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Receta de sopa crema de zucchini, rápida y fácil

Esta versión combina zapallitos, papa, cebolla y ajo con caldo de verduras, y se termina con crema de leche para lograr una consistencia aterciopelada, ideal para una cena ligera o una entrada

Tazón con crema verde, picatostes, albahaca y una cuchara, junto a rebanadas de pan y dos calabacines sobre una mesa de madera.
La sopa crema de zucchini representa en la gastronomía argentina una respuesta práctica para los días frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocas cosas traen a la mente el calor hogareño como el sutil y fresco perfume que desprende una sopa crema de zucchini mientras hierve en la cacerola. Este plato representa, en la gastronomía argentina, una respuesta práctica para los días frescos, y suele considerarse una comida liviana y acogedora, perfecta para compartir en familia.

Durante la primavera y el verano, cuando los zapallitos zucchini alcanzan su punto óptimo, la sopa crema de zucchini suele ser de las preparaciones más elegidas. En cualquier casa aparece con frecuencia: sirve tanto para una comida ligera al anochecer, en forma de entrada en reuniones, o como estrategia para incorporar vegetales a la alimentación de adultos y niños.

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Receta de sopa crema de zucchini

Se trata de una sopa caliente y cremosa, elaborada a base de zucchini, cebolla, papa y un toque de crema de leche. La textura es aterciopelada y el sabor, delicado, permite realzar la frescura del zucchini. Es una preparación muy simple y rápida, perfecta para resolver una comida en minutos.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 3 zucchinis medianos
  • 1 papa mediana
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 500 ml de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)
  • 100 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de aceite de girasol o de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: queso rallado y croutones para servir
Tres zucchinis, una jarra de cristal con caldo de verduras, un recipiente con crema de leche y hierbas frescas sobre una tabla de madera.
Los zucchinis, el caldo de verduras y la crema de leche conforman parte de la lista de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa crema de zucchini, paso a paso

  1. Lavar bien los zucchinis y cortarlos en rodajas gruesas, sin pelar.
  2. Pelar la papa y cortarla en cubos.
  3. Picar la cebolla y el ajo.
  4. En una olla, calentar la cucharada de aceite y rehogar la cebolla y el ajo a fuego bajo hasta que estén transparentes. Evitar que se doren para lograr un sabor suave.
  5. Agregar los zucchinis y la papa. Rehogar 2 minutos más.
  6. Incorporar el caldo caliente, tapar y cocinar a fuego medio por 15 a 20 minutos, o hasta que la papa esté bien tierna.
  7. Retirar del fuego y procesar todo con una licuadora de mano o de vaso, hasta obtener una textura bien cremosa.
  8. Volver la sopa a la olla, sumar la crema de leche y calentar 2 minutos más, sin que hierva (esto evita que la crema se corte).
  9. Salpimentar a gusto y servir bien caliente. Agregar queso rallado o croutones si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 15 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 3 días, bien tapada. En el freezer: hasta 2 meses (sin la crema de leche, agregarla al recalentar).

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