México

Entre promesas de justicia y contención en el Mundial 2026: Brugada afirma hacerse cargo de la “herida abierta” de las desapariciones

Clara Brugada Molina sostiene que acompaña a las familias buscadoras de la CDMX

Clara Brugada encabeza un evento gubernamental de rendición de cuentas frente a un auditorio concurrido. Desde un podio con el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México y la consigna "Vamos por más derechos, por más bienestar", la funcionaria dirige un discurso a los asistentes. El acto cuenta con una pantalla gigante en el escenario y la presencia en pantalla de un intérprete de lengua de señas.
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La crisis de desaparición de personas en la Ciudad de México fue un tema que retomó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, durante su Segundo Informe de Gobierno (asamblea de rendición de cuentas por su segundo año en el poder). En su discurso, la mandataria presentó los avances que ha realizado respecto a la atención de esta problemática, asegurando que su principal objetivo es encontrar a las personas desaparecidas y que sus familias obtengan justicia y verdad.

Durante su mensaje, la mandataria capitalina calificó la situación de las y los desaparecidos como “una herida abierta desde hace décadas” y afirmó que su administración asume la responsabilidad de atenderla, comprometiéndose a “buscar, buscar y buscar hasta encontrar”.

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Entre las principales acciones anunciadas por el gobierno capitalino se encuentran:

  • Coordinación y atención: Se instaló un gabinete metropolitano con el objetivo de que la búsqueda de personas no tenga fronteras.
  • Infraestructura: Se creó un centro integral de atención para evitar el “peregrinaje” de las familias por distintas oficinas gubernamentales.
  • Identificación forense: Actualmente, se construye un centro de resguardo temporal para garantizar la identificación digna de personas fallecidas que no han sido identificadas.
  • Fortalecimiento a la Fiscalía: Se incorporarán 100 nuevos policías investigadores y 50 nuevos agentes del Ministerio Público, quienes estarán dedicados de forma exclusiva a las labores de investigación y búsqueda.
  • Más recursos: Se duplicó el personal y los recursos económicos destinados a la comisión de búsqueda.
  • Programas sociales: Se otorgará un apoyo económico de dos mil quinientos pesos mensuales a cada hija o hijo de personas desaparecidas.
  • Atención personalizada: Se está generando un plan individualizado de apoyo para cada familia buscadora, así como un plan de investigación y búsqueda por cada persona desaparecida.
Dos hombres caminan por una calle. Detrás, un muro cubierto con fotos de personas y el texto "+130,000 DESAPARECIDOS". Uno sostiene una bandera mexicana, el otro un cartel blanco
En la Glorieta de los Desaparecidos de la CDMX, activistas demandan justicia frente a un mural impactante con los rostros de más de 130,000 personas desaparecidas, visibilizando una dolorosa crisis nacional. (Zurisaddai González | Infobae México )

Brugada reiteró que su gobierno no dejará de acompañar a las familias y que se hará “todo lo que sea necesario” para localizar a las víctimas. En el mismo evento, la mandataria mencionó que se destinaron más de catorce mil millones de pesos al rubro de la educación para la creación de nueva infraestructura.

Represión a madres buscadoras en el Mundial 2026

Aunque Brugada mencionó a las madres buscadoras en su discurso, así como una serie de acciones implementadas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en la capital mexicana, las acusaciones en contra de familias buscadoras que se manifestaron los días en los que hubo partidos en el Estadio Azteca, pues tanto ella como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionaron el apoyo con el que habrían llegado a la ciudad anfitriona.

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Cientos de familiares de desaparecidos marcharon la víspera del Mundial 2026 hacia el Estadio Ciudad de México; la SSC les bloqueó el paso y una madre buscadora se arrodilló frente a los policías para suplicar que la dejaran avanzar. (Captura de pantalla)
Cientos de familiares de desaparecidos marcharon la víspera del Mundial 2026 hacia el Estadio Ciudad de México; la SSC les bloqueó el paso y una madre buscadora se arrodilló frente a los policías para suplicar que la dejaran avanzar. (Captura de pantalla)

Por otra parte, colectivos buscadores acusaron haber sido víctimas de encapsulamiento de contingentes, la imposibilidad de avanzar hacia ciertas zonas y la desproporción entre el número de agentes desplegados en la marcha del 11 de junio (día de la inauguración del Mundial). Además, previo al evento deportivo, las familias denunciaron el retiro de fichas de búsqueda por parte de autoridades capitalinas en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, hecho que fue considerado como una acción de invisibilizar la crisis que vive el país.

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