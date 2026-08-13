La Ciudad de México es el telón de fondo para un eclipse solar, planetas y una lluvia de meteoros, con el Ángel de la Independencia destacándose en el horizonte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante agosto de 2026, el cielo sobre México ofrece una agenda llena de fenómenos astronómicos relevantes.

Este mes reúne lluvias de meteoros, conjunciones planetarias, fases lunares y un eclipse parcial de Luna, todos visibles a simple vista en distintas regiones del país.

La programación, confirmada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y Universum UNAM, convierte a agosto en una oportunidad para que observadores y aficionados disfruten de algunos de los espectáculos más esperados del año.

El eclipse solar total de 2022 congrega a múltiples observadores en España, quienes miran el fenómeno en un paisaje afectado por incendios forestales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario astronómico de agosto 2026: todos los eventos estelares que habrá este mes en México

Estos son los eventos astronómicos más importantes que podrán observarse en México durante agosto de 2026, según el calendario divulgado por el INAOE y Universum UNAM, y confirmados por distintos medios especializados:

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Calendario astronómico de agosto 2026 en México

12 y 13 de agosto: Máximo de la Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas , con hasta 150 meteoros por hora. El mejor momento es la noche del 12 y la madrugada del 13, principalmente después de la medianoche.

14 al 16 de agosto: Venus alcanza máxima elongación, mejor momento para observarlo al atardecer. El 16 de agosto hay conjunción Luna-Venus.

15 de agosto: Conjunción de Júpiter y Mercurio.

20 y 21 de agosto: Conjunción de la Luna y la estrella Antares.

27 de agosto: Eclipse parcial de Luna, visible en todo México desde las 20:33 hasta las 23:51 horas (máximo entre 22:12 y 22:14, tiempo del centro de México).

28 de agosto: Luna llena de Esturión, fenómeno tradicional del calendario astronómico.

31 de agosto: Segunda conjunción de la Luna y Saturno, cerrando el mes con ambos astros en posición cercana.

Estos fenómenos podrán observarse a simple vista en la mayor parte del país, siempre que las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica lo permitan.

Una infografía detalla los fenómenos astronómicos visibles en México durante agosto de 2026, destacando la lluvia de meteoros Perseidas y un eclipse parcial de Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para apreciar mejor los eventos astronómicos de agosto en México

Aquí tienes una lista de consejos prácticos para apreciar mejor los eventos astronómicos destacados de agosto 2026 en México:

Busca cielos oscuros: Aléjate de las zonas con mucha iluminación artificial. Los parques, zonas rurales y áreas naturales protegidas suelen ofrecer mejores condiciones de observación.

Consulta el pronóstico del tiempo: Revisa que el cielo esté despejado la noche del evento. Las nubes pueden dificultar o impedir la visualización de meteoros, planetas o eclipses.

Adapta tu vista: Llega al menos 20 minutos antes del fenómeno para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Evita mirar pantallas o usar luces blancas directas.

No uses telescopio para lluvias de meteoros: Para las Perseidas, observa a simple vista y recuéstate mirando hacia el cielo. Los binoculares o telescopios reducen el campo de visión y no son recomendables para meteoros.

Identifica el horizonte: Para Venus, Júpiter, Mercurio y conjunciones lunares, ubica el horizonte oeste después del atardecer. En el caso de la Luna llena y eclipses, cualquier punto con buena visibilidad hacia el este y sur será útil.

Lleva ropa cómoda y protección: Las noches pueden ser frescas o húmedas, sobre todo en zonas altas. Lleva chamarra ligera, repelente de insectos y algo para sentarte o recostarte.

Consulta aplicaciones astronómicas: Usa apps móviles como Stellarium, SkySafari o Star Walk para localizar planetas, estrellas y la trayectoria de la Luna en tiempo real.

Sé paciente: Los espectáculos astronómicos requieren tiempo y atención. Relájate, observa el movimiento del cielo y disfruta el entorno natural.

Estos consejos te permitirán aprovechar al máximo cada fenómeno, desde la lluvia de meteoros Perseidas hasta la conjunción planetaria y el eclipse lunar, en cualquier punto de México donde el clima lo permita.