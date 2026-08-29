8 ciudadanos requeridos por EE. UU. y Austria fueron entregados por la Policía Nacional y se recibió por extradición a un integrante de Los Paisas

Extradiciones internacionales: Operativo de la Policía Nacional Colombia. Las acciones permitieron afectar estructuras vinculadas con narcotráfico, homicidio, trata de personas y explotación sexual - crédito Policía Nacional/Dijín

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Las recientes operaciones coordinadas por la Policía Nacional de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) han provocado un fuerte golpe contra organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas, homicidio, trata de personas y explotación sexual.

Ocho ciudadanos, tanto colombianos como un dominicano, fueron entregados a los sistemas judiciales de Estados Unidos y Austria, mientras que desde España se logró la extradición de un integrante de la estructura criminal “Los Paisas”.

El procedimiento incluyó estrictos protocolos de seguridad y la participación de entidades internacionales como el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos y delegaciones austriacas. Estas acciones se dan en medio de la colaboración global para enfrentar delitos que trascienden fronteras y afectan la convivencia regional.

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Un dato relevante de esta operación es la entrega de personas acusadas de delitos graves, entre ellas figuras señaladas por liderar redes de narcotráfico y explotación sexual. La extradición de estas personas responde a solicitudes judiciales internacionales y busca someterlas a procesos penales en los países donde se les imputa la mayor parte de sus crímenes.

Erick Randhiel Mosquea Polanco, presunto cabecilla de la organización criminal conocida como “Red Falcón”, EE.UU - crédito Policía Nacional/Dijín

Extradiciones por narcotráfico y crimen organizado

Dentro del grupo extraditado destaca Erick Randhiel Mosquea Polanco, considerado cabecilla de la llamada Red Falcón. Según los reportes, utilizaba identidades falsas y habría generado ganancias ilícitas de aproximadamente USD 166 millones. Las investigaciones atribuyen a esta organización el envío semanal de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos, Europa y Puerto Rico desde hace más de una década.

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Por su parte, Óscar Iván Morón Ramos, identificado con el alias Supervisor, está acusado de manipular embarcaciones comerciales para adherir droga mediante dispositivos magnéticos, además de coordinar rutas marítimas ilegales hacia el Caribe y Puerto Rico.

Entre los extraditados figura también Elkliver López Jusayu, solicitado por su papel en la logística de envíos de estupefacientes hacia Estados Unidos, utilizando rutas marítimas del Caribe. Juan Rafael Fuenmayor Barros es señalado como presunto organizador de una red que transportaba clorhidrato de cocaína desde la Alta Guajira hacia Norteamérica.

Todos ellos fueron trasladados bajo custodia estadounidense para enfrentar cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Un dato relevante de esta operación es la entrega de personas acusadas de delitos graves, entre ellas figuras señaladas por liderar redes de narcotráfico y explotación sexual - crédito Policía Nacional/Dijín

Delitos contra la propiedad y explotación sexual

Dentro de las mismas acciones, Elvis Giovanni Guevara Quintero y Jaime Torres Castiblanco fueron extraditados por su presunta participación en robos a joyerías y comercios en diversas ciudades estadounidenses. Las autoridades los acusan de intimidar a sus víctimas con armas de fuego y de vender las joyas robadas en mercados ilegales internacionales. Ambos deberán comparecer ante la justicia del Distrito de Connecticut.

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Austria, por su parte, recibió a Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz, investigados por integrar una red que captaba mujeres mediante falsas ofertas de empleo en Europa. La acusación sostiene que las víctimas eran forzadas a situaciones de explotación sexual y obligadas al consumo de sustancias prohibidas.

Extradición activa desde España y cooperación internacional

Desde territorio español, las autoridades lograron la extradición a Colombia de Emilson Alirio Palacios Bejarano, que, según las investigaciones, pertenecería a Los Paisas. Este individuo deberá responder por el homicidio de Luis Herrera y por ocasionar heridas con arma de fuego a tres personas, incluidas menores de edad, en el municipio de Soacha.

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Las extradiciones reflejan el impacto de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Las autoridades colombianas insisten en que el intercambio de información y la colaboración con organismos extranjeros son claves para enfrentar delitos transnacionales y proteger la seguridad de la ciudadanía, tanto dentro como fuera del país.

Desde territorio español, las autoridades lograron la extradición a Colombia de Emilson Alirio Palacios Bejarano, que, según las investigaciones, pertenecería a Los Paisas - crédito Policía Nacional/Dijín

Durante 2026, la política de extradiciones en Colombia experimentó un cambio significativo tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. El nuevo gobierno eliminó la suspensión de extradiciones para quienes participaron como negociadores en los procesos de paz bajo la administración de Gustavo Petro.

De la Espriella firmó orden de entrega de cinco exnegociadores vinculados a grupos criminales y guerrilleros, cuyas órdenes de entrega a Estados Unidos quedaron efectivas tras considerar que no aportaron pruebas verificables a la paz. Las extradiciones incluyen a figuras como Willington Henao Gutiérrez (“El Mocho Olmedo”), Carmen Evelio Castillo Carrillo (“Muñeca”), Geovanny Andrés Rojas (“Araña”), Fredy Castillo Carrillo (“Pinocho”) y Gabriel Yepes Mejía (“HH”). Tres de ellos se encuentran bajo custodia estatal y dos permanecen prófugos.

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