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El caso de Mark Carroll llega a su fase final: un jurado declaró culpable al acusado de apuñalarlo en Dublín

Tras años de antecedentes y un proceso marcado por la incertidumbre, el próximo martes se conocerá la sentencia que definirá el futuro judicial del condenado

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El jurado declara culpable a Derek Boyd por apuñalamiento mortal
El juicio reveló que Derek Boyd cometió el apuñalamiento mientras cumplía una condena suspendida por homicidio imprudente (Créditos: DublinLive)

El juicio por el asesinato de Mark Carroll en Dublín concluyó este jueves con la declaración de culpabilidad de Derek Boyd por matar a puñaladas a la víctima en su vivienda del norte de la capital irlandesa.

Según Mirror, Derek Boyd, de 31 años, fue declarado culpable por la muerte de Carroll, de 34 años, por el ataque ocurrido el 9 de junio de 2024 en su casa de Scribblestown Place, Finglas. El tribunal fijó la sentencia para el próximo martes, cuando se espera que el condenado reciba una pena de cadena perpetua.

Cómo ocurrió el apuñalamiento

El jurado declara culpable a Derek Boyd por apuñalamiento mortal
Mark Carroll murió por heridas de arma blanca tras un ataque ocurrido el 9 de junio de 2024 en Scribblestown Place, Finglas (Créditos: DublinLive)

Durante el altercado, Carroll sufrió tres heridas de arma blanca y una de ellas resultó mortal, según informó Mirror. La acusación expuesta ante el tribunal señaló que los dos hombres estaban en la casa de Boyd junto con sus parejas y habían bebido cuando estalló una discusión nocturna.

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Después ocurrió la agresión en la que Carroll recibió las puñaladas. El hombre de 31 años también afrontaba otro cargo por presuntamente agredir a Megan Rock, novia de Carroll, en el mismo episodio.

El caso quedó marcado por un antecedente judicial que el jurado conoció durante el proceso. Boyd cometió el apuñalamiento mientras cumplía la parte suspendida de una condena por homicidio imprudente tras causar la muerte de su hermana en un tiroteo accidental.

El agresor se había declarado inocente del cargo de asesinato por la muerte de Carroll en su domicilio del noroeste de Dublín. El fiscal Sean Guerin sostuvo durante el juicio que el acusado huyó al Reino Unido después del ataque.

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Por su parte, la defensa sostuvo que esa huida no probaba su responsabilidad en el ataque mortal, sino que respondía al temor de volver a prisión debido a la condena suspendida que tenía vigente.

Los cargos pendientes de resolución

Sala de tribunal vacía con mobiliario de madera, sillas azules, mesas, dos ventanas altas, dos puertas, balanza dorada y dos señales de salida.
La fiscalía afirmó que Derek Boyd huyó al Reino Unido después del ataque, mientras la defensa alegó que temía volver a prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jurado, integrado por 11 personas, no alcanzó una decisión sobre el cargo que acusaba a Boyd de haber agredido a Megan Rock. Tampoco resolvió la acusación contra Chantelle Harcourt, pareja de Boyd, por presuntamente ayudar a un infractor.

Harcourt, de 34 años y residente en Primrose Grove, Darndale, también se había declarado inocente. Según el periódico, la acusación sostenía que actuó en la comisaría de Blanchardstown con la intención de dificultar la detención o el procesamiento de otra persona a la que sabía o creía culpable de asesinato o de otro delito que permitía arresto.

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