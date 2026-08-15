Lens vs PSG: cuándo y dónde ver desde México el debut de Ferran Torres por la Supercopa de Francia

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El futbol francés pondrá en marcha una nueva temporada este domingo 16 de agosto con la disputa de la Supercopa de Francia, donde el Lens se enfrentará al PSG por el primer título de la campaña.

El encuentro reunirá al campeón de la Ligue 1 y al ganador de la Copa de Francia, duelo que tendrá como escenario el Estadio Bollaert-Delelis, casa del Lens.

El conjunto local llegará después de una pretemporada en la que disputó seis partidos, con saldo de tres victorias, dos derrotas y un empate. Los parisinos, por su parte, llega con ritmo competitivo tras conquistar la Supercopa de Europa frente al Aston Villa, resultado que consiguió con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

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Ferran Torres, la gran novedad del PSG

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Más allá del título en juego, el partido podría tener un atractivo especial para los aficionados del Paris Saint-Germain, ya que Ferran Torres podría hacer su debut con el conjunto parisino.

El delantero español fue anunciado este sábado 15 de agosto como nuevo refuerzo del PSG, luego de su paso por el Barcelona. El atacante de 26 años firmó un contrato que lo vincula con el club francés hasta el verano de 2031 y utilizará el histórico dorsal 9.

(PSG)

Torres se reencontrará además con Luis Enrique, quien será su entrenador en París. El español llega con la misión de convertirse en una de las principales alternativas ofensivas del campeón francés.

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“Estoy muy feliz de iniciar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al técnico Luis Enrique por brindarme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a ganar la mayor cantidad de trofeos posible”, expresó el atacante durante su presentación.

¿Cuándo y dónde ver en México el Lens vs. PSG?

(REUTERS/Tom Nicholson)

El partido entre Lens y PSG por la Supercopa de Francia se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Bollaert-Delelis.

El silbatazo inicial está programado para las 12:45 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro en territorio mexicano a través de FOX y FOX One.

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