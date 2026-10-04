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Friedrich Merz exigió a Putin detener la “guerra sin sentido” y anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania

Durante una visita no anunciada a Kiev, el canciller alemán dijo que Europa está dispuesta a dialogar con el Kremlin para poner fin al conflicto, pero primero deben frenar los ataques

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el canciller alemán, Friedrich Merz, visitan el lugar de un edificio administrativo de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania atacado con drones rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el canciller alemán, Friedrich Merz, visitan el lugar de un edificio administrativo de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania atacado con drones rusos, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
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El canciller alemán Friedrich Merz reclamó este domingo en Kiev que Vladímir Putin detenga la invasión contra Ucrania y condicione cualquier diálogo al fin de los ataques rusos. La exigencia coincidió con una visita sorpresa marcada por alertas aéreas en la capital y por el anuncio de asistencia alemana para reforzar la energía y la defensa antiaérea ucranianas antes del invierno.

Merz y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky recorrieron la Academia de las Ciencias de Ucrania, atacada con un dron ruso el lunes. El impacto dejó daños visibles en la tercera y última planta del edificio, situado a pocos metros de la Embajada de Alemania.

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Durante la reunión bilateral, ambos gobiernos acordaron un nuevo paquete de ayuda alemana superior a 1.300 millones de euros. Zelensky informó además de 15 acuerdos y documentos sobre seguridad, producción, adquisiciones, pedidos a la industria alemana y proyectos conjuntos, valorados en 8.500 millones de euros.

Merz anunció un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania (REUTERS/Thomas Peter)
Merz anunció un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania (REUTERS/Thomas Peter)

El viaje de Merz, cuyo programa no se divulgó por motivos de seguridad, contó con la presencia de la ministra de Economía y Energía Katharina Reiche y representantes de una decena de empresas de armamento y del sector energético. Fuentes de la Cancillería Federal confirmaron que la delegación llegó a la capital ucraniana como muestra de apoyo al país invadido.

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Ante la prensa y junto al edificio atacado, Merz dirigió su mensaje al mandatario ruso: “Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar”.

Zelensky se refirió al ataque contra la Academia de las Ciencias antes de la intervención del canciller alemán. “Los rusos quisieron destruir esta Academia de las Ciencias, y lo hicieron. Gracias a Dios las vidas de las personas pudieron ser salvadas”, afirmó el presidente ucraniano.

Merz visitó la capital ucraniana en medio del repunte de ataques rusos (REUTERS/Gleb Garanich)
Merz visitó la capital ucraniana en medio del repunte de ataques rusos (REUTERS/Gleb Garanich)

El jefe de Estado agradeció la presencia de Merz durante una jornada en la que volvieron a sonar las sirenas antiaéreas en Kiev. “Se trata de una señal muy necesaria y valiente por parte del canciller en persona y de toda Alemania”, manifestó.

Merz vinculó las alertas con la continuidad de los ataques rusos contra la ciudad. “Hoy, en un domingo pacífico, hay alarmas de ataque aéreo en Kiev”, dijo el canciller.

Por su parte, la asistencia pactada se concentrará en el sistema energético ucraniano y en la defensa antiaérea, dos sectores mencionados por Zelensky ante la proximidad del invierno. El presidente ucraniano calificó de productiva su reunión con Merz y agradeció a Alemania y a Europa por el respaldo a su país.

El canciller alemán sostuvo que los ataques contra la infraestructura ucraniana forman parte de una agresión diaria. “Aquí se cometen todos los días crímenes de guerra”, enfatizó. Al referirse a las necesidades ucranianas para los próximos meses, Merz apeló a las autoridades rusas. “Podemos hablar, pero primero que callen las armas”, insistió.

El canciller alemán Friedrich Merz visita tecnologías cuánticas en Kiev (REUTERS/Andreas Rinke)
El canciller alemán Friedrich Merz visita tecnologías cuánticas en Kiev (REUTERS/Andreas Rinke)

La visita fue la cuarta de un canciller alemán a Ucrania desde el inicio de la guerra de agresión rusa en febrero de 2022. Merz ya había estado en Kiev en mayo de 2024 junto al presidente francés Emmanuel Macron, el entonces primer ministro británico Keir Starmer y el primer ministro polaco Donald Tusk.

En una rueda de prensa con Zelensky, el canciller defendió las medidas adoptadas por Alemania y la Unión Europea frente a los ataques híbridos que atribuyó a Rusia. “Estamos haciendo frente de forma consecuente juntos”, declaró.

Merz citó como caso más grave el intento de ataque con drones cargados de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto. Según afirmó, el hecho no produjo víctimas por una cuestión de azar, pese al riesgo para dos aviones y para civiles.

Alemania cerró el consulado de Bonn y la Casa de Rusia en Berlín, medidas que sacaron del país a un número de dos cifras de trabajadores rusos. También reforzó los controles sobre los ciudadanos rusos que ingresan en territorio alemán.

Zelensky agradeció la visita de Merz a Kiev pese al peligro por los constantes ataques rusos (REUTERS/Alina Smutko)
Zelensky agradeció la visita de Merz a Kiev pese al peligro por los constantes ataques rusos (REUTERS/Alina Smutko)

El canciller explicó que Berlín coordinó esas decisiones con socios europeos, las instituciones de la Unión Europea y la OTAN. “Rusia debe saber que tomaremos cada medida que sea necesaria para defendernos”, afirmó Merz, al mencionar la flota fantasma en el mar Báltico y el mar del Norte, las incursiones aéreas y los ataques con drones.

Durante la jornada, el alcalde de Kiev Vitali Klitschko informó que un ataque ruso impactó sobre la superficie vial del Puente Norte de la ciudad. Los servicios de emergencia se dirigieron al lugar.

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