269 kilómetros cuadrados, 25.000 turistas al año y energía renovable: la fórmula de El Hierro para liderar el ranking europeo de rutas en auto

El Hierro encabezó el ranking de Travel + Leisure como la mejor isla europea para viajar en auto sin multitudes (elhierro.travel/)

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El Hierro fue elegida como la mejor isla de Europa para una ruta en auto aislada, según un análisis de Travel + Leisure basado en un estudio, que comparó 40 destinos insulares del continente a partir de nueve variables vinculadas con tránsito, densidad turística y condiciones del recorrido.

La clasificación ubicó a El Hierro, en las Islas Canarias, en el primer puesto con 80,3 puntos sobre 100 en el índice de aislamiento. De acuerdo con Travel + Leisure, el trabajo tomó en cuenta el tamaño de cada isla, la cantidad de visitantes, la altitud máxima, el tipo de terreno, la presencia de puntos de carga para vehículos eléctricos, el volumen de publicaciones en Instagram, los sitios de interés, el tiempo necesario para completar el circuito y la temperatura media del verano.

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Según detalló Travel + Leisure, la isla puede recorrerse en 3,5 horas por ruta, un dato que la convirtió en la opción mejor posicionada para quienes buscan trayectos extensos, con poco tránsito y escala reducida.

Qué distingue a El Hierro

Con una superficie cercana a 269 kilómetros cuadrados, El Hierro es la menor de las Islas Canarias. El informe citado por Travel + Leisure indicó que recibe unos 25.000 turistas al año, la cifra más baja de densidad turística entre todos los destinos relevados.

El recorrido por la isla incluye puntos como El Sabinar, un bosque de sabinas antiguas; las piscinas volcánicas de Charco Azul; y el mirador de Mirador de la Peña, situado sobre un acantilado. Otro de los datos destacados por Travel + Leisure es que la isla funciona en su totalidad con energías renovables, un factor que también amplía su atractivo para conductores de vehículos eléctricos.

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El Hierro obtuvo 80,3 puntos sobre 100 en el índice de aislamiento del ranking de islas europeas (elhierro.travel/)

Su relieve destaca por una abrupta topografía de origen volcánico, donde las altas mesetas caen en picado hacia el mar en impresionantes acantilados, coronados por el pico de Malpaso a 1.501 metros de altura.

El estudio evaluó además la disponibilidad de cargadores para autos eléctricos, un punto que incidió en la valoración final de la isla española dentro del ranking europeo.

Ubicada en el extremo suroccidental del archipiélago canario, El Hierro combina rutas breves con paradas naturales y miradores de altura. El Sabinar figura entre sus postales más conocidas por la forma de sus árboles, modelados por el viento, mientras que Charco Azul aparece entre los puntos de baño más citados de la isla por sus piscinas formadas sobre roca volcánica. A eso se suma Mirador de la Peña, uno de los balcones panorámicos del recorrido.

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Travel + Leisure señaló además que ese circuito concentrado en pocas horas y con escasa afluencia de visitantes fue una de las claves de su primer puesto. El reporte también remarcó que la isla opera con energía renovable, un dato que la distingue dentro del ranking y que amplía las opciones para conductores de vehículos eléctricos.

Las otras islas que completan el podio

En segundo lugar quedó Lesbos, en Grecia, con 77,1 puntos. Según publicó Travel + Leisure, la isla recibe unos 600.000 visitantes al año en una superficie de 1.634 kilómetros cuadrados, y permite un circuito en auto de cinco horas y media.

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Lesbos, en Grecia, quedó en el segundo lugar del ranking con 77,1 puntos (REUTERS/Elias Marcou)

Ese trayecto incluye el castillo de Molyvos, el bosque petrificado de Lesbos en Sigri, reconocido por la UNESCO, las salinas de Kalloni y el Museo Arqueológico de Mitilene. El reporte citado por Travel + Leisure añadió que el destino mantiene un perfil relativamente bajo dentro del mapa turístico griego, con unas 110.000 búsquedas mensuales.

El tercer puesto fue para Samos, también en Grecia, con 74,5 puntos.

El resto del ranking europeo

El circuito de Samos demanda también 3,5 horas y pasa por Pitágoreion y Heraion de Samos, ambos sitios reconocidos por la UNESCO, además del túnel de Eupalinos, las cascadas de Potami y la estatua de Pitágoras.

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Después de las tres primeras posiciones aparecen La Gomera, Gotland, Korčula, las Islas Feroe, Brač, la Isla de Skye y La Palma. La selección reúne destinos de España, Suecia, Croacia, el Atlántico Norte y el Reino Unido.

El informe difundido por Travel + Leisure presentó así una lista de islas europeas donde el viaje en auto queda asociado a baja afluencia, circuitos cerrados y trayectos de varias horas en entornos apartados.