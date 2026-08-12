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Tiene 130 años, 163 habitaciones, 700 empleados y fue elegido como el mejor hotel del mundo

El histórico establecimiento suizo recibió el SeiBellissimi Art of Hospitality Award, una distinción incluida en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo 2026 y centrada en la calidad del servicio, la atención y la experiencia del huésped

La distinción SeiBellissimi Art of Hospitality Award, incluida en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo 2026, valoró el desempeño del establecimiento suizo (Instagram: @badruttspalace)
La distinción SeiBellissimi Art of Hospitality Award, incluida en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo 2026, valoró el desempeño del establecimiento suizo (Instagram: @badruttspalace)
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El Badrutt’s Palace de St. Moritz en Suiza fue elegido como el hotel con la mejor experiencia de hospitalidad del mundo al recibir el SeiBellissimi Art of Hospitality Award, un reconocimiento incluido en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo 2026. La distinción pone el foco en la calidad del servicio y en el desempeño integral del establecimiento ante sus huéspedes.

Según informó Forbes Argentina, el premio distingue tanto al hotel como a su personal por la atención en áreas como recepción, limpieza, comodidades, gastronomía y bebidas. El establecimiento se encuentra frente al lago de St. Moritz, en el valle suizo de Engadina.

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La elección quedó a cargo de más de 800 miembros de la Academia, responsables de votar cuál fue el establecimiento donde vivieron la experiencia de hospitalidad más destacada durante el período evaluado. Ese lapso fue ampliado recientemente a tres años.

Un reconocimiento basado en criterios de servicio

Interior de habitación con puertas abiertas hacia un balcón. En el balcón: mesa redonda, dos sillas y desayuno. Fondo: lago y montañas verdes
Más de 800 integrantes votaron por la propuesta con mejor trato integral durante el período evaluado, ampliado a tres años (Instagram: @badruttspalace)

El SeiBellissimi Art of Hospitality Award evalúa la calidad del servicio a partir de varios aspectos del funcionamiento cotidiano de un hotel. El premio observa la atención del personal, el ambiente general, las comodidades y la propuesta de experiencias disponibles para los visitantes.

De acuerdo con Forbes Argentina, los votantes debieron considerar factores como la calidez del trato, las características del lugar y la capacidad del establecimiento para ofrecer una experiencia singular. La distinción forma parte de la lista de los 50 mejores hoteles del mundo 2026, una referencia de alcance internacional dentro del sector.

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La metodología de selección se apoyó en experiencias directas de los integrantes de la Academia. Cada votante debió señalar el hotel donde recibió el servicio más completo durante el período contemplado por la organización.

Ese sistema buscó medir la percepción global del huésped y el rendimiento del establecimiento en distintas áreas. El resultado ubicó al hotel suizo al frente de una categoría centrada en la hospitalidad como criterio principal.

La trayectoria del hotel en los Alpes suizos

Cama, manta, mesa de noche con flores, silla, candelabro de cristal, aplique de pared, puerta, ventanal y balcón. Montañas y lago al exterior
El SeiBellissimi Art of Hospitality Award mide la calidad del servicio en recepción, limpieza y gastronomía (Instagram: @badruttspalace)

El Badrutt’s Palace fue fundado por Caspar Badrutt en 1896. Desde entonces, el establecimiento quedó asociado a la identidad turística de St. Moritz y a la expansión internacional de esa localidad alpina.

Según detalló la revista, el hotel resultó decisivo para impulsar a St. Moritz como destino turístico global. Ese proceso convirtió a un pequeño pueblo de montaña en una plaza reconocida dentro del turismo internacional.

El edificio responde a un estilo neogótico y presenta pequeñas torres ornamentales. Se ubica a 1.830 metros sobre el lago St. Moritz, un rasgo que también forma parte de su identidad dentro del paisaje de la región.

A lo largo de más de un siglo, el establecimiento recibió a miembros de la realeza, artistas, atletas y otras figuras de alcance internacional. Entre los nombres mencionados figura Alfred Hitchcock, cuya suite 501 todavía se mantiene como una de las habitaciones más emblemáticas del lugar.

La operación actual y los servicios que ofrece

Edificio de varias plantas con tejados verdes y torres, rodeado de árboles. Al fondo, un lago y montañas cubiertas de vegetación. Cielo azul claro
La propiedad de St. Moritz, con 47 suites y un edificio neogótico frente al lago, integra la selección internacional y sostiene su operación con una estructura que en invierno llega a 700 empleados (Instagram: @badruttspalace)

En la actualidad, el hotel cuenta con 163 habitaciones, entre ellas 47 suites, además de restaurantes y bares con distintas propuestas gastronómicas. La oferta incluye alta cocina, platos internacionales, espacios tradicionales y alternativas contemporáneas.

Durante la temporada de invierno, un equipo de 700 personas se ocupa del funcionamiento diario del establecimiento. Esa estructura operativa sostiene la atención en cada área y forma parte de los elementos señalados en la premiación.

Los huéspedes alojados en las suites reciben la atención de un mayordomo exclusivo. A la vez, el servicio de conserjería organiza compras privadas en Via Serlas y excursiones por el valle de Engadina, prestaciones orientadas a personalizar la estadía.

Por la noche, la actividad del hotel se extiende a once restaurantes y bares. Entre ellos figuran la propuesta de cocina japonés-peruana de Nobuyuki Matsuhisa y Paradiso, un club de montaña ubicado en Corviglia. Con esa estructura, el establecimiento reúne alojamiento, gastronomía y servicios personalizados en una experiencia que la Academia colocó en el primer lugar de su edición 2026.

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