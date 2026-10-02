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Hito en los Países Bajos: logran por primera vez en 20 años una cosecha de arroz

Un proyecto piloto entre Ámsterdam y La Haya prueba 30 variedades del cereal con el objetivo de convertir los campos pantanosos, hasta ahora destinados al ganado, en cultivos sostenibles que eviten la degradación de la turba

Un campo anegado con hileras de brotes verdes junto a un canal de agua, con un molino de viento tradicional al fondo y un cielo nublado.
El ensayo situado entre Ámsterdam y La Haya convierte una parcela inundada en una alternativa productiva, dos décadas después de que el cereal resultara inviable en territorio neerlandés (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los Países Bajos, un pequeño campo anegado entre Ámsterdam y La Haya alberga lo que hace dos décadas hubiera parecido imposible: el cultivo de arroz en suelo neerlandés. El cambio climático elevó las temperaturas lo suficiente como para que este grano, asociado a Asia, crezca ahora en una nación famosa por sus vacas y sus molinos de viento.

La iniciativa, impulsada por investigadores de la Universidad e Investigación de Wageningen (WUR) y la Universidad de Leiden, abarca apenas 0,6 hectáreas y aspira a producir unas tres toneladas de arroz de grano corto —apto para sushi o risotto— en esta primera etapa, según informó Euronews.

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Sin embargo, su alcance va mucho más allá de la diversificación agrícola: el equipo científico lo concibe como una respuesta doble a la crisis climática, tanto en términos de adaptación como de mitigación.

Las turberas neerlandesas se hunden y emiten CO2 al drenarlas para el ganado

Infografía con ilustraciones de campos de arroz, esquemas de erosión del suelo, semillas de cereal e íconos de gases con el logotipo de Infobae.
Un proyecto experimental en Los Países Bajos promueve el cultivo de arroz en terrenos anegados para reducir el deterioro de las turberas y la emisión de gases de efecto invernadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente una décima parte de los Países Bajos está compuesta por turberas. Durante siglos, los ganaderos las drenaron para obtener prados donde alimentar a sus vacas. El problema es que cuando esos suelos orgánicos se secan, liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y el terreno se hunde hasta varios centímetros por año en las zonas más afectadas.

Según WUR, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de estos suelos representan entre el dos y el tres por ciento del total nacional. La única forma de cortar ese ciclo es mantener los predios inundados, pero eso los vuelve inutilizables para la ganadería tradicional. La siembra de arroz, que requiere terrenos anegados, abre una salida hasta ahora inexistente.

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“Básicamente, todo empezó con una idea loca”, reconoció Julian Helfenstein, investigador de WUR que lidera el proyecto junto a colegas de Leiden. Para él, la iniciativa representa una combinación infrecuente: adaptarse al nuevo clima mientras se reduce la degradación de la turba. “El arroz es una oportunidad para que esta parte del mundo cultive algo que antes no era posible, y al mismo tiempo evitar que la turba emita todo ese CO2”, señaló.

El equipo prueba 30 variedades de arroz

Manos con guantes cubiertos de barro sostienen tallos de arroz verde sobre un campo anegado con agua.
La iniciativa de las universidades de Wageningen y Leiden busca obtener grano corto apto para sushi o risotto en los terrenos experimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar qué tipo de arroz se adapta mejor al clima neerlandés, el equipo trabaja con cerca de 30 variedades procedentes de diferentes países del mundo. Hasta ahora, la que mejor responde a las condiciones locales es una variedad del norte de Japón.

Sander Roeleveld, el agricultor de 53 años que cultiva las parcelas experimentales, se describe a sí mismo como un “pionero”. Cosecha el arroz con maquinaria convencional, con molinos de viento y canales típicamente neerlandeses de fondo. “Mi objetivo es demostrar que en las tierras húmedas son posibles más cosas que simplemente hierba”, afirmó. “Cuando has tenido vacas durante 600 años, cuesta imaginar querer hacer otra cosa que sacar leche. Solo quiero demostrar que las cosas pueden cambiarse en beneficio del futuro”, agregó.

El interés no se limita al campo. Restaurantes de la zona ya contactaron a los responsables del proyecto para obtener arroz de alta calidad de origen neerlandés, según indicó Guusje van der Vossen, de la asociación Wij Land, que asesora a productores en la transición hacia modelos más sostenibles.

Los científicos monitorean si el arroz emite más metano del que ahorra al mantener húmeda la turba

Granos de arroz en suelo negro agrietado con un laboratorio de fondo a la izquierda donde hay científicos y un campo de arroz verde a la derecha.
El equipo científico prueba 30 variedades para identificar el arroz apto para el clima neerlandés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entusiasmo convive con la cautela científica. Helfenstein y su equipo controlan de cerca las emisiones de CO2 y metano generadas por el cultivo de arroz, para verificar que el beneficio de mantener húmedos esos suelos no quede anulado por los gases que genera el propio grano. “Hasta ahora, los resultados son prometedores”, afirmó el investigador.

Por su parte, Philippe Terheggen, presidente de la asociación Land van Ons —que cedió las parcelas para el proyecto—, calificó la situación de “extraordinaria”.

“Jamás habríamos pensado, quizá hace 20 años, que seríamos capaces de cultivar arroz en los Países Bajos. Pero también da miedo, porque te muestra lo que es posible ahora que el clima cambió”, sostuvo el dirigente de 68 años.

El problema de las turberas no es exclusivo de los Países Bajos: afecta también a Alemania, Bélgica y los países bálticos. Por eso, Helfenstein considera que los hallazgos de esta experiencia podrían tener relevancia para toda la región norte de Europa.

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