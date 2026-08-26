Receta de sopa crema de zucchini, rápida y fácil

Pocas cosas traen a la mente el calor hogareño como el sutil y fresco perfume que desprende una sopa crema de zucchini mientras hierve en la cacerola. Este plato representa, en la gastronomía argentina, una respuesta práctica para los días frescos, y suele considerarse una comida liviana y acogedora, perfecta para compartir en familia.
Durante la primavera y el verano, cuando los zapallitos zucchini alcanzan su punto óptimo, la sopa crema de zucchini suele ser de las preparaciones más elegidas. En cualquier casa aparece con frecuencia: sirve tanto para una comida ligera al anochecer, en forma de entrada en reuniones, o como estrategia para incorporar vegetales a la alimentación de adultos y niños.
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Receta de sopa crema de zucchini
Se trata de una sopa caliente y cremosa, elaborada a base de zucchini, cebolla, papa y un toque de crema de leche. La textura es aterciopelada y el sabor, delicado, permite realzar la frescura del zucchini. Es una preparación muy simple y rápida, perfecta para resolver una comida en minutos.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 3 zucchinis medianos
- 1 papa mediana
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 500 ml de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)
- 100 ml de crema de leche
- 1 cucharada de aceite de girasol o de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: queso rallado y croutones para servir
Cómo hacer sopa crema de zucchini, paso a paso
- Lavar bien los zucchinis y cortarlos en rodajas gruesas, sin pelar.
- Pelar la papa y cortarla en cubos.
- Picar la cebolla y el ajo.
- En una olla, calentar la cucharada de aceite y rehogar la cebolla y el ajo a fuego bajo hasta que estén transparentes. Evitar que se doren para lograr un sabor suave.
- Agregar los zucchinis y la papa. Rehogar 2 minutos más.
- Incorporar el caldo caliente, tapar y cocinar a fuego medio por 15 a 20 minutos, o hasta que la papa esté bien tierna.
- Retirar del fuego y procesar todo con una licuadora de mano o de vaso, hasta obtener una textura bien cremosa.
- Volver la sopa a la olla, sumar la crema de leche y calentar 2 minutos más, sin que hierva (esto evita que la crema se corte).
- Salpimentar a gusto y servir bien caliente. Agregar queso rallado o croutones si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 15 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera: hasta 3 días, bien tapada. En el freezer: hasta 2 meses (sin la crema de leche, agregarla al recalentar).
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