiv, Donetsk y Cherníhiv. Estuvieron involucrados más de 260 drones de ataque, así como drones Banderol. Kiev está bajo un ataque prácticamente ininterrumpido de drones propulsados por chorro. Ucrania no puede ser dejada sola para encontrar soluciones para defenderse contra tales ataques, y agradezco a todos los que están ayudando con paquetes adicionales de apoyo y pasos de sanciones contra Rusia”.