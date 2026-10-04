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Murió durante una carrera de ultraciclismo en Marruecos y un año después la justicia francesa investiga si fue abandonado

Stéphane Calafel, un ciclista francés de 56 años, falleció tras una caída durante el BikingMan Maroc en 2025. La pesquisa se abrió después de la denuncia presentada por su viuda ante la fiscalía de París por omisión de socorro

Un ciclista visto desde atrás circula por una curva de una carretera asfaltada en una colina desértica
La justicia francesa investiga si un ciclista murió abandonado durante una carrera de ultraciclismo en Marruecos (@bikingman_ultra)
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Más de un año después de la muerte de Stéphane Calafel durante el BikingMan Maroc, la justicia francesa investiga si el ciclista fue abandonado a su suerte tras una caída en las montañas del Atlas. El caso, que el periódico Le Parisien volvió a poner en primer plano, revela una cadena de irregularidades que va desde la ausencia de la organización en el hospital hasta posibles alteraciones en el certificado de defunción.

El ciclista, oriundo del Var —departamento del sur de Francia—, tenía 56 años y cayó el 14 de septiembre de 2025 en una pista de grava del Atlas, a unos 60 kilómetros del inicio de la prueba. Llevaba cinco días por delante: el BikingMan Maroc es una carrera de ultraciclismo de 1.000 kilómetros y 15.000 metros de desnivel positivo que los participantes completan en autonomía total, sin asistencia externa, en un máximo de 120 horas.

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Un desconocido hizo lo que la organización no hizo

Un transeúnte marroquí lo encontró inconsciente al costado del camino alrededor de las 11:30. Un competidor lo colocó en posición lateral de seguridad y activó su baliza de alerta. Una ambulancia cercana lo trasladó al hospital Arrazi, dependiente del CHU Mohammed-VI —el principal centro hospitalario universitario de Marrakech, en el centro de Marruecos—. Sin embargo, según Le Parisien, ningún miembro de los organizadores llegó a acompañarlo al centro médico.

Hombre maduro con barba canosa, gorra negra con la cifra 905 y tirantes de mochila sobre un fondo oscuro
La pesquisa se abrió tras la denuncia de la viuda de Stéphane Calafel, fallecido en 2025 después de caer en el Atlas durante la prueba BikingMan Maroc

Quien sí se presentó en el hospital fue un espectador de origen marroquí identificado como Samy. Una médica le comunicó que el ciclista necesitaba una operación urgente por un traumatismo craneal y le entregó una receta para que comprara material quirúrgico. El hombre adelantó 250 euros de su bolsillo (USD 281,53), entregó los insumos y se retiró. Solo al día siguiente supo que Calafel había muerto.

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Su viuda llegó a Marruecos y la llevaron directo a la morgue

Mientras eso ocurría en el hospital, la esposa del ciclista, Carole, aguardaba en Francia con una versión muy distinta de los hechos. El médico de la asistencia, radicado en suelo francés, le aseguró haber hablado con el cirujano y que la operación estaba programada. Con esa certeza partió hacia Marruecos con sus dos hijos. Al llegar el lunes por la mañana, la condujeron directamente a la morgue.

Tres ciclistas con cascos y anteojos de sol circulan en bicicleta por una carretera en medio de un paisaje árido con montañas
Un transeúnte local halló inconsciente al francés junto al camino, mientras otro participante activó la alerta y una ambulancia lo trasladó al centro Arrazi (@bikingman_ultra)

Desde entonces, la viuda intenta reconstruir la cronología de las horas que no presenció. Sospecha que la organización supo del fallecimiento desde el domingo a la noche y no se lo comunicó. Le Parisien también detectó una modificación aparente en el horario del certificado de defunción. A pesar de sus pedidos reiterados, no obtuvo el historial médico de su esposo, y como nunca se practicó autopsia, la causa exacta de la muerte permanece sin determinar.

La investigación avanza mientras el BikingMan siguió funcionando

En diciembre de 2025, Carole presentó una denuncia ante la fiscalía de París por omisión de socorro. El expediente fue derivado a la de Grasse —ciudad del departamento de Alpes-Marítimos, en el sur de Francia— y la investigación quedó a cargo de los gendarmes de Mougins, localidad de esa misma zona.

Montañas alrededor de un valle verde con vegetación y un pequeño río serpenteante bajo un cielo nublado
La carrera BikingMan Marruecos se realizó en 2026 sin sanciones pese a la causa abierta (@bikingman_ultra)

Según Le Parisien, Axel Carion, director del BikingMan, fue citado a declarar el 9 de septiembre pasado; el responsable del puesto de seguridad también fue convocado. Consultados por el diario, ni Carion ni el médico de la asistencia quisieron pronunciarse por razones vinculadas al proceso judicial. Mutuaide, la empresa de asistencia que intervino en la cadena de seguros, precisó que su cobertura incluía los gastos médicos y el repatriamiento del cuerpo.

En paralelo, el BikingMan Marruecos celebró su edición 2026 entre el 26 de abril y el 3 de mayo, con salida desde Marrakech y un recorrido de hasta 1.019 kilómetros y 16.700 metros de desnivel. Los resultados publicados en el sitio oficial de la competencia muestran que el propio Axel Carion participó ese año como corredor en la categoría de pares del formato de 477 kilómetros, mientras la causa judicial por la muerte de Calafel seguía abierta. La carrera se realizó sin que mediara ninguna sanción ni suspensión conocida.

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