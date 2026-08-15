Alejandra Guzmán, Banda Ms y Moenia daran conciertos gratis en la Feria de Tlaxcala 2026: fechas, detalles y horarios

Artistas musicales posan en primer plano frente a un escenario de feria con público y el anuncio de la Feria de Tlaxcala 2026. (Composición fotográfica: Redes Sociales)

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La Feria de Ferias Tlaxcala 2026 arranca el 22 de octubre con Banda MS en el Teatro del Pueblo y se extenderá hasta el 16 de noviembre, con 11 conciertos gratuitos, un nuevo Palenque, serial taurino, charreadas y más de 400 actividades para toda la familia durante 26 días.

El acceso a los conciertos está incluido en el pago de la entrada general al recinto ferial, según informó el Gobierno de Tlaxcala al presentar la cartelera oficial el 3 de agosto.

Este video promocional presenta la Feria de Ferias 2026 en Tlaxcala, México (Redes Sociales)

Cartel completo del Teatro del Pueblo

El 23, será el turno de Alejandra Guzmán. (IG: laguzmanmx)

Banda MS dará el banderazo inaugural el 22 de octubre en el Domo de la Feria. Al día siguiente, el 23, será el turno de Alejandra Guzmán.

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La programación continúa el 25 de octubre con Albertano y el 26 con Bronco. El 29 de octubre, Paw Patrol y Magic Castle ofrecerán un espectáculo orientado al público infantil.

En noviembre, Moenia se presentará el 4 a las 19 horas; Amanda Miguel, el 5; las Guerreras K-Pop, el 8; Espinoza Paz, el 9; y Cuisillos, el 14. Gloria Trevi cerrará la cartelera el 16 de noviembre.

Un cartel presenta la programación de artistas y eventos en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala para la Feria de Ferias 2026, con fechas, horarios y la mención de eventos gratuitos. (Gobierno de Tlaxcala)

Cartelera completa Teatro del Pueblo Feria de Ferias Tlaxcala 2026

22 oct. — Banda MS — 19:00 hrs

23 oct. — Alejandra Guzmán — 19:00 hrs

25 oct. — Albertano — 19:00 hrs

26 oct. — Bronco — 19:00 hrs

29 oct. — Paw Patrol y Magic Castle — 18:00 hrs

4 nov. — Moenia — 19:00 hrs

5 nov. — Amanda Miguel — 19:00 hrs

8 nov. — Guerreras K-Pop — 18:00 hrs

9 nov. — Espinoza Paz — 19:00 hrs

14 nov. — Cuisillos — 19:00 hrs

16 nov. — Gloria Trevi — 19:00 hrs

Moenia confirma su primer concierto en el Palacio de los Deportes programado para el 24 de septiembre de 2026 (Ocesa)

Nuevo Palenque y Festival de Paellas

El 23 de octubre, Carlos Rivera inaugurará el nuevo Palenque de la feria en lo que el organizador describió como una “gran inauguración del recinto más esperado de la temporada”.

El 13 de noviembre, el Festival de Paellas contará con la actuación de Yuri y Tren a Marte. Ese mismo período albergará el show Fantasía sobre hielo, con patinadores de nivel internacional en un espectáculo de luz, color y música para toda la familia.

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El 23 de octubre, Carlos Rivera inaugurará el nuevo Palenque de la feria en lo que el organizador describió como una “gran inauguración del recinto más esperado de la temporada”.- crédito @carlosrivera/Instagram

Serial taurino en la plaza Jorge el Ranchero Aguilar

La temporada taurina se desarrollará en cuatro fechas en la histórica plaza tlaxcalteca. El 24 de octubre actuarán José Luis Angelino, Diego Silveti y Juan Ortega, con toros de la ganadería Las Huertas.

El 1 de noviembre, Guillermo Hermoso de Mendoza, Diego San Román y Bruno Aloy lidiarán toros de El Recuerdo. El 2 de noviembre, Ernesto Javier “El Calita”, Jiménez Fortes e Isaac Fonseca enfrentarán toros de Piedras Negras.

El 14 de noviembre, Alejandro Talavante, Octavio García “El Payo” y Héctor Gutiérrez cerrarán el serial con toros de La Almudena.

Programa charro y actividades complementarias

La oferta se completa con la Expo Ganadera, la Expo Hecho en Tlaxcala, el Festival Gastronómico “Así se come en Tlaxcala” REUTERS/Fred Ramos

El lienzo charro recibirá 14 charreadas, dos ferias de escaramuzas, dos charreadas infantiles, coleadero, caladero y una charreada nocturna, además de una exhibición de rodeo y un rodeo de medianoche.

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La oferta se completa con la Expo Ganadera, la Expo Hecho en Tlaxcala, el Festival Gastronómico “Así se come en Tlaxcala” el 24 de octubre, el Festival del Maíz el 7 de noviembre y el Festival del Pulque el 15 de noviembre, fecha en que se intentará un récord Guinness con “la cata de pulque más grande”.

Los juegos mecánicos de Espectaculares García, muestras de artesanías, eventos deportivos y presentaciones culturales completan las más de 400 actividades programadas para la edición 2026.

Horarios de los conciertos en el Teatro del Pueblo

La mayoría de las presentaciones del Teatro del Pueblo iniciarán a las 19 horas. Las excepciones son Paw Patrol y Magic Castle, el 29 de octubre, y las Guerreras K-Pop, el 8 de noviembre, ambas programadas para las 18 horas. Moenia, confirmado para el 4 de noviembre, también arranca a las 19 horas.

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El acceso a todos los conciertos está incluido en la entrada general al recinto ferial, cuyo costo es de 10 pesos, según informó e-consulta.com.

Eventos culturales, gastronomía y un intento de Récord Guinness

El secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez, anunció que el 15 de noviembre se intentará obtener el quinto Récord Guinness para el estado con “la cata de pulque más grande del mundo”, en el marco del Festival del Pulque, a las 13 horas en el Domo del Teatro del Pueblo.

La programación cultural incluye el Certamen de la Flor Tlaxcalteca, la Caminata de Catrinas, el Concurso Nacional de Danzón, el Concurso Nacional de Huapango y un homenaje a los huehues con un recorrido por las distintas regiones del estado. El primer concurso de trajes representativos “Esencia Tlaxcalteca” reconocerá el talento en diseños inspirados en la identidad cultural de la entidad.

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En materia gastronómica, la agenda contempla el Festival Gastronómico “Así se come en Tlaxcala” el 24 de octubre a las 13 horas, el Festival del Maíz el 7 de noviembre a las 13:30 horas en el Kiosco del Recinto Ferial, la muestra gastronómica de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la muestra gastronómica de Nanacamilpa.