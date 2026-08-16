Fiscalía activa atención 24 horas en seis departamentos tras el sismo de 7,4 para capturas, denuncias y actos urgentes

ras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, la Fiscalía habilitó puntos de atención centralizados en Chocó, Cali, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda para recibir denuncias, gestionar capturas y atender actos urgentes de manera continua - crédito Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación activó un esquema de atención permanente en seis departamentos afectados por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El dispositivo busca garantizar la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía, como la recepción de capturas, denuncias y la realización de actos urgentes.

La medida incluye la habilitación de puntos centralizados en Chocó, Cali, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Estos sitios operan 24 horas al día hasta el 11 de septiembre y están destinados a tramitar capturas en flagrancia o por orden judicial, gestionar actos urgentes, recibir denuncias y canalizar noticias criminales que requieran intervención inmediata. Además, se encargarán de solicitudes de audiencias preliminares ante los despachos judiciales competentes.

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La medida incluye la habilitación de puntos centralizados en Chocó, Cali, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda. Estos sitios operan 24 horas al día hasta el 11 de septiembre de 2026 - crédito Fiscalía

“La Fiscalía General de la Nación dispuso de un esquema especial de atención en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, con el fin de garantizar la prestación de los diferentes servicios de la entidad en las zonas más afectadas tras el sismo del pasado 10 de agosto de 2026″, señaló la entidad.

Los puntos de atención habilitados son:

Chocó: Edificio de la Fiscalía, sede central, calle 21 No. 3-11, Quibdó. Contacto: dirsec.choco@fiscalia.gov.co

Cali: Búnker de la Fiscalía, carrera 10 con calle 12. Correo: dirsec.cali@fiscalia.gov.co

Valle del Cauca: Sede principal de la Fiscalía, carrera 9 Bis No. 17-71, Buga. Contacto: dirsec.vallecauca@fiscalia.gov.co

Quindío: Sede Sesenta Casas, carrera 23 entre calles 3 y 4, barrio Sesenta Casas, Armenia. Contactos: fis18locarmenia@fiscalia.gov.co, fis13locarmenia@fiscalia.gov.co

Caldas: Sede People Contact, antiguo terminal de transportes, calle 19, avenida Bernardo Arango No. 16-04, barrio Las Américas, Manizales. Contacto: dirsec.caldas@fiscalia.gov.co

Risaralda: Comando de la Policía Metropolitana, avenida Las Américas No. 46-02, Pereira. Correo: fraibel.zuluaga@fiscalia.gov.co

Como parte del esquema, la Fiscalía dispuso apoyo temporal y remoto desde otras direcciones seccionales para reforzar el trabajo en las zonas más afectadas. El respaldo incluye fiscales, personal especializado y recursos tecnológicos para atender actuaciones urgentes y audiencias de control de garantías. La responsabilidad legal y territorial de la gestión sigue en manos de cada seccional.

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“De igual forma, se dispuso apoyo temporal y remoto por parte de algunas Direcciones Seccionales, las cuales dispondrán de fiscales, personal, recursos tecnológicos y mecanismos de coordinación para la atención de las actuaciones que así lo requieran, como actos urgentes y audiencias de control de garantías. Es importante señalar que este apoyo es operativo y temporal; sin embargo, la competencia legal, funcional y territorial continúa a cargo de la seccional afectada”, expresó el ente acusador.

La Fiscalía dispuso apoyo temporal y remoto desde otras direcciones seccionales para reforzar el trabajo en las zonas más afectadas - crédito Fiscalía General de la Nación

Las seccionales recibirán apoyo de la siguiente manera: Chocó contará con el respaldo de Arauca; Cali y Valle del Cauca, de Santander y Norte de Santander; Quindío, de Meta y Guaviare; Caldas, de Bolívar, Caquetá y San Andrés; Risaralda, de Atlántico y Cesar.

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“En el caso de la Seccional Chocó, será apoyada por Arauca; las seccionales Cali y Valle del Cauca, por Santander y Norte de Santander; la Seccional Quindío, por Meta y Guaviare; la Seccional Caldas, por Bolívar, Caquetá y San Andrés; y la Seccional Risaralda, por Atlántico y Cesar”, afirmó la Fiscalía.

La medida se mantendrá vigente hasta el 11 de septiembre de 2026, con el objetivo de asegurar la atención ininterrumpida a la ciudadanía en las regiones más impactadas por el terremoto.

“Hasta el 11 de septiembre, como medida excepcional para garantizar el servicio a la ciudadanía, estos serán los puntos centralizados en cada una de las regiones, con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana”, indicó la entidad.

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El sismo de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y causó afectaciones en 15 departamentos y 450 municipios, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al corte de las 7:30 a. m. del 16 de agosto de 2026. El informe contabiliza 120.238 familias y 185.016 personas afectadas, junto con el rescate de 510 animales y 822 animales más reportados como afectados.

El informe contabiliza 120.238 familias y 185.016 personas afectadas, junto con el rescate de 510 animales y 822 animales más reportados como afectados - crédito Juan F. Henao/Colprensa

En relación con la población, las autoridades han registrado 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de 354 personas rescatadas tras el sismo. La Ungrd mantiene operativos de búsqueda y atención en las zonas comprometidas.

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