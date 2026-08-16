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Isaac del Toro sufre caída en la Clásica de Hamburgo: así le fue al mexicano en su regreso tras el Tour de Francia

El pedalista nacional no sufrió mayores consecuencias tras el percance y pudo continuar en competencia

Isaac del Toro logró el tercer puesto en la clasificación general en el Tour de Francia 2026 (REUTERS)
El pedalista nacional no sufrió mayores consecuencias tras el percance y pudo continuar en competencia. (REUTERS)
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Isaac del Toro regresó a la competencia en la Clásica de Hamburgo después de su participación en el Tour de Francia y terminó en posición 48, a pesar de verse involucrado en una caída durante la primera mitad de la carrera.

Tras el incidente, Del Toro requirió asistencia mecánica para revisar su bicicleta y, más adelante, realizó un cambio de bici cuando faltaban 71.8 kilómetros para la meta.

A pesar de estos contratiempos, logró reincorporarse al pelotón principal y mantenerse cerca de los corredores más destacados, especialmente durante los ascensos al Waseberg, donde el grupo principal redujo la diferencia con la fuga.

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El repunte de Isaac del Toro en la competencia tras caída

Isaac del Toro tiene un buen regreso tras caída. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Isaac del Toro tiene un buen regreso tras caída. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En la parte final de la competencia, Del Toro comenzó a escalar posiciones y se ubicó cerca de la punta. A 15 kilómetros de la meta, lanzó un ataque que le permitió alcanzar a los ciclistas escapados, avanzar del quinto al segundo lugar y, finalmente, tomar la cabeza de carrera durante varios kilómetros.

Aunque el esfuerzo no fue suficiente para pelear por el podio, el mexicano mostró capacidad de recuperación y protagonismo en una de las etapas clave de la prueba.

El ciclista de Ensenada lanzó un ataque que fracturó el grupo principal y dejó rezagados a varios favoritos. Más adelante, optó por dejar la punta y buscar el apoyo de sus compañeros. Del Toro permaneció cerca de los punteros en los últimos kilómetros, pero al no recibir respaldo suficiente, perdió terreno y no pudo mantener el ritmo hasta el final.

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Cruzó la meta en la posición 43, a seis segundos del ganador Paul Magnier, y se colocó como el mejor clasificado del UAE Emirates Team.

Desarrollo del resto de la competencia

Paul Magnier se lleva la victoria en la Clásica de Hamburgo
Paul Magnier se lleva la victoria en la Clásica de Hamburgo

El francés Paul Magnier, del Soudal Quick-Step, ganó la edición 29 de la ADAC Cyclassics de Hamburgo, celebrada este domingo con salida en Buxtehude y meta en Hamburgo, sumándose a una lista de campeones en la que destacan nombres como Elia Viviani, quien conquistó la prueba tres veces consecutivas entre 2017 y 2019.

Dicho triunfo en Hamburgo representa la séptima victoria de Magnier en 2026, entre ellas tres etapas del Giro de Italia, y la número 31 de su carrera profesional.

En el podio lo acompañaron el neerlandés Mike Teunissen (XDS Astana), que se quedó con el segundo lugar, y el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), tercero.

La carrera inició con un primer intento de fuga encabezado por Jonas Rutsch (Lotto), Benjamin Thomas (Cofidis), Dries de Pooter (Jayco AlUla), Niklas Behrens, Loe van Belle (Visma) y Filip Maciejuk (Movistar). El grupo de seis corredores llegó a tener una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el pelotón principal.

Luego de las tres primeras subidas a Waseberg, la diferencia se redujo hasta estabilizarse apenas por encima del minuto. Sin embargo, en los tramos llanos, la fuga de ciclistas logró recuperar varios segundos, donde Dries de Pooter fue el primero en ser alcanzado por el grupo, seguido de Filip Maciejuk.

En la parte final de la competencia, con el pelotón recortando la diferencia, Rutsch y Thomas se mantuvieron al frente, dejando rezagados a los dos ciclistas del equipo Visma y la definición se resolvió en un esprint masivo, en el que Magnier se llevó la victoria.

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