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River salió subcampeón de LaLiga Futures: de la goleada a Boca al nieto de una leyenda de Alemania que brilló en el torneo

En el certamen para menores de 13, el Millonario llegó hasta la final tras eliminar al Xeneize y al Flamengo, pero cayó en la definición con el Real Betis

River Plate vence a Boca Juniors en el Superclásico de LaLiga FC Futures

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La categoría 2014 de River Plate fue subcampeona de LaLiga Futures, el torneo internacional Sub-13 que se disputó en Orlando, Estados Unidos, tras golear a Boca Juniors por 4 a 1 en cuartos de final, eliminar a Flamengo en semifinales y perder la final por 3 a 2 ante el Real Betis.

El certamen, organizado por LaLiga de España, reunió a algunas de las principales canteras del mundo. En esta edición participaron, además de River y Boca, Flamengo, Palmeiras, Inter Miami, Orlando City, Atlético de Madrid, Villarreal, Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Sevilla, Elche y Getafe. Por el torneo pasaron, en su momento, jugadores como Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Gavi, además de figuras ya consagradas como Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas y Santi Cazorla.

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River integró el Grupo C junto a Orlando City y Palmeiras. El equipo dirigido por Matías Páez venció 2 a 0 al conjunto de la MLS y 3 a 1 al brasileño, lo que le permitió clasificar como líder de zona a los cuartos de final. Boca, en tanto, avanzó como segundo del Grupo B tras empatar 0 a 0 con Inter Miami y 1 a 1 con Flamengo.

River le ganó 4-1 a Boca por LaLiga Futures (LaLiga Futures)
River le ganó 4-1 a Boca por LaLiga Futures (LaLiga Futures)

En los cuartos de final se produjo el cruce entre los dos clubes argentinos. River se impuso 4 a 1 con un resultado que llegó a ser 4 a 0 antes del descuento rival: los goles del Millonario fueron obra de Santino Guardia, Alexander Paz, Ian Fuentealba y Sami Maldonado, mientras que Taiel Cisneros marcó para Boca. Los encuentros se jugaron con formato reducido, en cancha de siete y con partidos de 24 minutos divididos en dos tiempos de 12, con cambios constantes para evitar la fatiga de los jugadores.

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River ya había superado a Boca en la edición anterior de LaLiga Futures, disputada en marzo de este año, por 3 a 2, aunque en esa oportunidad no pudo pasar la fase de grupos.

Sami Maldonado, nieto del alemán Bernd Schuster, fue destacado por el torneo
Sami Maldonado, nieto del alemán Bernd Schuster, fue destacado por el torneo

Entre los nombres propios del plantel se destacó Sami Maldonado, nieto del exfutbolista alemán Bernd Schuster. Su madre, Rebecca, es hija de Schuster y conoció en Chile a Juan Carlos Maldonado, exjugador de Belgrano de Córdoba. La familia se instaló luego en la Argentina, donde Sami se incorporó a las divisiones infantiles del club. Incluso, desde el torneo destacaron la participación del goleador y el parentesco con el germano.

Ya en semifinales, disputadas la mañana del domingo, River venció 2 a 1 a Flamengo y accedió a la final. Del otro lado de la llave, Real Betis eliminó a Atlético de Madrid para completar el partido decisivo.

River Plate cayó por 3-2 ante Real Betis por la gran final de LaLiga FC Futures 2026.

En la definición, River se adelantó con un gol de Chaya y, tras el empate transitorio del Betis, Fuentealba marcó el segundo para poner el 2 a 1 con el que el equipo argentino llegó al entretiempo. En la segunda mitad, el conjunto español dio vuelta el resultado: primero con un gol de rebote tras un penal y luego con un contragolpe, para cerrar el partido 3 a 2. La final se jugó con dos tiempos de 20 minutos, a diferencia de los 12 de las rondas anteriores.

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