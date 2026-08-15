México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Lens vs PSG: cuándo y dónde ver desde México el debut de Ferran Torres por la Supercopa de Francia

La llegada de Ferran Torres al PSG añade expectativa al encuentro, pues podría tener su primera aparición con el cuadro parisino

Jugador Florian Sotoca con camiseta del Lens y escudo del Lens. Jugador Ferran Torres con camiseta del PSG y escudo del PSG. Signo VS dorado. Estadio de fútbol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El futbol francés pondrá en marcha una nueva temporada este domingo 16 de agosto con la disputa de la Supercopa de Francia, donde el Lens se enfrentará al PSG por el primer título de la campaña.

El encuentro reunirá al campeón de la Ligue 1 y al ganador de la Copa de Francia, duelo que tendrá como escenario el Estadio Bollaert-Delelis, casa del Lens.

El conjunto local llegará después de una pretemporada en la que disputó seis partidos, con saldo de tres victorias, dos derrotas y un empate. Los parisinos, por su parte, llega con ritmo competitivo tras conquistar la Supercopa de Europa frente al Aston Villa, resultado que consiguió con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

PUBLICIDAD

Ferran Torres, la gran novedad del PSG

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Más allá del título en juego, el partido podría tener un atractivo especial para los aficionados del Paris Saint-Germain, ya que Ferran Torres podría hacer su debut con el conjunto parisino.

El delantero español fue anunciado este sábado 15 de agosto como nuevo refuerzo del PSG, luego de su paso por el Barcelona. El atacante de 26 años firmó un contrato que lo vincula con el club francés hasta el verano de 2031 y utilizará el histórico dorsal 9.

(PSG)
(PSG)

Torres se reencontrará además con Luis Enrique, quien será su entrenador en París. El español llega con la misión de convertirse en una de las principales alternativas ofensivas del campeón francés.

PUBLICIDAD

“Estoy muy feliz de iniciar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al técnico Luis Enrique por brindarme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a ganar la mayor cantidad de trofeos posible”, expresó el atacante durante su presentación.

¿Cuándo y dónde ver en México el Lens vs. PSG?

(REUTERS/Tom Nicholson)
(REUTERS/Tom Nicholson)

El partido entre Lens y PSG por la Supercopa de Francia se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Bollaert-Delelis.

El silbatazo inicial está programado para las 12:45 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro en territorio mexicano a través de FOX y FOX One.

Temas Relacionados

Ferran TorresPSGLensSupercopa de Franciamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva alerta de ciberseguridad vuelve a poner al Gobierno de México frente a una deuda pendiente

La exposición de credenciales de instituciones públicas mexicanas evidencia la urgencia de fortalecer la ciberseguridad gubernamental

Nueva alerta de ciberseguridad vuelve a poner al Gobierno de México frente a una deuda pendiente

Corresponsabilidad vial: la estrategia contra el delito

La prevención del delito en la vía pública también exige corresponsabilidad ciudadana: mantenerse alerta, reducir rutinas predecibles, reportar emergencias y denunciar fortalece la seguridad en el entorno vial

Corresponsabilidad vial: la estrategia contra el delito

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

La intérprete capitalina deja ver una faceta más relajada de su relación con el cantante sonorense en un video donde aparecen besos, paseos y un mensaje cariñoso

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

El hallazgo se dio en el municipio de Tuxpan sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Los Mazos

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

Gaby López: una historia que merece ser valorada

Ha construido una trayectoria propia dentro y fuera del campo; es momento de valorar sus logros y el legado que impulsa, sin medirla constantemente frente a Lorena Ochoa

Gaby López: una historia que merece ser valorada
MÁS NOTICIAS

NARCO

A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

A 10 años del secuestro de los hijos de El Chapo en La Leche: así cambió el poder del narco en México

Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

Karla Cortés, conductora de Uber asesinada en Azcapotzalco: qué pasó, quiénes están detenidos y en qué va el proceso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia la prueba sabatina

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia la prueba sabatina

¿Aceite de aguacate o del ‘normal’? Qué dice la ciencia sobre la polémica de Yahir en LCDLFM 2026

Ángela Aguilar guarda silencio tras anuncio de Kunno en La Granja VIP 2, pero sí felicita a alguien más

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

Cynthia Klitbo pide ‘salario triple’ en LCDLFM 2026 por trabajar en domingo: esta cantidad podría recibir

DEPORTES

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas reviven sus inicios y viajan en Metro y microbús de la CDMX