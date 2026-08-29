Política

“¡Vamos Leonas carajo!“: el posteo de Javier Milei tras el título de Argentina en el Mundial de hockey femenino

El presidente fue uno de los primeros dirigentes que celebró el triunfo argentino en la final del certamen de hockey sobre césped

Las Leonas Argentina vs Paises Bajos final Mundial Hockey 2026
Las Leonas derrotaron 3-1 a Países Bajos en los penales australianos luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario (EFE/EPA/BAS CZERWINSKI)
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Las Leonas vencieron a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos tras el 1-1 del tiempo reglamentario y se coronaron campeonas del mundo de hockey femenino en el estadio Wagener de Amstelveen, en territorio neerlandés.

Y las repercusiones políticas no tardaron en llegar. Uno de los primeros en alzar la voz fue el presidente Javier Milei, quien tuiteó un escueto “¡Vamos Leonas carajo...!" (todo en mayúsculas) para resaltar el título mundial.

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Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por la cuenta verificada de Javier Milei
El Presidente fue uno de los primeros políticos en celebrar el nuevo título de Las Leonas (@JMilei)

Por su parte, Patricia Bullrich posteó “Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”.

Captura de pantalla de un mensaje en X de Patricia Bullrich junto a un afiche con integrantes de la selección argentina de hockey sobre césped
Patricia Bullrich felicitó a la selección argentina femenina de hockey sobre césped tras la obtención del campeonato mundial. (@PatoBullrich)

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, también se sumó a los festejos de la rama política. ¡¡¡Las Leonas son campeonas del mundo!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026.

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Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales junto a una fotografía de jugadoras de la selección de hockey festejando un triunfo
El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes se sumó a la euforia campeona por Las Leonas (@danielscioli)

Con este título, Argentina alcanzó su tercera estrella y quedó como única segunda en el escalafón histórico detrás de las neerlandesas, que suman 9 y habían ganado los últimos tres Mundiales de forma consecutiva. El equipo revirtió el desarrollo luego de estar en desventaja y empatar en el último cuarto.

En la definición desde los 23 metros, Sofía Cairó selló la serie con la última ejecución. Cristina Cosentino sostuvo al conjunto argentino durante el partido y se destacó en la tanda, mientras que María José Granatto marcó la igualdad en el tramo final al capturar un rebote tras un córner corto.

Las Leonas Argentina vs Paises Bajos final Mundial Hockey 2026
Las Leonas hicieron historia al derrotar a Países Bajos (Photo by Bas CZERWINSKI / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Fue la tercera final mundialista que Argentina le ganó a Países Bajos: las otras consagraciones ante ese rival habían sido en Perth 2002 y Rosario 2010. Las neerlandesas llegaron al duelo decisivo tras ganar todos sus partidos del torneo.

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