El impactante video del ataque ruso contra un puente de Kiev mientras circulaban varios vehículos civiles

El impresionante video del ataque ruso contra vehículos civiles que atravesaban un puente en Kiev

Guardar

Un destello aparece sobre el puente Pivnichnyi, en Kiev, mientras varios vehículos avanzan por la estructura. Durante unos segundos, la escena parece mostrar el tránsito habitual de la capital ucraniana. Entonces, un drone impacta contra el puente y una bola de fuego se levanta en medio de la carretera.

El momento quedó registrado en un video publicado por el presidente ucraniano Zelensky en su cuenta de X, en el que se observa el impacto del aparato contra el puente mientras los vehículos todavía circulaban por la estructura.

PUBLICIDAD

Un drone impactó contra el puente Pivnichnyi en Kiev mientras varios vehículos circulaban por la vía.

La grabación muestra cómo el ataque irrumpe de forma repentina sobre el puente. El fuego se expande en el punto del impacto y por un instante ocupa buena parte de la imagen, mientras los automóviles que se encontraban sobre la vía quedan expuestos a la explosión.

Rusia lanzó una ofensiva nocturna con 135 drones de ataque contra diversas regiones ucranianas.

Zelensky aseguró que el Puente Pivnichnyi volvió a ser atacado durante la mañana con un dron, en el marco de una nueva oleada de ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania. Según el mandatario, durante la noche Rusia lanzó 135 drones de ataque, más de 50 de ellos propulsados por jet, contra objetivos en las regiones de Kiev, Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy y Zaporizhzhia.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano también informó que un almacén farmacéutico en Sumy fue atacado con drones, donde una persona murió, y que una instalación de comunicaciones en Dnipro fue alcanzada, con un saldo de seis heridos.

Las fuerzas rusas emplearon más de 1.900 drones, 1.700 bombas aéreas y 25 misiles en la última semana.

Los ataques se produjeron el mismo día en que el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, visitó Kiev. Zelensky destacó el respaldo alemán a Ucrania y afirmó que ambos países preparaban acuerdos destinados a reforzar las capacidades de defensa ucranianas.

En su mensaje, Zelensky sostuvo además que Rusia utilizó durante la última semana más de 1.900 drones de ataque, 1.700 bombas aéreas y 25 misiles contra Ucrania. Según sus cifras, más de 800 de los drones empleados durante ese período eran propulsados por jet.

PUBLICIDAD