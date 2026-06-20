Refugios climáticos, riesgos sanitarios y cambios en la vida urbana ante la ola de calor en Francia

Francia enfrenta una ola de calor con temperaturas superiores a los 41°C y alerta naranja en más de la mitad del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francia atraviesa una ola de calor histórica, con temperaturas que superan los 41 grados Celsius y una alerta naranja decretada en más de la mitad del país. Autoridades nacionales y locales han implementado medidas de emergencia que incluyen el cierre de cientos de colegios, la cancelación de trenes y la suspensión de eventos masivos.

El Gobierno activó un consejo de crisis, mientras hospitales, supermercados y residencias de personas mayores se convierten en refugio ante el avance de un calor que desafía la infraestructura y el estilo de vida francés.

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En medio de este episodio extremo, el debate político y social por el uso del aire acondicionado vuelve a ocupar el centro de la discusión, mientras la comunidad científica advierte sobre la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos vinculados al cambio climático.

Se implementaron medidas de emergencia como cierre de colegios, cancelación de trenes y suspensión de eventos masivos EFE/ Edgar Sapiña Manchado

Debido a la magnitud de la ola de calor, Météo-France, el servicio meteorológico e hidrológico nacional de Francia, emitió un alerta naranja en 53 departamentos, abarcando el suroeste, el noreste y las regiones más densamente pobladas. El pico de calor se espera entre el domingo y el martes, con máximas previstas que podrían alcanzar los 42°C. Más de 783 colegios modificaron sus horarios y muchos optaron por cerrar sus puertas ante la imposibilidad de operar en condiciones seguras.

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El sistema de transporte también resultó afectado. La SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses) anunció la cancelación de 71 trenes Intercités entre el jueves y el lunes para evitar fallos en los sistemas de refrigeración durante los trayectos, una medida que impacta la movilidad de miles de personas.

Hospitales, supermercados y residencias de ancianos funcionan como refugio para afectados por las altas temperaturas REUTERS/Abdul Saboor

Salud pública bajo presión y advertencias oficiales

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, advirtió sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y la actividad física en este contexto. “El alcohol, combinado con el calor, tiene consecuencias muy graves para la salud. Estamos dos o tres veces más deshidratados, a menudo sin darnos cuenta, y terminamos en urgencias mucho más rápido”, explicó la funcionaria. Es decir, el cuerpo pierde líquido y capacidad de respuesta mucho más rápido, lo que incrementa el riesgo de desmayos, golpes de calor y otras complicaciones.

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El presidente Emmanuel Macron instó a la población a cuidar especialmente de los adultos mayores y personas vulnerables. Las residencias de ancianos han habilitado habitaciones climatizadas para quienes no dispongan de un ambiente fresco en sus hogares.

“Si no tienen un lugar fresco, pueden ir a la residencia más cercana”, recordó la ministra Rist. Supermercados, hospitales y otros espacios públicos con aire acondicionado también se han transformado en refugio para quienes no pueden soportar las temperaturas en sus viviendas.

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Météo-France declaró alerta naranja en 53 departamentos, incluyendo regiones densamente pobladas REUTERS/Alice Sacco

Eventos masivos y vida cotidiana alterados

El impacto del calor extremo se extiende al calendario cultural y deportivo. Muchos municipios decidieron cancelar la tradicional Fiesta de la Música, una celebración popular que cada año convoca multitudes en plazas y calles de todo el país. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que “los prefectos deberán mantener contacto muy estrecho con los organizadores para garantizar condiciones seguras”, y no descartó que algunos departamentos pasen a la alerta roja en los próximos días.

Además, los exámenes orales de bachillerato, programados para el lunes y martes, fueron postergados una semana en varias regiones ante la imposibilidad de asegurar condiciones adecuadas para rendir estas pruebas.

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El uso del aire acondicionado se instaló en el centro del debate político. La candidata presidencial Marine Le Pen propuso un plan masivo de climatización en hospitales, residencias y escuelas. “Cuando veo un gran hospital en construcción, anunciando con orgullo que no tendrá aire acondicionado, me parece casi un crimen”, afirmó Le Pen. La expansión de estos sistemas en Francia enfrenta barreras culturales, ambientales y normativas, ya que muchas autoridades locales rechazan la instalación de equipos por cuestiones de permisos y preocupación por las emisiones de carbono. En palabras de Le Pen: “Lo absurdo es dejar que la gente muera de calor”.

Más de 783 colegios modificaron horarios o cerraron ante la imposibilidad de operar con seguridad REUTERS/Abdul Saboor

En Francia, sobre todo en París y el norte, la mayoría de los hogares no cuenta con aire acondicionado, un fenómeno que responde tanto a la cultura local como a la preocupación por el impacto ambiental. La ministra Rist recordó que en todos los geriátricos existe al menos una habitación refrigerada disponible para quienes la necesiten.

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Un fenómeno que se repite con mayor frecuencia

Los datos de Météo-France reflejan la dimensión del fenómeno. Francia ha registrado 52 olas de calor desde 1947, pero la mitad de ellas ocurrieron solo en los últimos 15 años. La directora de la agencia, Sophie Voirin, señaló en conferencia de prensa que “las jornadas de principios de la próxima semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados”. Esta ola de calor podría igualar la intensidad de la de agosto de 2003, que causó cerca de 15.000 muertes, aunque ahora aparece más temprano en el calendario anual.

En Francia, la mayoría de los hogares carece de aire acondicionado por razones culturales y ambientales EFE/Ana Escobar

La primavera de 2026 ya se considera la más cálida desde que existen registros en Francia, con una temperatura media nacional entre marzo y mayo un grado por encima de lo habitual. Especialistas advierten que la frecuencia e intensidad de las olas de calor en Europa están relacionadas de forma directa con la crisis climática. Dicho de otro modo: el calentamiento global se traduce en episodios extremos cada vez más habituales y severos.

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El primer ministro, Sébastien Lecornu, encabezó la activación del consejo de crisis para coordinar las respuestas. El país permanece atento a nuevas medidas locales y nacionales, mientras la infraestructura y los servicios públicos se adaptan día a día a un escenario climático que pone a prueba tanto a las políticas de emergencia como a la organización social.