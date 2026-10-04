México

Gobierno reporta hackeo en redes sociales a la cuenta de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

La dependencia federal dio a conocer el incidente mediante una publicación en X este 4 de octubre de 2026 y un boletín fechado en la Ciudad de México ese día

El aviso fue difundido a través de su perfil en X y un comunicado emitido desde la Ciudad de México, donde precisó que la intrusión ocurrió a las 01:52 de la mañana. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
El aviso fue difundido a través de su perfil en X y un comunicado emitido desde la Ciudad de México, donde precisó que la intrusión ocurrió a las 01:52 de la mañana. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
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La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó este domingo 4 de octubre de 2026 que su cuenta oficial de Instagram, @agencia_asea, fue vulnerada a las 01:52 de la mañana. El aviso se difundió en su cuenta de X y mediante un comunicado fechado en la Ciudad de México.

La dependencia indicó que ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el hackeo y que informará en cuento se retome la difusión oficial en esta red social.

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¿Qué fue lo qué informó la ASEA?

@agencia_asea
@agencia_asea

El comunicado, titulado “Aviso importante”, establece los siguientes puntos:

  • Cuenta afectada: @agencia_asea en Instagram.
  • Hora del incidente: 01:52 de la mañana de este 4 de octubre.
  • Medida solicitada: no atender comunicaciones o difusión de esa cuenta hasta nuevo aviso.
  • Advertencia: la Agencia nunca solicitará información por redes sociales.
  • Canal oficial: contacto@asea.gob.mx.

¿Qué pidió a seguidores y personas reguladas?

La Agencia solicitó a sus seguidores, incluidas las personas reguladas, hacer caso omiso de cualquier comunicación o difusión que se realice mediante esa cuenta de Instagram, hasta nuevo aviso.

También recordó que nunca solicitará información a través de las redes sociales y señaló el correo contacto@asea.gob.mx como vía de contacto para las personas reguladas.

Los despachos jurídicos especializados señalan que la ASEA supervisa a empresas del sector como gaseras y gasolineras, que deben cumplir con la normatividad de seguridad industrial y protección ambiental.

¿Qué se sabe y qué no ha sido confirmado?

Hasta el momento, la información proviene del aviso difundido por la propia ASEA y no ha sido verificada de manera independiente. El texto no detalla si durante el periodo de la vulneración se publicó contenido o se enviaron mensajes desde la cuenta, ni si se solicitaron datos a usuarios.

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Tampoco se informó un plazo para recuperar el acceso ni se menciona que otros canales o plataformas de la dependencia hayan sido afectados. No existe, hasta ahora, confirmación oficial sobre el origen del incidente.

¿Qué es la ASEA y qué regula?

El organismo regulador señaló en un comunicado que su perfil @agencia_asea fue comprometido durante la madrugada del domingo 4 de octubre de 2026, a las 01:52 de la mañana local
El organismo regulador señaló en un comunicado que su perfil @agencia_asea fue comprometido durante la madrugada del domingo 4 de octubre de 2026, a las 01:52 de la mañana local

La ASEA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, que regula y supervisa la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección ambiental del sector hidrocarburos. Su ley de creación se publicó el 11 de agosto de 2014.

Su ámbito abarca toda la cadena de valor. Incluye desde la exploración y extracción de petróleo y gas hasta el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio al público de gas LP.

Además, la Ley del Sector de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, la faculta para emitir la regulación y normatividad en seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental de esta industria.

En Instagram, el perfil @agencia_asea registraba cerca de 5 mil 968 seguidores y 1,513 publicaciones al momento de la consulta. Esas cifras pueden haber cambiado desde entonces.

Contexto: vulneraciones de cuentas en Instagram durante 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de 2026 se han reportado otros incidentes de seguridad relacionados con la plataforma. En meses recientes, Meta corrigió una falla en su asistente de soporte con inteligencia artificial que permitía cambiar el correo asociado a cuentas de alto perfil sin controles suficientes.

En enero, Meta atribuyó a un problema de software el envío masivo de correos de restablecimiento de contraseña y negó una vulneración de sus servidores.

No existe información que vincule esos casos con el de la ASEA. Se mencionan únicamente como antecedente general.

¿Cómo se reporta una cuenta hackeada en Instagram?

Como información general, Meta mantiene el sitio instagram.com/hacked, que guía a quienes pierden el acceso a su cuenta o sospechan de una vulneración. Guías sobre el tema recuerdan que Instagram no usa los mensajes directos para enviar avisos de seguridad de la cuenta.

Mientras la ASEA no confirme que se restableció el control del perfil, el criterio indicado por la dependencia es no atender comunicaciones ni difusión provenientes de esa cuenta. Para cualquier consulta, el canal señalado es el correo oficial contacto@asea.gob.mx.

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