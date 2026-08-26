Alicia Bárcena revela que pidió la renuncia del representante de Semarnat en Nayarit por caso Punta de Mita y otros conflictos ambientales

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dio a conocer que ha solicitado la renuncia del representante de la dependencia en el estado de Nayarit, tras los recientes conflictos ambientales en varias áreas naturales en la entidad, como en las playas Las Cocinas y playa Los Burros , entre otros conflictos en zonas aledañas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

Precio del huevo golpea bolsillos en México con su mayor aumento en 20 años: ¿Cuánto cuesta el kilo y dónde comprarlo más barato? Este alimento de la canasta básica se encareció 7.92% durante la primera mitad de agosto y se convirtió en el producto que más presionó la inflación nacional

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 26 de agosto Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Yanet García sorprende con una ‘limpia’ usando un huevo en LCDLFM: ¿para qué sirve esta práctica contra las energías negativas? La conductora recurrió a un ritual tradicional durante su estancia en el Exilio, en medio de la incertidumbre que rodeaba su permanencia en la competencia