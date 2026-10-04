“Nadie conoce las reglas”: el insólito contragolpe sin arquero que fue desperdiciado y se hizo viral

La jugada se produjo en los minutos finales del encuentro cuando Libia intentaba aprovechar una contra frente a Tunez

Guardar

La selección sub-20 de Libia protestó una decisión arbitral en el cierre de su empate 1-1 ante Túnez, por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones Juvenil 2027. El juez de línea anuló un avance que podía terminar con el arco vacío, aunque la jugada quedó invalidada por una posición de fuera de juego. La llamativa secuencia se hizo rápidamente viral.

El episodio ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando el conjunto tunecino buscaba el gol de la victoria mediante un saque de esquina. El arquero Salim Buaskar se había sumado al ataque y avanzó hasta el área rival para intervenir en la ejecución, ante la necesidad de su equipo de conseguir un resultado favorable.

PUBLICIDAD

La jugada no produjo el resultado esperado por Túnez. Libia recuperó la pelota y salió con velocidad desde su propio campo. Sus futbolistas interpretaron que disponían de una ventaja numérica, con cuatro atacantes frente a un solo rival de campo, mientras el arquero tunecino se encontraba lejos de su arco.

El balón salió del área luego de un rebote y llegó a un jugador libio que lanzó el pase hacia un compañero ubicado en campo contrario. El atacante tenía la posibilidad de quedar frente a una portería sin arquero, pero el asistente levantó la bandera antes de que pudiera rematar.

PUBLICIDAD

La decisión generó protestas inmediatas. Jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección libia cuestionaron el fallo y se acercaron al árbitro para reclamar. El juez principal mostró varias tarjetas amarillas a raíz de esas reacciones.

Las imágenes de la jugada indicaron que el asistente aplicó correctamente la regla. El delantero de Libia había superado la línea de mitad de cancha al momento del pase y solo tenía por delante a un futbolista rival entre su posición y la línea de gol.

Buaskar, el arquero de Túnez, se encontraba en el área rival por el saque de esquina previo. Esa situación no modificó la condición del atacante libio, ya que la regla exige que un jugador no esté más cerca de la meta rival que el balón y el penúltimo adversario cuando recibe el pase, siempre que participe de la acción. La normativa también establece que un futbolista no incurre en fuera de juego si se encuentra en su propio campo o sobre la línea central. En este caso, el delantero había ingresado aproximadamente un metro en terreno rival antes de recibir la pelota, según la reconstrucción de la acción.

PUBLICIDAD

La presencia de un segundo jugador tunecino detrás del atacante, o un pase realizado antes de que el libio cruzara la mitad de la cancha, habría evitado la sanción. Ninguna de esas condiciones se dio durante el contraataque. El desenlace dejó a Libia sin una oportunidad que, por el contexto de la acción, parecía encaminada a definir el encuentro. El equipo tuvo la posibilidad de atacar un arco desprotegido después de recuperar la pelota ante un rival que había comprometido a su arquero en la búsqueda del triunfo.

Integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la selección de Libia reclaman al final del encuentro frente a Túnez

La secuencia se difundió entre aficionados, que analizaron la jugada y señalaron que el reclamo libio no se ajustaba a la reglamentación. Uno de ellos afirmó: “Excelente trabajo del juez de línea y del árbitro, el delantero está claramente en posición de fuera de juego”.

PUBLICIDAD

Otro comentario apuntó a la interpretación de la norma por parte de quienes protestaron: “Nadie conoce las reglas del juego”. Un tercer aficionado ironizó sobre la reacción de los futbolistas: “Los jugadores no entienden de fútbol”. También hubo otro mensaje que definió la situación como “la jugada con el coeficiente intelectual más bajo que jamás verás”.

El empate final de 1-1 le dio a Libia su primer punto de la campaña, mientras que Túnez sumó su tercera igualdad. Para el conjunto libio, la anulación del contraataque representó la pérdida de una ocasión que podía darle tres puntos y mantener mayores opciones antes de su último compromiso ante Marruecos, previsto para el martes.

PUBLICIDAD