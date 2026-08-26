Tiene 61 años y correrá casi 4.000 kilómetros por la Ruta 66 para visibilizar la ELA

El corredor amateur catalán, de 61 años, afronta 3.939 kilómetros a pie entre Chicago y San Francisco en 150 días para recaudar fondos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Enric Casacuberta, corredor amateur de 61 años natural del municipio Moià en Barcelona, recorrerá los 3.939 kilómetros de la Ruta 66 en 150 días a pie, desde Chicago hasta San Francisco, para recaudar fondos y visibilizar la situación de los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El reto, bautizado como Ruta66xELA, arranca el 29 de agosto, año en que la mítica carretera estadounidense cumple su primer siglo desde la inauguración en 1926. La iniciativa combina deporte, conciencia social y una causa médica que afecta a miles de personas en todo el mundo.

El proyecto nació de una combinación de motivaciones personales. Después de recorrer la Ruta 66 por primera vez en 2014 —y de volver en tres oportunidades más, la última en 2023—, Casacuberta perdió a un amigo a causa de la ELA. Poco después, el exfutbolista español Juan Carlos Unzué se presentó ante el Congreso de los Diputados para denunciar la falta de fondos destinados a los pacientes de esa enfermedad.

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Según recogió Runner’s World en una entrevista previa a la largada, el corredor afirmó: “Me di cuenta de lo poco que sabemos las personas comunes de lo que sufren las personas que padecen esta enfermedad”.

Dos años de preparación para una gesta sin precedentes en su carrera

Una infografía detalla el plan de Enric Casacuberta para recorrer 3.939 kilómetros por la Ruta 66 y recaudar fondos contra la esclerosis lateral amiotrófica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casacuberta nunca antes intentó un desafío de estas dimensiones. Su historial previo incluye medias maratones y carreras de trail, pero nada comparable a los casi 4.000 kilómetros que ahora enfrenta. Para estar a la altura, siguió un proceso de preparación de dos años junto a entrenadores deportivos y médicos, adoptó una dieta estricta y llegó a la largada con 74 kilos, peso que el propio corredor considera el adecuado para afrontar el recorrido sin comprometer su rendimiento físico.

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El plan de ruta divide el trayecto en etapas de entre 25 y 40 kilómetros diarios según el terreno y las condiciones de cada tramo. Cada jornada está planificada de antemano, incluso los segmentos donde grupos de personas pagarán por correr junto a él durante los kilómetros finales de algunas etapas, una modalidad inspirada en la película Forrest Gump y que funciona también como vía de recaudación de fondos para la causa.

Una causa solidaria que cruza el Atlántico

Desde Chicago hasta San Francisco, Enric Casacuberta caminará durante 150 días por la mítica carretera estadounidense (ruta66xela2026)

El componente solidario de Ruta66xELA se articula a través de dos instituciones. Casacuberta trabaja junto a la Fundación Catalana por la ELA y cuenta además con el apoyo de una fundación estadounidense dedicada a la lucha contra la enfermedad. Los fondos recaudados durante el recorrido irán destinados a asistir a los pacientes que la padecen en ambos países.

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Según el corredor en declaraciones a Runner’s World, al tomar contacto con la Fundación Catalana por la ELA pudo comprobar de cerca el trabajo que realizan. “Vi cómo se desvivían por ayudar a los pacientes”, sostuvo. Esa experiencia terminó de definir la estructura del proyecto y la colaboración institucional que lo sostiene.

El kilómetro cero y la Ruta 66 centenaria como escenario

El proyecto europeo Ruta66xELA se mete en las celebraciones del centenario con un recorrido completo a pie, respaldado por una fundación catalana y otra estadounidense

Antes de volar a Chicago, el atleta español realizó un prólogo simbólico el 21 de agosto: desde su localidad natal, Moià, hasta Barcelona, marcando el kilómetro cero de su aventura. Al día siguiente tomó el vuelo hacia los Estados Unidos, donde el 29 de agosto dará inicio oficial al recorrido por la carretera que desde 1926 atraviesa ocho estados americanos.

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El centenario de la Ruta 66 convirtió 2026 en un año cargado de celebraciones en torno a la carretera, aunque la mayoría tienen origen local. Ruta66xELA es la excepción europea. Quienes quieran seguir el avance de Casacuberta etapa a etapa pueden hacerlo en el sitio web runroute66forals.org y en la cuenta de Instagram @ruta66xela.