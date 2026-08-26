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Noruega prepara nuevas reglas para las gafas inteligentes por temor a la invasión de la privacidad

La administración de Oslo anunció que impulsará límites para dispositivos portátiles con cámara y micrófono, y pidió a organismos estatales y empresas que revisen sus normas internas

gafas inteligentes - acoso - acoso a mujeres - tecnología - 17 de agosto
La administración de Oslo informó que impulsará límites para equipos portátiles con cámara y micrófono
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Noruega anunció que regulará de forma más estricta las gafas inteligentes y dispositivos similares, ante la presión que estas tecnologías ejercen sobre la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos. El Gobierno de Oslo informó la medida el 25 de agosto, según reportó Euronews, en un momento en que el debate sobre la tecnología portátil con capacidad de registro audiovisual gana terreno en toda Europa.

El Ministerio de Digitalización de Noruega planteó una normativa más estricta para esta clase de equipos y pidió al sector público y al privado que revisen sus directrices internas. La iniciativa busca establecer límites precisos sobre herramientas que ya circulan en el mercado de consumo y que abren discusiones sobre vigilancia, datos personales y el control en espacios compartidos.

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Qué propone el Gobierno noruego

Infografía con esquemas, ilustraciones de personas con gafas electrónicas y texto explicativo sobre su regulación en Noruega.
Una infografía de Infobae detalla las razones del Gobierno de Noruega para regular el uso de gafas inteligentes y proteger la privacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Digitalización y Gobernanza Pública, Karianne Tung, fue directa al justificar el cambio normativo. “Vemos que la privacidad y la protección de datos de las personas se están viendo presionadas por las nuevas tecnologías, por lo que voy a regular las gafas inteligentes y dispositivos similares de forma más estricta que en la actualidad”, declaró la funcionaria en declaraciones recogidas por Euronews.

Entre las medidas bajo análisis figura la posible prohibición del reconocimiento facial de otras personas en espacios públicos, uno de los puntos más sensibles del anuncio. Esa función permite identificar rostros mediante sistemas automatizados y eleva la alarma entre quienes advierten sobre un uso invasivo de estas herramientas fuera de marcos legales definidos. Tung confirmó que esa restricción está sobre la mesa.

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El ministerio también prevé crear un grupo de expertos para asesorar al departamento en el diseño de la futura regulación. Ese equipo tendrá la tarea de examinar los alcances técnicos y legales de la tecnología ponible, y evaluar distintos escenarios de uso tanto en organismos estatales como en actividades privadas.

Por qué crece la preocupación por estos dispositivos

Gafas de marco negro con lente de cámara y luz roja en la patilla, situadas junto a una placa negra con el texto Grabación autorizada.
La titular de Digitalización y Gobernanza Pública afirmó que las nuevas tecnologías están presionando la protección de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gafas inteligentes integran cámaras, micrófonos y pantallas de realidad aumentada en un solo dispositivo portátil. Permiten captar fotos, grabar videos o proyectar información dentro del campo visual del usuario, una combinación que amplía sus aplicaciones, pero también multiplica sus zonas grises desde el punto de vista legal y ético.

El debate cobró fuerza en los últimos meses por el temor a que estos equipos terminen usados como herramientas de vigilancia. La posibilidad de registrar personas o escenas sin advertencia visible genera dudas concretas sobre consentimiento, tratamiento de imágenes y límites para la recopilación de datos en la vida cotidiana.

Las objeciones de los críticos se concentran en el riesgo de que las gafas se conviertan en un mecanismo de observación permanente en espacios públicos o de acceso común. El anuncio de Tung se inserta en esa discusión y marca una postura más restrictiva frente a una tecnología que todavía no encontró un encaje normativo claro en la mayoría de los países.

El otro lado del debate sobre las gafas inteligentes

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La cartera de Digitalización evalúa restringir la identificación automatizada de rostros mediante tecnología ponible

El uso de estas herramientas no genera cuestionamientos solo por sus riesgos. Según informó Euronews, hay sectores que destacan beneficios concretos para personas con discapacidad, especialmente para quienes son ciegas o tienen baja visión. En esos casos, las gafas inteligentes pueden funcionar como apoyo para la orientación, la lectura del entorno y la recepción de información adicional en tiempo real.

La discusión en Noruega enfrenta así dos necesidades al mismo tiempo: proteger la privacidad sin bloquear usos de asistencia tecnológica. Ese equilibrio aparece como uno de los desafíos centrales para las autoridades, que deberán traducir el anuncio político en normas específicas con criterios de aplicación claros.

Por ahora, el Gobierno no difundió un texto normativo ni precisó plazos concretos para la adopción de las nuevas reglas. Lo que quedó definido es la intención oficial de restringir funciones sensibles y abrir una revisión más amplia sobre el papel que ocupan las gafas inteligentes en la vida pública y privada de Noruega.

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