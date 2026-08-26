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Receta de torta de tiramisú con café y queso crema, rápida y fácil

Una alternativa sin horno que combina capas cremosas y un toque de cacao, ideal para resolver un postre casero en pocos minutos y compartir después de cualquier comida

Una porción de tiramisú en un plato de cerámica, un tenedor de metal y una taza de café sobre una mesa de madera.
La preparación de la torta de tiramisú lleva 30 minutos en total e incluye un enfriado mínimo de 2 horas en heladera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada como la suavidad de una buena torta con queso crema para alegrar una tarde. El tiramisú se transformó en tradición: es el postre que aparece en celebraciones, cumpleaños y reuniones familiares, siempre con ese toque de café que invita a compartir.

Aunque este postre clásico es italiano, la versión “rápida y fácil” con queso crema conquistó a los argentinos por su simpleza y sabor. Es una torta fresca, que no necesita horno, perfecta para preparar en poco tiempo y disfrutar en cualquier estación.

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Receta de torta de tiramisú con café y queso crema

La torta de tiramisú con café y queso crema es una variante argentina del postre italiano, donde se alternan capas de galletitas humedecidas en café con una mezcla suave y aireada de queso crema, azúcar y crema de leche. Se termina con una generosa lluvia de cacao amargo en la superficie.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Enfriado en heladera: 2 horas (mínimo)

Ingredientes

Un colador metálico deja caer cacao en polvo sobre la crema de un postre servido en un molde de vidrio.
La torta de tiramisú con café y queso crema combina capas de vainillas humedecidas en café con una mezcla de queso crema, azúcar y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 400 gr de galletitas vainillas
  • 400 cc de café fuerte, frío
  • 400 gr de queso crema
  • 200 cc de crema de leche
  • 120 gr de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Cacao amargo en polvo, cantidad necesaria

Cómo hacer torta de tiramisú con café y queso crema, paso a paso

  1. Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar por completo.
  2. En un bol, batir la crema de leche a medio punto (no llegar a chantilly). Reservar.
  3. En otro bol, mezclar el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
  4. Incorporar la crema de leche batida a la mezcla de queso crema, con movimientos envolventes.
  5. Sumergir las vainillas de a una en el café frío, apenas unos segundos para que no se desarmen.
  6. En una fuente, armar la base con una capa de vainillas mojadas en café.
  7. Cubrir con la mitad de la mezcla de queso crema y crema de leche.
  8. Hacer otra capa de vainillas mojadas en café y terminar con el resto de la crema.
  9. Llevar a la heladera mínimo 2 horas.
  10. Antes de servir, espolvorear la superficie con cacao amargo usando un colador fino para lograr un acabado parejo.
  11. Consejo técnico: No mojar demasiado las vainillas para evitar que la torta quede aguada.
  12. Para un sabor más intenso, se puede agregar una cucharada de licor de café al café frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Una fuente de vidrio con tiramisú, dos tazas de café, un tazón con cacao y granos de café sobre una mesa de madera en una cocina.
Los ingredientes de la receta incluyen galletitas vainillas, café fuerte frío, queso crema, crema de leche, azúcar, esencia de vainilla y cacao amargo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 6 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda freezar, ya que la textura de la crema y las vainillas pierde calidad al descongelarse.

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