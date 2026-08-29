España

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

El Ayuntamiento ha asegurado que no consta que estuviera denunciando ningún hecho

Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Un hombre ha muerto este sábado en el Hospital Reina Sofía tras prenderse fuego frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba, de acuerdo con fuentes del Ayuntamiento citadas por Europa Press.

Las fuentes municipales consultadas por la agencia situaron el aviso del suceso en torno a las 14:00. Según cuenta El diario de Córdoba, que cita a un agente de seguridad presente en el recinto, minutos antes de las 14.00 horas el hombre se ha acercado al edificio y ha comenzado a golpear una de las puertas de acceso de la entrada principal. El vigilante encargado de las cámaras de seguridad ha detectado la situación y ha avisado a la Policía Nacional y a la Policía Local. Al comprobar que la primera puerta no cedía, el hombre se ha dirigido a otra contigua y ha logrado romperla. Ya en el interior, ha llegado hasta la zona de control de acceso e ha intentado forzar una última puerta que comunica con el vestíbulo, pero, tras varios minutos sin conseguir abrirla, ha salido de nuevo al exterior.

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Ha sido entonces cuando, siempre de acuerdo con la información del Diario de Córdoba, se ha rociado con un líquido, presuntamente gasolina, y segundos después se ha prendido fuego. La intervención de los servicios de emergencia ha sido inmediata y hasta la sede judicial han llegado efectivos de ambos cuerpos policiales, los Bomberos de Córdoba y sanitarios del 061. Han sido agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional quienes han logrado apagar en un primer momento las llamas que envolvían al hombre. Testigos presenciales consultados por el periódico andaluz, que han preferido mantener el anonimato, lo han descrito como un varón “envuelto en llamas” y han considerado que la rapidez de la actuación ha resultado determinante para que pudiera ser evacuado con vida.

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas que cruzaron de Marruecos a Ceuta entre el pasado 30 y 31 de julio.

“No gritó ni montó ningún escándalo”

El suceso ha sorprendido a vecinos y comerciantes de la zona, que han asegurado no recordar un episodio similar frente a la sede judicial. Uno de ellos ha explicado que “aquí hay protestas y algún que otro incidente, pero desde luego nada así”. Las mismas fuentes vecinales han señalado que el hombre “no gritó ni montó ningún escándalo” y que se han dado cuenta de lo sucedido cuando ya habían llegado las furgonetas de la Policía Local y Nacional, que han desplegado un amplio dispositivo. A las puertas del edificio podían verse después restos de ropa quemada, las zapatillas que llevaba el varón, una puerta destrozada y daños en otra de las que había intentado forzar.

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Según han confirmado fuentes sanitarias, el hombre fue trasladado con vida al Hospital Reina Sofía, pero ha terminado falleciendo poco después a consecuencia de las quemaduras sufridas. Por ahora no ha trascendido su identidad ni las circunstancias que pudieron motivar lo ocurrido. En la zona han quedado objetos esparcidos por el suelo y marcas del fuego en el techo y las paredes. Los bomberos han seguido trabajando después del traslado para asegurar que no quedara ningún foco activo.

Con información de Europa Press

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