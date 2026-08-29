Zelensky informó que el depósito que explotó tras un bombardeo ruso almacenaba armas para el Ejército de Ucrania

El video muestra imágenes nocturnas de un incendio de gran escala con llamas y humo, afectando una estructura tipo almacén en la región de Kyiv, Ucrania. Se observan vehículos de emergencia y bomberos trabajando para extinguir el fuego en la carretera y cerca de edificios. Personal del Servicio Estatal de Emergencias de Kyivshchyna con equipo táctico ingresa a un edificio. Estas imágenes corresponden a la cobertura de un ataque con misiles. Los equipos de rescate operan en la oscuridad.

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Un dron ruso destruyó el viernes por la noche un depósito de munición militar en la localidad de Myla, en el distrito de Bucha, en las afueras de Kiev, y desencadenó una serie de explosiones que arrasaron edificios residenciales cercanos y una residencia para personas mayores y con discapacidad. El saldo provisional asciende a al menos 37 muertos y 40 heridos, según las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que el depósito atacado pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Ucrania y almacenaba proyectiles, minas, drones y otras municiones. “El primer impacto fue en un lugar donde se almacenaba munición que absolutamente no debería haber estado allí: un depósito de las Fuerzas de Defensa. Detonación de proyectiles, minas, otras municiones y drones. A una escala considerable”, afirmó el mandatario.

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Un dron ruso destruyó un depósito de munición en Myla, en el distrito de Bucha, y dejó al menos 37 muertos y decenas de heridos en las afueras de Kiev. (State Emergency Service Of Ukraine/Handout via REUTERS)

El ataque se produjo poco después de las 20:00 (hora local) del viernes. Un dron de ataque ruso impactó contra las instalaciones de una empresa en Myla y desató un incendio de grandes proporciones que se propagó a las viviendas del entorno. La Fiscalía ucraniana abrió una investigación penal por presunta negligencia en relación con las condiciones de almacenamiento de “objetos y materiales explosivos” en el recinto, e indicó que también se examinará si la empresa disponía de “los permisos y autorizaciones necesarios”.

El jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, precisó en su cuenta de Telegram que 42 personas resultaron heridas —cuatro de ellas niños— y que más de 380 vecinos fueron evacuados del área afectada en el distrito de Bucha. Tkachenko advirtió que el balance de víctimas “podría no ser definitivo”, dada la magnitud de los daños materiales y el incendio que aún no estaba completamente controlado al momento de sus declaraciones. Al menos 50 edificios residenciales sufrieron daños, y siete de los heridos requirieron hospitalización inmediata.

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Volodimir Zelenski confirmó que el depósito atacado pertenecía a las Fuerzas de Defensa de Ucrania y almacenaba proyectiles, minas, drones y otras municiones.

Entre los fallecidos se encuentra Taras Didych, jefe de la comunidad de Dmytrivska, quien, según informó Zelensky, murió mientras ayudaba a rescatar a otras personas. El primer ministro ucraniano Serguéi Koretski lamentó que no se hubiese aprendido la “lección” de un ataque anterior, ocurrido en julio en Vyshneve —también en las cercanías de Kiev—, donde otro depósito de munición fue igualmente alcanzado por fuego ruso.

Zelensky decretó el domingo como día de luto oficial y exigió responsabilidades a las autoridades locales que permitieron el almacenamiento de munición junto a zonas residenciales. “Existen normas en vigor: la munición no puede almacenarse cerca de viviendas u otras áreas residenciales. Quienes permitieron que esto sucediera deben rendir cuentas de sus decisiones”, escribió el presidente en la red social X. Al mismo tiempo, anunció que ya se habían iniciado diligencias penales bajo cargos de negligencia en el ejercicio de funciones.

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Las autoridades de Kiev informaron que más de 380 vecinos fueron evacuados en Bucha y que al menos 50 edificios residenciales sufrieron daños. (REUTERS/Alina Smutko)

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó los ataques y señaló que “drones de ataque y armas aéreas de alta precisión” tuvieron como objetivo centros de “transporte y logística” empleados de forma encubierta para almacenar equipo militar. Moscú identificó los puntos golpeados como Chaiki, Kalinovka y Milaya, y aseguró que los almacenes contenían desde componentes de los misiles de crucero de largo alcance Flamingo hasta propulsores para los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance FP-1 y FP-2.

El ataque forma parte de una serie de bombardeos rusos contra instalaciones logísticas y almacenes en la región de Kiev. Los investigadores del Ministerio Público estudian también si la empresa propietaria del depósito contaba con la documentación reglamentaria exigida para el almacenamiento de explosivos, una pregunta que apunta directamente a posibles fallos en los controles internos del Ejército ucraniano.

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Zelenski decretó luto oficial y exigió responsabilidades por permitir el almacenamiento de munición cerca de zonas residenciales en las afueras de Kiev. (REUTERS/Alina Smutko)

Con 381 evacuados —entre ellos 59 niños— y las labores de extinción aún activas en las horas posteriores al ataque, las autoridades regionales no descartaban que el número de víctimas mortales continuara en aumento a medida que los equipos de emergencia accedieran a las zonas más afectadas.