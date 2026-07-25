En video, delincuente terminó regañando a su víctima tras ser capturado: “Acá no pasó nada”

El individuo afirmó que no podía ser denunciado porque devolvió las cosas al turista - crédito @ColombiaOscura/X

La delincuencia es una de las problemáticas que más preocupa a la ciudadanía en la actualidad, lo que ha aumentado de cierta forma con la exposición de casos en los que criminales terminan agrediendo a sus víctimas por no cooperar con sus pretensiones durante los hurtos.

Precisamente, en Coveñas, en el departamento de Sucre, se volvió tendencia un ladrón que, tras ser capturado, terminó regañando a su víctima porque preguntó a los policías que adelantaron el procedimiento sobre información para entablar la denuncia formal.

La situación fue expuesta en redes sociales y se hizo viral por los comentarios en los que usuarios se mostraron sorprendidos por lo registrado. Desde el interior de un establecimiento comercial, un testigo grabó el momento en el que se registró el crimen.

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Con una presunta arma de fuego, el individuo intimidó al turista, que por el temor tuvo dificultades para quitarse elementos personales y entregárselos al ladrón, lo que provocó que uniformados que estaban cerca del sitio pudieran reaccionar.

La grabación del hurto se registró desde fuera de un establecimiento comercial - crédito @ColombiaOscura/X

Tras la detención y mientras el ladrón estaba siendo inmovilizado por uno de los uniformados, la víctima preguntó a uno de los uniformados sobre el proceso que debía hacer para entablar una denuncia contra el criminal, que rápidamente reaccionó para cuestionar los motivos por los que iba a ser demandado.

“Pero si yo no he hecho nada, acá no ha pasado nada, acá no ha pasado nada. Yo ya le entregué todo lo suyo, abrace y ya”, fueron parte de las palabras del capturado.

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El individuo que fue capturado en flagrancia se mostró sorprendido al escuchar que uno de los uniformados le indicó a la víctima que tenía derecho a denunciar, puesto que, en su concepto, al no haber golpeado al turista, no se había concretado ningún crimen. “Eso no se va a poder, si es que no le pasó nada”, cuestionó el sujeto al policía que se encargó del procedimiento.

Usuarios repudiaron la actitud del criminal - crédito @ColombiaOscura/X

En la publicación, que cuenta con más de 20.000 reproducciones, usuarios se mostraron indignados con lo registrado, principalmente por el comportamiento que tuvo el agresor tras ser capturado.

“Antes bravo, entonces tocaba que se dejara robar y que la policía lo dejara ir para que estuviera feliz”, “Es un descarado, roba y bravo porque no lo dejaron escapar”, o “Hay que pedirle perdón al doctor, le interrumpieron el trabajo”, son algunos de los comentarios registrados.

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La delincuencia preocupa a la ciudadanía en Sucre

El individuo afirmó que no podía ser denunciado - crédito @ColombiaOscura

Durante el primer semestre de 2026, en el departamento de Sucre se han registrado constantes casos de criminalidad, lo que genera preocupación entre habitantes. En cuanto a homicidios, el departamento alcanzó 40 casos, con Sincelejo como el sitio en el que más ha habido reportes de las autoridades. Municipios como La Unión, Chalán, Sucre, Caimito, Guaranda y Majagual no han reportado homicidios en lo que va del año, según datos oficiales.

En la capital, Sincelejo, se ha registrado una disminución notable en hurtos a personas, con una caída del 27% frente al mismo periodo de 2025, registrando 191 casos; el hurto a residencias disminuyó un 19%, el hurto a establecimientos comerciales un 15% y el robo de automotores bajó un 67%. El robo de motocicletas reportó una reducción del 21% y las lesiones personales cayeron un 19%.

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A pesar de ello, la frecuencia de crímenes violentos, incluidos asesinatos de alto impacto y feminicidios, mantiene a la población en alerta. El temor crece por la presencia de estructuras criminales activas, ajustes de cuentas y episodios de violencia intrafamiliar, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar estrategias de prevención y control. La percepción de inseguridad persiste, especialmente en zonas donde los hechos violentos se concentran, y la ciudadanía exige respuestas integrales y efectivas frente a la situación.