Imponentes montañas de piedra, el hogar de los hipopótamos y hermosas cascadas: cómo es Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina

Burkina Faso cuenta con paisajes que contrastan entre las zonas áridas, los humedales y las áreas de conservación (Europa Press)

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La visita de Burkina Faso al país por el amistoso ante la Selección Argentina pone en primer plano a un destino de África occidental cuya geografía reúne sabanas, formaciones rocosas, humedales y reservas de fauna. El partido abre una oportunidad para conocer un país de paisajes muy distintos entre sí, desde las cascadas del sur hasta los parques que resguardan elefantes, hipopótamos y grandes felinos.

Con capital en Uagadugú, Burkina Faso concentra buena parte de sus atractivos naturales en el sudoeste y el sudeste. World Travel Guide incluye entre los sitios destacados las cascadas de Karfiguéla, los picos de Sindou y la reserva de Nazinga.

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Dónde queda Burkina Faso

Burkina Faso se ubica en África occidental y no tiene salida al mar. Limita con Malí al norte y al oeste, Níger al este y Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil al sur. Su capital, Uagadugú, concentra buena parte de la actividad institucional y urbana del país.

El clima seco define gran parte del paisaje. Durante la temporada de lluvias, las sabanas suman cobertura de pastos; en el período del harmattan, un viento seco y polvoriento característico de la región, predominan las condiciones áridas. Según World Atlas, el país registra 147 especies de mamíferos, 121 de peces y 2.067 de plantas, además de cientos de especies de aves.

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Las principales atracciones naturales de Burkina Faso

Las cascadas de Karfiguéla, sobre el río Komoé, se encuentran en el sudoeste de Burkina Faso (Wikimedia Commons)

Cascadas de Karfiguéla

Las cascadas de Karfiguéla, sobre el río Komoé, forman una sucesión de caídas de agua y pozas utilizadas para refrescarse. El acceso por camino puede complicarse durante o inmediatamente después de la estación lluviosa, cuando las cascadas muestran mayor caudal.

El área está vinculada con Banfora, en el sudoeste de Burkina Faso, una región con zonas propicias para caminatas y recorridos al aire libre. World Travel Guide señala que la escarpa de Banfora permite obtener vistas amplias de la región.

Los picos de Sindou son agujas y paredes de piedra formadas por la erosión durante miles de años (Wikimedia Commons)

Picos de Sindou

Los picos de Sindou forman un conjunto de agujas y paredes rocosas que la erosión del agua modeló durante milenios. El sitio constituye una de las formaciones geológicas más reconocibles de Burkina Faso y se diferencia del paisaje de sabana que predomina en otras zonas del país.

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La zona está atravesada por relatos de tradición local y permite observar de cerca las formas que dejó la erosión sobre la piedra. El recorrido se puede realizar a pie por sectores del relieve, desde donde se obtienen vistas del sudoeste burkinés.

El Parque Nacional W se extiende entre Burkina Faso, Benín y Níger, alrededor de un meandro del río Níger (Wikimedia Commons)

Parques nacionales y reserva de Nazinga

El sistema de conservación reúne cuatro parques nacionales: W, Kaboré Tambi, Deux Balés y Arli. El Parque Nacional W es compartido con Benín y Níger, se extiende alrededor de un meandro con forma de W del río Níger y fue incorporado a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1996.

De acuerdo con World Atlas, el Parque Nacional W alberga más de 350 especies de aves, además de elefantes, leones, hipopótamos, leopardos y guepardos del noroeste africano. Al sur de Uagadugú, la reserva de Nazinga alberga elefantes, antílopes, monos, babuinos y facóqueros. El Parque Nacional Arli, por su parte, limita con Pendjari, en Benín.

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El Lago de los Hipopótamos alberga una población estimada de cerca de 100 ejemplares (Wikimedia Commons)

Mare aux Hippopotames

Mare aux Hippopotames, también conocido como Lago de los Hipopótamos, fue establecido en 1937 en torno a un lago de agua dulce, humedales y bosques vinculados al río Volta Negro. El sitio alberga una población estimada de unos 100 hipopótamos y es un punto de observación de aves de humedal.

Las visitas pueden incluir paseos en piragua para observar a los animales desde el agua. La laguna refleja la diversidad de ecosistemas presentes en un país donde el clima seco domina buena parte del territorio.

Cuándo juega la Selección Argentina con Burkina Faso y lo que hay que saber sobre el partido amistoso

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso en el segundo amistoso de la ventana FIFA tras la goleada ante Bolivia (Composición fotográfica)

La Selección Argentina recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el Estadio Monumental. El partido será el segundo de los tres amistosos previstos para la actual ventana FIFA, luego del encuentro frente a Bolivia en Córdoba, que fue goleada 4-0 para la Albiceleste, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el cruce sin Lionel Messi, quien se despedirá de la Albiceleste el 6 de octubre ante Benín, también en el Estadio Monumental. El capitán solo estará disponible para ese último partido.

Burkina Faso, por su parte, llega al país tras iniciar su recorrido clasificatorio hacia la Copa Africana de Naciones 2027, con un empate 1-1 ante Benín y una victoria 1-0 como visitante sobre República Centroafricana.