Receta de torta de tiramisú con café y queso crema, rápida y fácil

Nada como la suavidad de una buena torta con queso crema para alegrar una tarde. El tiramisú se transformó en tradición: es el postre que aparece en celebraciones, cumpleaños y reuniones familiares, siempre con ese toque de café que invita a compartir.
Aunque este postre clásico es italiano, la versión “rápida y fácil” con queso crema conquistó a los argentinos por su simpleza y sabor. Es una torta fresca, que no necesita horno, perfecta para preparar en poco tiempo y disfrutar en cualquier estación.
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Receta de torta de tiramisú con café y queso crema
La torta de tiramisú con café y queso crema es una variante argentina del postre italiano, donde se alternan capas de galletitas humedecidas en café con una mezcla suave y aireada de queso crema, azúcar y crema de leche. Se termina con una generosa lluvia de cacao amargo en la superficie.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Enfriado en heladera: 2 horas (mínimo)
Ingredientes
- 400 gr de galletitas vainillas
- 400 cc de café fuerte, frío
- 400 gr de queso crema
- 200 cc de crema de leche
- 120 gr de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Cacao amargo en polvo, cantidad necesaria
Cómo hacer torta de tiramisú con café y queso crema, paso a paso
- Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar por completo.
- En un bol, batir la crema de leche a medio punto (no llegar a chantilly). Reservar.
- En otro bol, mezclar el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
- Incorporar la crema de leche batida a la mezcla de queso crema, con movimientos envolventes.
- Sumergir las vainillas de a una en el café frío, apenas unos segundos para que no se desarmen.
- En una fuente, armar la base con una capa de vainillas mojadas en café.
- Cubrir con la mitad de la mezcla de queso crema y crema de leche.
- Hacer otra capa de vainillas mojadas en café y terminar con el resto de la crema.
- Llevar a la heladera mínimo 2 horas.
- Antes de servir, espolvorear la superficie con cacao amargo usando un colador fino para lograr un acabado parejo.
- Consejo técnico: No mojar demasiado las vainillas para evitar que la torta quede aguada.
- Para un sabor más intenso, se puede agregar una cucharada de licor de café al café frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 20 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda freezar, ya que la textura de la crema y las vainillas pierde calidad al descongelarse.
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