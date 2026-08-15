Sicarios atacaron en fiesta de salón Baby O y mataron a tres personas en Oaxaca l Videos

Un salón de eventos con decoraciones de papel de múltiples colores muestra a varias personas bailando en un ambiente social. La escena corresponde al salón 'Baby Oh' en Santo Domingo Zanatepec, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Este establecimiento fue posteriormente el sitio de un ataque armado donde tres hombres fueron asesinados y un músico resultó herido.

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Un ataque de hombres armados dejó tres muertos y un herido en un salón de fiestas de Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la tarde del viernes 14 de agosto de 2026. La agresión ocurrió durante una celebración en el salón Baby O, donde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación para establecer cómo se perpetró el triple homicidio y definir las líneas del caso.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el inmueble ubicado sobre la avenida Febronio López. En videos del ataque se escucharon al menos 12 disparos, mientras los asistentes se dispersaron de la pista de baile para intentar resguardarse.

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Las autoridades localizaron en el sitio los cuerpos de tres personas identificadas de manera preliminar con las iniciales FGC, VMA y JCMA. Una cuarta víctima resultó lesionada por impactos de bala y recibió atención médica; de acuerdo con los primeros reportes, su vida no corrió peligro.

La Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación por el triple homicidio

Mientras los invitados bilaban los hombres armados que viajaban en una camioneta dispararon asistentes que corrieron para resguardarse Foto: Captura de pantalla video

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos especializados en diversas materias para realizar las diligencias de ley. Los trabajos incluyeron el levantamiento de indicios y el análisis de las circunstancias en que ocurrió el ataque dentro del salón de fiestas.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la indagatoria buscó determinar la mecánica de la agresión y establecer las posibles líneas de investigación. Hasta el momento referido en los reportes, no hubo personas detenidas por estos hechos.

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La respuesta central del caso fue esta: un grupo armado irrumpió en una fiesta dentro del salón Baby O y asesinó a tres hombres, además de herir a otra persona. El ataque ocurrió en un municipio del oriente del Istmo de Tehuantepec y movilizó a corporaciones de investigación estatales.

Testigos relataron que los agresores llegaron en una camioneta

Frames muestran una reunión al aire libre con varias personas en un área cubierta, equipada con sillas de plástico azules y blancas, y mesas. Se observa a individuos de pie y conversando. Arriba, decoraciones coloridas son visibles. Este evento fue el escenario de un ataque armado en el salón "Baby Oh" de Santo Domingo Zanatepec, que resultó en tres personas fallecidas y una herida.

De acuerdo con testimonios recabados tras la agresión, varias personas armadas descendieron de una camioneta e ingresaron al salón de eventos. El ataque ocurrió cuando la mayoría de los asistentes se encontraba en la pista de baile.

En una de las grabaciones difundidas después de los hechos, un asistente describió el momento de la agresión: “Estábamos en la fiesta y hubo un atentado, balazos, y no sabemos qué pasó, creo que mataron a dos, tres personas”.

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Reportes extraoficiales señalaron que las víctimas mortales habrían sido Basilio M. A., de aproximadamente 60 años; Felipe G. C., de unos 65 años, y Julio M. A., de alrededor de 56 años. Esa información coincidió parcialmente con las iniciales difundidas de manera preliminar por la autoridad ministerial.

También se informó que la persona lesionada sería integrante de un grupo musical que se encontraba en el evento al momento de la balacera. Esa persona fue trasladada para recibir atención médica después del ataque.

El ataque ocurrió en un salón de fiestas del centro de la población

El salón de eventos fue identificado en distintos reportes como Baby O o “Baby Oh”. El inmueble se localizó en el centro de Santo Domingo Zanatepec, sobre la avenida Febronio López, en una zona de tránsito local de esa población del Istmo.

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La agresión se registró durante una fiesta, lo que explicó la presencia de numerosos asistentes dentro del lugar al momento de los disparos. Los videos conocidos después de los hechos mostraron escenas de pánico y la salida apresurada de personas que buscaron ponerse a salvo.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la investigación para esclarecer quiénes participaron en el ataque y cuál habría sido el móvil. Los reportes disponibles hasta ese momento no señalaron capturas ni avances públicos adicionales sobre los responsables.

El ataque armado ocurrió el viernes 14 de agosto de 2026 alrededor de las 17:00 horas en el salón Baby O de Santo Domingo Zanatepec.

Tres personas fueron asesinadas, identificadas preliminarmente con las iniciales FGC, VMA y JCMA, y una más resultó herida.

La Fiscalía de Oaxaca inició diligencias con la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos; hasta ese momento no hubo detenidos.