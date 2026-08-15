Carla Fornas, odontóloga: “No te blanquees los dientes sin hacerte una limpieza. Es literalmente tirar el dinero”

Montaje Infobae en el que aparece Carla Fornas

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El blanqueamiento dental es una de las técnicas que más se han popularizado en estos últimos años. Este tratamiento consiste en aclarar el color de tus dientes para conseguir una sonrisa más clara y luminosa, aunque el resultado y la duración varían según la persona y la calidad del tratamiento.

Antes de someterte a este procedimiento, es importante tener en cuenta varios aspectos clave. Carla Fornas, odontóloga que publica contenido en redes sociales, lo explica en el último vídeo que ha subido a su cuenta de TikTok (@dra.carlafornas).

“No me blanquearía los dientes sin antes hacerme una limpieza. Es literalmente como tirar el dinero a la basura”, afirma la experta. Esto no se debe a un capricho suyo, sino que influye en el procedimiento y en su resultado.

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Por qué es importante hacerse una limpieza previa

El blanqueamiento actúa sobre la superficie dental, por lo que realizarlo cuando hay acumulación de placa o sarro puede hacer que el resultado no sea el esperado. Estos depósitos se sitúan encima del diente, de modo que aclarar el tono sin eliminarlo previamente hace que el resultado no sea uniforme.

Por este motivo, el Consejo General de Dentistas de España señala que antes de realizar un blanqueamiento es necesario revisar la boca y llevar a cabo una profilaxis adecuada. Esta limpieza permite eliminar la placa y el sarro acumulados y, además, comprobar que no existen problemas como caries o enfermedades de las encías que deban tratarse antes de comenzar el procedimiento.

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En caso de no hacerlo, lo más probable es que te gastes una buena cantidad de dinero en el blanqueamiento y que el resultado sea nefasto. Por ese motivo, es importante hablar con tu dentista, exponerle la situación y que el experto tome las medidas necesarias para asegurar un buen resultado.

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El propio Consejo General de Dentistas recuerda que el blanqueamiento es un tratamiento odontológico que debe realizarse bajo la supervisión de un profesional, precisamente porque antes de aplicarlo es necesario valorar el estado de la boca, descartar posibles patologías y determinar si existen contraindicaciones.

Los posibles peligros del blanqueamiento dental

Aunque el blanqueamiento dental es un procedimiento habitual y generalmente seguro cuando se realiza bajo supervisión profesional, también puede provocar algunos efectos adversos. El más frecuente es la sensibilidad dental, que puede aparecer cuando los agentes blanqueadores penetran en el diente y provocan molestias, especialmente ante alimentos o bebidas frías y calientes. Normalmente, esta sensación es temporal y desaparece al finalizar el tratamiento.

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También puede producirse irritación de las encías si el producto entra en contacto con los tejidos blandos, causando molestias o cambios pasajeros en su coloración. En cambio, cuando se utilizan productos de forma incorrecta o se recurre a métodos caseros sin supervisión, pueden aparecer quemaduras en los labios, las encías o las mejillas, además de daños en el esmalte dental.

Por último, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los componentes de los productos utilizados. Por este motivo, la valoración previa de un odontólogo resulta fundamental para determinar si el tratamiento es adecuado y minimizar posibles complicaciones.