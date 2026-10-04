Alerta en Siberia: una mujer murió y otras 200 personas fueron aisladas por una posible infección con peste neumónica

Cinco hospitales de Irkutsk entraron en cuarentena tras el fallecimiento de una técnica de laboratorio de 28 años. (Captura de video/Imagen de Archivo)

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Cinco hospitales de la región siberiana de Irkutsk fueron puestos en cuarentena después de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años por un posible caso de peste neumónica, una forma de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis que puede transmitirse entre personas a través de secreciones respiratorias. Cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la fallecida quedaron bajo vigilancia médica, mientras las autoridades investigan si contrajo la infección durante su trabajo en un instituto especializado en patógenos peligrosos.

Los centros médicos afectados permanecerán bajo restricciones durante aproximadamente tres semanas. Entre ellos están los hospitales clínicos de Irkutsk número 1, 3 y 10, además del Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y otro establecimiento sanitario de la zona. Las medidas buscan limitar posibles contactos mientras se determina si existe algún riesgo de transmisión asociado al caso.

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La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, que trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, que trabaja con agentes infecciosos de alta peligrosidad. La mujer desarrolló un cuadro respiratorio grave, fue hospitalizada y murió a comienzos de este mes.

Daria Shipilova, trabajadora del Instituto Antiplaga de Irkutsk, falleció tras desarrollar un cuadro respiratorio grave.

Las personas que pudieron haber estado en contacto con Shipilova fueron identificadas y sometidas a controles médicos. Según las autoridades, permanecen bajo observación y reciben seguimiento mediante pruebas de laboratorio. Hasta ahora no se han comunicado nuevos casos entre los empleados del Instituto Antiplaga.

El episodio también llevó a aplicar medidas preventivas fuera de los hospitales. Una planta de aluminio ubicada en Shelekhov, donde se encuentra el instituto, estableció el uso obligatorio de mascarillas para sus trabajadores. La dirección de la instalación pidió además que cualquier empleado que desarrollara síntomas buscara atención médica de inmediato.

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Una de las hipótesis investigadas apunta a un posible accidente durante el trabajo de laboratorio. Según la versión que circuló tras la muerte de Shipilova, la mujer habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material con Yersinia pestis mientras manipulaba muestras. Las autoridades no han confirmado que ese episodio haya ocurrido ni que esa haya sido la vía de exposición.

La incertidumbre aumentó después de que Alexei Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia, afirmara inicialmente que la trabajadora había muerto por peste. Posteriormente, modificó su publicación para añadir el término “posiblemente”, sin precisar qué pruebas sustentaban esa afirmación.

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La peste neumónica compromete el sistema respiratorio y se transmite entre humanos por secreciones en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, tampoco confirmó que se tratara de peste neumónica. Al informar sobre el caso, señaló que la trabajadora del Instituto Antiplaga había sufrido una “neumonía de origen desconocido” y destacó que se habían activado medidas preventivas.

“Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor”, afirmó Kobzev, en referencia al organismo federal responsable de la vigilancia sanitaria y epidemiológica.

El funcionario aseguró además que en las muestras obtenidas de la paciente no se habían encontrado microorganismos vinculados con su actividad profesional. También indicó que durante los diez días anteriores no se habían registrado enfermedades infecciosas entre los empleados del instituto.

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La peste neumónica es una de las formas clínicas más graves de la peste. A diferencia de la peste bubónica, que suele afectar inicialmente los ganglios linfáticos, la variante neumónica compromete directamente los pulmones y puede provocar una insuficiencia respiratoria severa. También puede propagarse mediante partículas respiratorias expulsadas por una persona infectada.

La enfermedad es causada por Yersinia pestis, una bacteria que también puede producir otras formas de peste. Cuando la peste neumónica recibe tratamiento antibiótico de manera temprana, las posibilidades de recuperación aumentan; sin atención rápida, puede evolucionar con rapidez y resultar mortal.

Las autoridades evalúan la hipótesis de la rotura accidental de un tubo de ensayo con la bacteria Yersinia pestis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, la investigación se concentra en determinar si la muerte de Shipilova estuvo realmente causada por Yersinia pestis y, en caso de confirmarse, cómo se produjo la exposición. Mientras se realizan los análisis, los contactos identificados permanecen bajo vigilancia y los cinco hospitales continúan sujetos a las medidas de cuarentena.

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