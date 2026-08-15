Detuvieron a cuatro ladrones de entre 17 y 19 años que treparon a un balcón y asaltaron a una pareja colombiana en su casa

Los cuatro jóvenes detenidos tras el asalto al departamento de la pareja colombiana

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Cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos este sábado, pasadas las 4 de la mañana, acusados de ingresar a robar a un departamento de la avenida Álvarez Thomas al 800 tras trepar por el balcón. Las víctimas, una pareja de nacionalidad colombiana, alertaron a las autoridades luego de ser sorprendidas por los cuatro jóvenes que irrumpieron en su vivienda y las amenazaron para apoderarse de sus pertenencias. La Policía de la Ciudad desplegó de inmediato un operativo en la zona.

El rastrillaje que siguió a la denuncia permitió localizar a los sospechosos en la terraza de un edificio contiguo al del departamento asaltado, en el límite entre Colegiales y Chacarita. El operativo cerrojo organizado por la Policía de la Ciudad acotó las vías de escape y culminó con la aprehensión de los cuatro individuos sin que se registraran incidentes adicionales. Ninguno de ellos opuso resistencia al momento de ser reducido por los efectivos.

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La Justicia dispuso la detención de los cuatro involucrados y ordenó el secuestro de los elementos sustraídos, que habían sido recuperados durante el procedimiento. Entre los objetos identificados se encontraban una consola de videojuegos y varios relojes, pertenencias que la pareja colombiana había denunciado como parte del botín que los asaltantes se llevaron bajo amenaza.

Durante el asalto, los cuatro hombres accedieron al interior del departamento desde el balcón, sin forzar la puerta de entrada. Una vez adentro, amenazaron a la mujer y al hombre que habitaban la vivienda y exigieron la entrega de sus pertenencias.

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La Policía de la Ciudad recuperó las pertenencias robadas

Tras apoderarse del botín, los cuatro sospechosos abandonaron el lugar y procuraron alejarse del edificio. La rápida activación del operativo policial redujo el margen de fuga: los efectivos peinaron las inmediaciones y los hallaron ocultos en la terraza de la propiedad lindante, a escasa distancia del departamento donde se cometió el delito.

Los aprehendidos son dos adolescentes de 17 años y dos jóvenes de 18 y 19 años, respectivamente. Los menores contaban con antecedentes previos: uno de ellos había sido imputado por robo de automóvil en febrero de este año, mientras que el otro registraba un caso por robo a mano armada. Los dos mayores, en cambio, no tenían causas anteriores asentadas en el sistema judicial.

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Detuvieron a dos motochorros armados en la villa 1-11-14: uno tenía diez antecedentes por robos desde los 13 años

Los delincuentes tienen 17 y 22 años

También durante esta madrugada, un joven de 18 años con diez antecedentes penales por delitos contra la propiedad, el primero de ellos registrado cuando tenía apenas 13, fue detenido junto a un cómplice de 22 años por la Policía de la Ciudad tras intentar robarle a una persona en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos circulaban en una moto robada y portaban un arma de fuego. La detención se produjo en el interior de la villa 1-11-14, adonde huyeron para evadir el operativo policial.

El historial del menor de los imputados abarca causas por robo, tentativa de robo, encubrimiento, robo en poblado y en banda y encubrimiento agravado. Al momento de la detención, además, registraba una causa vigente por robo con armas ante el Juzgado Nacional de Menores 1 y una solicitud de paradero por comparendo en otra investigación por robo en poblado y en banda, radicada ante el Juzgado de Menores 7. Su acompañante, cuatro años mayor, acumulaba dos antecedentes por robo agravado por el uso de arma, ambos correspondientes a marzo de 2023.

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El episodio tomó estado policial cuando una mujer realizó un llamado al 911 para alertar que dos hombres armados, a bordo de una moto negra, habían intentado asaltar a un transeúnte en la calle Zelarrayán al 1800. Según el relato de la denunciante, los sujetos escaparon hacia la zona de la villa 1-11-14 luego del intento fallido.

Con la descripción de los sospechosos y del vehículo, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo cerrojo en los alrededores del asentamiento. En cuestión de minutos, lograron avistar a dos hombres que respondían a las características aportadas: circulaban en una moto negra y sin casco. Al recibir la voz de alto, los sujetos ignoraron la orden, abandonaron el vehículo en la vía pública y emprendieron la fuga a pie por los pasillos internos del barrio.

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La patrulla se dividió en dos grupos para no perderlos de vista y logró demorar a ambos imputados a pocos metros del punto donde habían dejado la moto. Durante la persecución, uno de los sospechosos arrojó un arma de fuego al suelo, maniobra que el personal policial advirtió de inmediato. Tras asegurar a los detenidos, los agentes procedieron al secuestro del elemento descartado: un revólver Smith & Wesson calibre 32 con numeración visible y una munición en el tambor.

La moto tampoco resultó ajena a los antecedentes del caso. Al verificar los datos del vehículo, una Motomel Skua 150 de color negro, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por hurto agravado en la vía pública. La solicitud había sido emitida por la Comisaría Vecinal 7A con fecha del 27 de julio de 2026, hace apenas semanas. Junto con el vehículo, también fue secuestrado un teléfono celular Samsung que se encontraba en poder de los imputados.

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