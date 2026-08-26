México

Tonic Fest llega a Acapulco con un programa que une generaciones: Marco Antonio Solís, El Recodo, Kenia Os y mucho más

La jornada final suma a Polymarchs, Piso 21 y Víctimas del Doctor Cerebro en una noche frente al mar que, según Sur Acapulco, termina con la artista regiomontana

Cartel promocional con fotos de Marco Antonio Solís, Kenia Os y Banda El Recodo junto al logotipo de Tonic Fest Acapulco.
El festival, organizado por Tonic Music y Toniclife, reunirá géneros que van del regional mexicano y la cumbia al trap, el pop y la música sonidera (Tonic Fest/Redes sociales/Composición Infobae)
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La segunda edición del Tonic Fest regresa a Acapulco los días 12, 13 y 14 de noviembre con más de 30 artistas en Playa Tamarindos, luego de que la edición programada para mayo fue cancelada por condiciones climáticas adversas. El productor Mario Romero confirmó las nuevas fechas en una rueda de prensa celebrada en el hotel Kristal Beach Acapulco a inicios de agosto.

El festival, organizado por Tonic Music y Toniclife, reunirá géneros que van del regional mexicano y la cumbia al trap, el pop y la música sonidera. Los boletos están disponibles en Superboletos.com, con precios desde mil 430 pesos hasta 11 mil pesos. Quienes adquirieron entradas para las fechas de mayo podrán utilizarlas en noviembre, pues los accesos conservarán su validez.

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Galilea Montijo amenizará la jornada (Tonic Fest/Instagram)

Marco Antonio Solís y El Recodo abren el festival el jueves 12

Marco Antonio Solís sentado con las manos juntas sobre un fondo gráfico que incluye un código QR y datos del evento
El cantante Marco Antonio Solís encabeza la segunda edición del Tonic Fest Acapulco programado para el 12 de noviembre de 2026. (Tonic Fest/Instagram)

La primera jornada estará dedicada al regional mexicano, la música romántica y los ritmos tropicales.

Marco Antonio Solís encabeza el cartel de apertura junto a Banda El Recodo

Palomo, Fantasmas del Caribe, Tiranos del Norte, Charlie Zaa, Alta Tensión, La Orquesta de Pérez Prado, Juan Pablo González, Los del Trebol y Jhair y Sus Traviesos amenizarán el resto de la jornada del día.

Cartel promocional con los integrantes de la Banda El Recodo, un código QR y la fecha del evento
Un cartel anuncia la presentación de la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga en el Tonic Fest de Acapulco el 12 de noviembre de 2026. (Tonic Fest/Instagram)

Santa Fe Klan y el pulso urbano toman el viernes 13

El segundo día cambia de registro hacia los sonidos urbanos. Santa Fe Klan y Luis R. Conriquez lideran una programación que también incluye a Marca Registrada, El Malilla, Mario Bautista, Mirch P, Eme Malafe, Mar Solís, Acapulco Tropical y Emmanuel LV.

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La jornada combina rap, reguetón mexicano y música bailable que forma parte de la identidad sonora del puerto guerrerense.

Cartel promocional con nombres de artistas del Tonic Fest sobre una ilustración de playa durante el atardecer
El cartel del Tonic Fest en Playa Tamarindos detalla la programación de artistas para la segunda edición del festival musical en Acapulco. (Tonic Fest/Instagram)

Kenia Os, Polymarchs y Gloria Trevi cierran el sábado 14

Cartel de fondo rosado con una fotografía de Kenia Os, un código QR, el logotipo del Tonic Fest y la fecha 14 de noviembre de 2026
Un cartel promocional anuncia la presentación de la cantante Kenia Os en el Tonic Fest de Acapulco el 14 de noviembre de 2026. (Tonic Fest/Instagram)

Kenia Os y Polymarchs encabezan el cierre del festival, con Piso 21, Víctimas del Doctor Cerebro, Pablo Ruiz, Roberto Belester y Romina Go como actos de apoyo.

Gloria Trevi figura como “Presentación Estelar” de esa jornada. Según el diario Sur Acapulco, la artista regiomontana cerrará así tres días de actividades frente al mar.

Un festival reprogramado con historia reciente

La primera edición del Tonic Fest se realizó en noviembre de 2025 con acceso gratuito y una afluencia estimada de entre 15 mil y 20 mil personas, según informó el Gobierno Municipal de Acapulco. En aquella ocasión, el cartel incluyó a Los Tigres del Norte, La Original Banda El Limón y Polymarchs.

Esta segunda edición es de paga. Romero detalló que las entradas generales arrancan en mil 300 pesos, con opciones VIP por encima de los 5 mil 300 pesos. El productor también adelantó la intención de que el Tonic Fest se consolide como un evento anual, propuesta que ya fue presentada ante las autoridades municipales de Acapulco.

El festival, una apuesta por la recuperación de Acapulco tras los huracanes

Personas se protegen de la lluvia en Acapulco (México). Fotografía de archivo. EFE/David Guzmán
Personas se protegen de la lluvia en Acapulco (México). Fotografía de archivo. EFE/David Guzmán

El Tonic Fest 2026 llega en un momento en que Acapulco busca consolidar su regreso como destino turístico tras los daños causados por los huracanes Otis y John en 2023 y 2024. Abigail Ramírez Morales, directora de Tonic Life —empresa patrocinadora del festival—, señaló que uno de los propósitos del evento es “mostrar que Acapulco está de pie”.

Los organizadores proyectan 30 mil asistentes por jornada en Playa Tamarindos, lo que generaría una derrama económica para hoteles, restaurantes y comercios locales. El cierre del festival coincide con el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que amplía la ventana de afluencia turística al puerto.

El sector hotelero de Acapulco opera actualmente con una oferta de 17 mil 555 habitaciones, con una renovación cercana al 90%, según datos del secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco.

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