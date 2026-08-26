México

Alicia Bárcena revela que pidió la renuncia del representante de Semarnat en Nayarit por caso Punta de Mita y otros conflictos ambientales

Desde hace meses habitantes de Punta de Mita, en Nayarit, han denunciado la privatización de una de sus playas

Mujer con cabello gris, traje negro y aretes de perla habla en un podio con dos micrófonos. Detrás, la bandera de México
Alicia Bárcena, secretaria de Semarnat, habla durante una conferencia de prensa en México. (Presidencia)
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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dio a conocer que ha solicitado la renuncia del representante de la dependencia en el estado de Nayarit, tras los recientes conflictos ambientales en varias áreas naturales en la entidad, como en las playas Las Cocinas y playa Los Burros, entre otros conflictos en zonas aledañas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

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