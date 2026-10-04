Video: el impactante accidente en el TCR South America que provocó que un neumático golpeara un espectador

Casella recibió un toque de Trappa y se estrelló contra las contenciones

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Juan Manuel Casella sufrió un violento accidente tras un contacto con Camilo Trappa durante la Final 1 del TCR South America en Posadas, correspondiente a la octava fecha del campeonato 2026. El impacto contra las defensas de neumáticos provocó que uno de ellas alcanzara a un espectador de 53 años, que sufrió lesiones en el brazo derecho. La jornada también incluyó la segunda carrera de la ronda misionera, que fue la número 100 en la historia de la categoría.

El accidente de Casella ocurrió a falta de 10 minutos para el final durante una disputa por la sexta posición, cuando Trappa tocó su vehículo. Tras el roce con su rival, el piloto perdió el control del auto, salió hacia el exterior del trazado e impactó contra las barreras de contención de frente.

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Uno de los neumáticos de protección salió despedido hacia el sector del público y golpeó al espectador, quien se encontraba en una parrilla y no estaba mirando la pista en el momento del accidente. El fanático recibió asistencia médica en el autódromo y fue trasladado preventivamente al Hospital Escuela Ramón Madariaga para realizarse estudios, donde detectaron que sufrió un traumatismo en el brazo derecho.

Casella logró salir del auto sin lesiones de gravedad. La competencia fue neutralizada por los daños en el sector y los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de seguridad en la pista. Los Comisarios Deportivos responsabilizaron a Trappa por la maniobra y le impusieron una sanción de 10 segundos. El piloto había terminado quinto en pista, pero el recargo lo relegó al 16° puesto de la clasificación definitiva.

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Néstor “Bebu” Girolami ganó las dos carreras en Posadas (@tcrsouthamerica)

El TCR South America llegó por primera vez a la provincia de Misiones para disputar la tercera cita de la Etapa Argentina. La clasificación estuvo marcada por la lluvia, por lo que la categoría resolvió conformar la grilla de la primera carrera con los resultados de la Q1. Néstor “Bebu” Girolami partió desde la pole position junto a Raphael Reis. Ambos se mantuvieron a la par hasta la primera curva, pero el argentino aceleró por el interior y tomó el liderazgo con su Hyundai.

A falta de nueve minutos para el final se produjo el choque entre Trappa y Casella. Tras el relanzamiento, Girolami sostuvo la primera posición y consiguió su cuarta victoria dentro de la especialidad. Leonel Pernía terminó segundo luego de superar a Reis en el penúltimo giro. El brasileño completó el podio, mientras que Enzo Gianfratti y Tiago Pernía se ubicaron entre los cinco primeros.

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Más tarde, Girolami ganó la segunda carrera al volante del Hyundai Elantra. Fabián Yannantuoni fue segundo, y Joaquín Cafaro completó el podio. La segunda competencia comenzó con parrilla invertida y Pezzini al frente desde la pole position, seguido por Yannantuoni y Trappa. Tiago Pernía avanzó sobre Reis y quedó séptimo.

Cuando restaban 27 minutos, Girolami adelantó a su compañero de equipo y se ubicó tercero. Tiago Pernía también superó a Leonel Pernía. Gabryel Romano se salió de la pista a falta de 25 minutos, detuvo su auto y abandonó. Luego, Bebu adelantó a Yannantuoni para quedar segundo, mientras Reis avanzó hasta esa misma posición tras superar a Leonel Pernía.

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Girolami tomó el liderazgo mientras Reis disputaba una lucha rueda a rueda con Leonel Pernía. Gianfratti aprovechó esa pelea y adelantó al auto número uno, que quedó relegado respecto de su compatriota. El líder del campeonato, Leonel Pernía, sufrió un pinchazo cuando faltaban 12 minutos. La pérdida de velocidad le hizo ceder varias posiciones, ingresó a boxes y abandonó la carrera; Bruno Massa también se retiró.

Yannantuoni y Cafaro mantuvieron su duelo por el segundo puesto detrás de Girolami. A falta de tres minutos, Pezzini fue superado por Reis y Tiago Pernía, pero el brasileño se salió de la pista tras una falla en la suspensión y abandonó, lo que provocó la salida del coche de seguridad que puso fin a la prueba. La próxima carrera de la categoría será en Rosario.

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