Receta de sopa crema de zucchini, rápida y fácil

La sopa crema de zucchini representa en la gastronomía argentina una respuesta práctica para los días frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Pocas cosas traen a la mente el calor hogareño como el sutil y fresco perfume que desprende una sopa crema de zucchini mientras hierve en la cacerola. Este plato representa, en la gastronomía argentina, una respuesta práctica para los días frescos, y suele considerarse una comida liviana y acogedora, perfecta para compartir en familia.

Durante la primavera y el verano, cuando los zapallitos zucchini alcanzan su punto óptimo, la sopa crema de zucchini suele ser de las preparaciones más elegidas. En cualquier casa aparece con frecuencia: sirve tanto para una comida ligera al anochecer, en forma de entrada en reuniones, o como estrategia para incorporar vegetales a la alimentación de adultos y niños.

PUBLICIDAD

Receta de sopa crema de zucchini

Se trata de una sopa caliente y cremosa, elaborada a base de zucchini, cebolla, papa y un toque de crema de leche. La textura es aterciopelada y el sabor, delicado, permite realzar la frescura del zucchini. Es una preparación muy simple y rápida, perfecta para resolver una comida en minutos.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

3 zucchinis medianos

1 papa mediana

1 cebolla chica

1 diente de ajo

500 ml de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)

100 ml de crema de leche

1 cucharada de aceite de girasol o de oliva

Sal y pimienta a gusto

Opcional: queso rallado y croutones para servir

Los zucchinis, el caldo de verduras y la crema de leche conforman parte de la lista de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa crema de zucchini, paso a paso

Lavar bien los zucchinis y cortarlos en rodajas gruesas, sin pelar. Pelar la papa y cortarla en cubos. Picar la cebolla y el ajo. En una olla, calentar la cucharada de aceite y rehogar la cebolla y el ajo a fuego bajo hasta que estén transparentes. Evitar que se doren para lograr un sabor suave. Agregar los zucchinis y la papa. Rehogar 2 minutos más. Incorporar el caldo caliente, tapar y cocinar a fuego medio por 15 a 20 minutos, o hasta que la papa esté bien tierna. Retirar del fuego y procesar todo con una licuadora de mano o de vaso, hasta obtener una textura bien cremosa. Volver la sopa a la olla, sumar la crema de leche y calentar 2 minutos más, sin que hierva (esto evita que la crema se corte). Salpimentar a gusto y servir bien caliente. Agregar queso rallado o croutones si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 15 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 3 días, bien tapada. En el freezer: hasta 2 meses (sin la crema de leche, agregarla al recalentar).