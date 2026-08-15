Joven defiende a mujer de presunto acosador en el Metro CDMX: “Desde Pantitlán la venía cazando”

Usuarios denuncian a un sujeto qué venía acosando a una joven dentro de las Instalaciones del #MetroCDMX , los cuales la defendieron

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Un incidente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México comenzó a circular ampliamente en redes sociales después de que un joven confrontara y golpeara a un hombre al que señaló de presuntamente acosar a una mujer durante un trayecto en la Línea 1.

Las imágenes fueron difundidas en TikTok por la cuenta Metro Viral y muestran a un sujeto tendido en el piso dentro de una estación, con heridas visibles en el rostro. De acuerdo con el relato que acompaña la grabación, la agresión habría ocurrido luego de que otro usuario interviniera para defender a una joven que, presuntamente, estaba siendo seguida y acosada.

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El video generó una inmediata reacción entre los usuarios, especialmente por la forma en que el joven encaró al señalado, a quien reclamó por lo que habría ocurrido desde que ambos descendieron en una estación.

En la grabación se escucha al hombre que intervino reclamarle al presunto acosador mientras este permanece en el suelo.

(TikTok / Metro Viral)

“Acabaste, hijo de tu puta madre, por venirla acosando, carnal. Ve. Pinche vato cerdo, hijo de tu puta madre. Desde allá atrás le vienes chin y chinga la puta madre, güey”, le reclama.

El agresor también cuestionó directamente al sujeto por haber seguido a la mujer durante el recorrido y continuó recriminándole su comportamiento.

“Hijos de puta. No, de qué amiga. Órale, a chingar a tu madre. (Le da una patada) Órale, güey. Pinche madre, ¿qué la vienes acosando, güey? ¿Eh? ¿Pensaste que no me había dado cuenta, perro? ¿No? Ah, pensaste que no. Pensaste que no, hijo de su pinche madre. ¿Qué no tienes mamá, no tienes hijas o qué, hijo de su puta madre, eh? Pinche madre.”

Mientras se desarrolla la confrontación, la mujer que presuntamente habría sido víctima de acoso intenta pedirle al joven que se tranquilice.

Sin embargo, el hombre continúa cuestionando al sujeto que permanece en el suelo y señala que habría observado su comportamiento desde antes.

Asegura que lo siguió desde Pantitlán

(TikTok / Metro Viral)

En otro momento de la grabación, el joven insiste en que el presunto acosador habría seguido a la mujer desde que descendieron en Pantitlán, una de las estaciones de la Línea 1.

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“No, amiga, ¿pues qué te viene acosando el hijo de su puta madre? A ver la pinche cara, perro. A ver, a ver, hijo de su pinche madre. Desde allá atrás vienes tras de ella y tras de ella, hijo de la verga. ¿Eh? Puta madre, ¿qué no tienes mamá, no tienes hijas o qué puta madre, cabrón?”, expresa.

Posteriormente, el hombre que realizó la confrontación acerca su teléfono para grabar el rostro del supuesto acosador, quien intenta cubrirse la cara con las manos.

El joven vuelve a explicar por qué decidió intervenir y asegura que habría observado el comportamiento del sujeto durante buena parte del recorrido.

“Pinche madre. No, mi hijo, desde, desde que bajamos desde Pantitlán, la muchacha viene y ahí viene el hijo de su puta madre, nada más lo venía cazando al perro. ¿Qué le vienes haciendo a la mamada, hijo de tu puta madre”, agrega.

(TikTok / Metro Viral)

Hasta el momento, el material difundido en redes no aporta mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre si hubo una denuncia formal ante las autoridades por lo ocurrido.

Usuarias aplauden al joven

(TikTok / Metro Viral)

La publicación rápidamente generó comentarios entre usuarios, quienes destacaron que el joven decidiera intervenir ante la situación denunciada en el transporte público.

Entre las reacciones pueden leerse mensajes como “Más hombres defendiendo a las mujeres” y “gracias por defenderla, ya los policías no hacen nada”.

Otros usuarios también expresaron su agradecimiento directamente al hombre que aparece en el video.

“gracias en nombre de todas las mujeres de todas las edades dios te cuide y guíe tu camino siempre”, escribió una persona.

También hubo comentarios que cuestionaron la ausencia de elementos de seguridad durante el incidente, entre ellos: “y los policias.... su ausencia”.

Una usuaria más destacó la actitud del joven y escribió: “Que lindo gesto, fuiste criado super bien”.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las situaciones de acoso dentro del transporte público, además de generar debate en redes sobre la manera en que los pasajeros deben reaccionar ante este tipo de situaciones y la importancia de solicitar apoyo a las autoridades correspondientes.

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