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Zelensky dijo que Ucrania atacó 16 objetivos en Rusia en 24 horas y dio detalles de los objetivos que alcanzó

El presidente aseguró que los golpes dañaron instalaciones energéticas, aeródromos, un sistema de misiles, infraestructura usada para lanzar ofensivas y centros logísticos

Múltiples incendios y densas columnas de humo en diversas zonas del territorio ruso

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Ucrania atacó 16 objetivos en Rusia durante las últimas 24 horas, incluidos instalaciones petroleras, aeródromos, una unidad de misiles, infraestructura usada para lanzar ataques y centros logísticos, según dijo el presidente Volodimir Zelensky.

El mandatario afirmó que los golpes apuntaron contra “el bolsillo petrolero de Rusia que financia la guerra” y sostuvo que Kiev buscó elevar el costo militar para Moscú al reducir su capacidad de agresión. También confirmó un ataque contra una empresa militar rusa, de acuerdo con el parte.

La ofensiva incluyó un golpe contra la refinería LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez en Kstovo, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod. El ex asesor presidencial Anton Gerashchenko dijo que la instalación fue “aparentemente atacada por drones” y la describió como la mayor refinería de LUKOIL, la cuarta de Rusia por capacidad y la segunda por producción de gasolina.

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La ofensiva apuntó al sector petrolero ruso

Gerashchenko precisó que la planta puede procesar alrededor de 15 millones de toneladas de crudo al año y producir cerca de 5 millones de toneladas de gasolina. Ese volumen la ubicó entre las instalaciones energéticas más relevantes alcanzadas en esta jornada.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. REUTERS/Yves Herman
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. REUTERS/Yves Herman

Zelensky dijo que Ucrania respondió de una forma destinada a encarecer “inevitablemente” la guerra para el agresor. El presidente sostuvo que “la guerra debe regresar a donde vino” y agradeció a los militares ucranianos por la precisión de los ataques.

Kiev también golpeó Crimea y Lugansk

Las fuerzas ucranianas también alcanzaron un sistema de radar Kasta en Kacha, en Crimea, y un centro de entrenamiento de drones en Lugansk ocupado, según el detalle incluido en el texto. La lista también mencionó una base rusa de reparación y recuperación en Pervomaiske, en la península ocupada por Rusia.

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El parte agregó ataques contra depósitos rusos en Prychepylivka, en la región de Lugansk; Svobodne y Velyka Novosilka, en la región de Donetsk; y Novoivanivka y Staryi Krym, en Crimea ocupada. También confirmó un golpe contra un repetidor de drones Geran/Gerbera en Chornomorske, en Crimea ocupada.

Una gran columna de humo negro y llamas se alza desde una instalación industrial rusa

Ucrania presentó la operación como una respuesta directa a los ataques rusos y la vinculó con una consecuencia inmediata: dañar la infraestructura que Moscú usa de forma constante para golpear territorio ucraniano. En ese marco, Zelensky incluyó entre los blancos una unidad de misiles y la logística rusa.

La refinería de Kstovo fue descrita además como una de las mayores de Rusia.

Las declaraciones de un diputado ucraniano y del antiguo enlace con Kiev de la Casa Blanca, Keith Kellog, sobre posibles cambios en los criterios de selección para el reclutamiento forzoso han puesto en el centro de la actualidad en Ucrania la espinosa cuestión de quién debe estar sujeto a la movilización militar obligatoria de la que depende el país para poder seguir conteniendo a un enemigo muy superior numéricamente como lo es Rusia.

Este debate recurrente -que se desarrolla mientras continúan los episodios de violencia y tensión entre reclutadores y civiles que rechazan la movilización forzosa- ganó protagonismo después de que el secretario del Comité de Defensa del Parlamento, el diputado Román Kostenko, anunciara medidas “radicales” en el reclutamiento que incluyen cambios en las edades límite de la población movilizable.

Sus palabras hicieron pensar a muchos que el Ejército y la administración del presidente Volodímir Zelensky se disponían a rebajar la edad mínima a partir de la que los varones ucranianos pueden ser enviados al Ejército contra su voluntad, que actualmente está en 25 años.

El propio Kostenko salió poco después a aclarar que los cambios no incluirían una medida por su impopularidad entre la opinión pública y las consecuencias demográficas que tendría para un país que pierde población activa a un ritmo dramático debido a la guerra.

Los efectos devastadores de ataques a objetivos en territorio ruso.

Según dijo el lunes el diputado, el Estado Mayor ucraniano estudia cambiar los límites de edad para la movilización, pero no por abajo, sino por arriba, con una reducción de la edad máxima, que está ahora en 60 años, y bajarla a 50 o a 55 años.

A diferencia de lo que ocurrió con el rumor de que se iba a llamar a filas a al menos una parte de los ucranianos adultos de menos de 25 años, la información de los planes para eximir del reclutamiento obligatorio a los adultos de más edad dentro de la franja de movilizables ha sido recibida positivamente en Ucrania.

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